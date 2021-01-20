Кого называют маргиналом?

Реализация в социуме – одна из психологических потребностей человека. Личность, выпадающую из социума, называют маргинальной, однако это не означает, что такой человек обязательно беден и ведет саморазрушающий образ жизни. Узнав, кто такие маргиналы, можно с удивлением обнаружить их и среди знакомых.
Кто такой маргинал — определение
По информации социологического толкового словаря, маргинальная личность – это человек, находящийся в пограничном состоянии между двумя или несколькими социальными группами, системами, культурами. Что значит, маргинал – асоциальный субъект, но не обязательно неблагополучный, аморальный или страдающий от патологических привязанностей. Считается, что первыми маргиналами были освобожденные от рабства люди, которые вышли из привычной среды, но стать полноценными членами общества смогли не сразу.
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Если маргиналы в обществе не выполняют общественно полезные функции, значит создают разнообразные проблемы. Маргиналы способны сбиваться в группы и устраивать беспорядки. В европейских странах нередко такое явление как бунт мигрантов. Эти люди, которых приняли в чужой стране, обеспечили жильем и питанием, могут приносить множество проблем законопослушным коренным жителям. Несколько реже встречаются безобидные маргиналы, как пример можно привести представителей национальных меньшинств, модного движения дауншифтеров и т.д.
Статус «маргинал» может быть предписан человеку обществом или принят индивидом самостоятельно. «Клеймение» и «навешивание ярлыков» нестандартным людям может произойти в рабочем коллективе, в больнице, в школе. Такого рода вытеснениям часто подвергаются меньшинства – национальные, сексуальные и т.д. Это является нарушением прав человека. Осознать собственную маргинальность индивид может и сам. В данном случае он должен решить – «возвращаться к нормальности» или жить со статусом «маргинал».
Статус «маргинал» может быть предписан человеку обществом или принят индивидом самостоятельно. «Клеймение» и «навешивание ярлыков» нестандартным людям может произойти в рабочем коллективе, в больнице, в школе. Такого рода вытеснениям часто подвергаются меньшинства – национальные, сексуальные и т.д. Это является нарушением прав человека. Осознать собственную маргинальность индивид может и сам. В данном случае он должен решить – «возвращаться к нормальности» или жить со статусом «маргинал».
Кто такие маргиналы и люмпены?
Термин «люмпен» был введен К. Марксом, к этой группе он относил бродяг, нищих, бандитов. По мнению обывателей — люмпены и маргиналы представляют собой одну группу людей со схожими интересами и образом жизни. Это не совсем так. Люмпен – деклассированный, физически и морально опустившийся элемент, «отброс общества», являющийся частью маргинальной группы, но при этом маргинальная личность далеко не всегда является люмпеном.
Признаки маргиналов
Основным признаком маргиналов социологи называют разрыв экономических, социальных и духовных связей, существующих в «домаргинальной» жизни. В основном маргиналами становятся мигранты, беженцы. Оказаться на краю социальных групп может бывший военный, уволенный со службы, но еще не нашедший себя в гражданском обществе. Связи с прошлым при увольнении разорвались, а новых еще нет, а в особо неблагополучных условиях – и не будет. Тогда человек может деклассироваться – т.е. опуститься на самое «дно» жизни.
Другие признаки маргинальности:
мобильность – возникает при отсутствии жилья, привязанностей;
психические проблемы – появляются вследствие невозможности найти свое «место под солнцем»;
выработка собственных ценностей, иногда враждебность к существующему обществу;
достаточная легкость вовлечения в противоправную деятельность.
Другие признаки маргинальности:
мобильность – возникает при отсутствии жилья, привязанностей;
психические проблемы – появляются вследствие невозможности найти свое «место под солнцем»;
выработка собственных ценностей, иногда враждебность к существующему обществу;
достаточная легкость вовлечения в противоправную деятельность.
Типы маргиналов
При позитивном развитии событий период маргинальности у человека длится не слишком долго – адаптировавшись, трудоустроившись, влившись в общество, он теряет статус маргинала. Исключение составляют люди, ставшие маргиналами вынуждено (беженцы) или те, кто сознательно избрал такой образ жизни (бродяги, радикалы, экстремисты, революционеры). Социологи так разделяют основные виды маргиналов: политические, этические, религиозные, социальные, экономические, биологические.
