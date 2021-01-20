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Кого называют маргиналом?

Кого называют маргиналом? (6 фото)

Автор:
20 января 2021 09:06
Сообщество : Факты
Метки: жизнь   интересно   люди   маргинал   познавательно   факты   фото   
298
6
Реализация в социуме – одна из психологических потребностей человека. Личность, выпадающую из социума, называют маргинальной, однако это не означает, что такой человек обязательно беден и ведет саморазрушающий образ жизни. Узнав, кто такие маргиналы, можно с удивлением обнаружить их и среди знакомых.
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Метки: жизнь   интересно   люди   маргинал   познавательно   факты   фото   
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1k
Диагноз 2 часа назад
Я конечно не большой специалист в этом вопросе. Но насколько мне известно термин маргинал образован от слова марго (по моему латынь, но не уверен) означает край. Соответственно маргинал - человек на краю или человек находящийся за краем. А все остальное домыслы... Под эту категорию можно подтянуть практически любого индивидуума, имеющего свое мнение по какому либо вопросу, главное, чтобы оно отличалось от общепринятого...
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6k
Doomer Час назад
Тут ведь другой вопрос возникает. Если маргинал - человек не соответствующий "нормам" той или иной социальной группы, то кто устанавливает эти нормы? Большинство в этой группе? Но если рассмотреть, например, психбольницу, как некоторую замкнутую(!!) систему, то кого считать нормальным: "больных", которых там большинство или врачей, которые в этой системе будут маргиналами.
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12k
Денис 2 часа назад
Мобильность как признак маргинальности связана главным образом не с отсутствием или наличием жилья, а именно с отсутствием привязанности к определённому месту жительства.
И то это уже скорее всего не так, потому что в 21 веке, для многих не имеет значения где ты родился или где у тебя квартира/дом. Важно где больше перспектив, где хочется жить, где больше нравится климат или соц.условия.

И вообще, слово маргинал оно носит определённую негативную коннотацию.
Так что я бы не стал его использовать при обсуждении, к примеру, миллионеров бросивших работу и отдыхающих остаток жизни где-то на островах :)
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