Политические маргиналы
Чтобы понять кто такой политический маргинал, значение этого термина, можно вспомнить период прихода к власти Фиделя Кастро на Кубе, сопровождающийся кровавыми репрессиями. «Остров свободы» стал невыносимым для жизни порядка 2 млн человек, которые сбежали в другие страны, став, по сути, политическими маргиналами – людьми, которых не устраивает существующий политический режим, его законы.
Этнические маргиналы
К людям, на которых распространяется этническая маргинальность, обычно относят индивидов, рожденных от представителей разных национальностей. Не любой межнациональный брак порождает маргиналов, это происходит лишь тогда, если ребенок не соотносит себя ни с одной национальностью родителей – его в таком случае нигде и не принимают. Еще один ответ на вопрос кто такие этнические маргиналы – это национальные меньшинства, представители крайне малочисленных народностей, живущие среди других национальностей.
Религиозные маргиналы
Основная масса людей в обществе или придерживается определенной конфессии, или вообще не верит в бога. Религиозными маргиналами называют индивидов, которые верят в существование высшей силы, но не могут назвать себя представителями ни одной существующей религии. Среди таких индивидов (пророков) можно встретить тех, кто собрал единомышленников и создал собственную церковь.
Социальные маргиналы
Такое явление как социальная маргинальность развивается в обществе, переживающем катаклизмы: перевороты, революции и т.д. Целые группы людей в меняющимся социуме теряют свое место и не могут найти его в новой системе. Такие социальные маргиналы зачастую становятся мигрантами, как пример можно вспомнить представителей дворянского сословия, уехавших из России после революции 1917 года.
Маргинал экономический
Ответ на вопрос, кто такой экономический маргинал, в основном сводится к безработице и сопутствующей этому явлению бедности. Экономические маргиналы вынуждено или намеренно теряют возможность зарабатывать и живут за чужой счет – получая помощь окружающих, пособия от государства, подаяние и т.д. В современном обществе к экономическим маргиналам причисляют и свехбогатых людей, которые также оторваны от общества.
Биомаргиналы
Идеальная общественная организация подразумевает заботу о тех, кто оказался в сложной ситуации из-за проблем со здоровьем, поэтому вопроса кто такой маргинал биологический не должно и возникать. На деле те, кто не имеет ценности для общества из-за нездоровья, оказываются полностью незащищенными. К биомаргиналам относят инвалидов, хронически больных, стариков, ВИЧ-инфицированных, детей с синдромом Дауна и т.д.
Политические маргиналы
Чтобы понять кто такой политический маргинал, значение этого термина, можно вспомнить период прихода к власти Фиделя Кастро на Кубе, сопровождающийся кровавыми репрессиями. «Остров свободы» стал невыносимым для жизни порядка 2 млн человек, которые сбежали в другие страны, став, по сути, политическими маргиналами – людьми, которых не устраивает существующий политический режим, его законы.
Этнические маргиналы
К людям, на которых распространяется этническая маргинальность, обычно относят индивидов, рожденных от представителей разных национальностей. Не любой межнациональный брак порождает маргиналов, это происходит лишь тогда, если ребенок не соотносит себя ни с одной национальностью родителей – его в таком случае нигде и не принимают. Еще один ответ на вопрос кто такие этнические маргиналы – это национальные меньшинства, представители крайне малочисленных народностей, живущие среди других национальностей.
Религиозные маргиналы
Основная масса людей в обществе или придерживается определенной конфессии, или вообще не верит в бога. Религиозными маргиналами называют индивидов, которые верят в существование высшей силы, но не могут назвать себя представителями ни одной существующей религии. Среди таких индивидов (пророков) можно встретить тех, кто собрал единомышленников и создал собственную церковь.
Социальные маргиналы
Такое явление как социальная маргинальность развивается в обществе, переживающем катаклизмы: перевороты, революции и т.д. Целые группы людей в меняющимся социуме теряют свое место и не могут найти его в новой системе. Такие социальные маргиналы зачастую становятся мигрантами, как пример можно вспомнить представителей дворянского сословия, уехавших из России после революции 1917 года.
Маргинал экономический
Ответ на вопрос, кто такой экономический маргинал, в основном сводится к безработице и сопутствующей этому явлению бедности. Экономические маргиналы вынуждено или намеренно теряют возможность зарабатывать и живут за чужой счет – получая помощь окружающих, пособия от государства, подаяние и т.д. В современном обществе к экономическим маргиналам причисляют и свехбогатых людей, которые также оторваны от общества.
Биомаргиналы
Идеальная общественная организация подразумевает заботу о тех, кто оказался в сложной ситуации из-за проблем со здоровьем, поэтому вопроса кто такой маргинал биологический не должно и возникать. На деле те, кто не имеет ценности для общества из-за нездоровья, оказываются полностью незащищенными. К биомаргиналам относят инвалидов, хронически больных, стариков, ВИЧ-инфицированных, детей с синдромом Дауна и т.д.
Плюсы и минусы маргинальности
Изначально негативное значение термина «маргинал» уже изменилось и не всегда несет отрицательную нагрузки. Быть вне «стада», отличаться от многих – это модно и даже престижно, но положительные стороны маргинальности можно найти даже в классическом значении этого явления:
маргиналы более мобильны, чем обычные люди, им легче переехать в экономически более благополучный район, найти более высокооплачиваемую работу, сменить профессию;
благодаря своей несхожести с другими членами общества, некоторые маргиналы могут построить на этом свой бизнес, например, этнический маргинал может открыть магазин с товарами, которые производит его народ;
благодаря своей гибкости маргиналы часто привносят в общество что-то новое, прогрессивное.
К отрицательным моментам маргинальности можно отнести тот факт, что это явление в основном связано с радикальными изменениями структуры общества – реформами, революциями. В целом общество всегда страдает от таких изменений – государство беднеет, его покидают перспективные личности. Еще один минус маргинализации общества – в снижении уровня жизни и безопасности из-за люмпенизации большого количества маргиналов.
Отрицательна маргинальность и в случае, когда ее искусственно создают. При длительных революциях, войнах, число маргиналов растет в геометрической прогрессии, в результате гибнут и опускаются «на дно» невинные люди. Примерами вынужденной маргинализации являются холокост еврейской нации, устроенный фашистской Германией и сталинские репрессии, в результате которых были сосланы, переселены, лишены работы и жилья сотни тысяч людей.
маргиналы более мобильны, чем обычные люди, им легче переехать в экономически более благополучный район, найти более высокооплачиваемую работу, сменить профессию;
благодаря своей несхожести с другими членами общества, некоторые маргиналы могут построить на этом свой бизнес, например, этнический маргинал может открыть магазин с товарами, которые производит его народ;
благодаря своей гибкости маргиналы часто привносят в общество что-то новое, прогрессивное.
К отрицательным моментам маргинальности можно отнести тот факт, что это явление в основном связано с радикальными изменениями структуры общества – реформами, революциями. В целом общество всегда страдает от таких изменений – государство беднеет, его покидают перспективные личности. Еще один минус маргинализации общества – в снижении уровня жизни и безопасности из-за люмпенизации большого количества маргиналов.
Отрицательна маргинальность и в случае, когда ее искусственно создают. При длительных революциях, войнах, число маргиналов растет в геометрической прогрессии, в результате гибнут и опускаются «на дно» невинные люди. Примерами вынужденной маргинализации являются холокост еврейской нации, устроенный фашистской Германией и сталинские репрессии, в результате которых были сосланы, переселены, лишены работы и жилья сотни тысяч людей.
Маргинальность и бедность
Поскольку в современном обществе ответ на вопрос кто такие маргиналы сильно изменился, далеко не всегда последствия маргинальности – бедность, лишение свободы или даже жизни. Маргиналами, как уже упоминалось, могут быть и очень богатые люди, которые в силу своей обеспеченности более свободны, чем другие члены общества. И нередки случаи, когда успешные бизнесмены уходят от дел и уезжают из больших городов в провинцию, в деревни.
В рамках такого явления как маргинальность стоит упомянуть и о не так давно появившихся дауншифтерах. С рождения индивид развивается в двух противоположных направлениях – как социальная и как индивидуальная личности. В идеале эти силы должны быть уравновешены, но в реальности одно из этих направлений зачастую перевешивает. При усилении социализации рождается конформист, а при усилении индивидуализации может родиться дауншифтер.
Дауншифтер – это человек, избравший жизнь вне общества или сильно ограничивший общение с людьми вне своей семьи. Это маргинал, которого вполне устраивает его нахождение в пограничном состоянии, когда он свободен передвигаться по миру, жить полностью независимо. Чаще всего дауншифтеры предпочитают заниматься искусством – рисуют, пишут книги и т.д. И их творчество почти всегда востребовано, т.к. автор обладает сильной энергетикой и нестандартным мышлением.
В рамках такого явления как маргинальность стоит упомянуть и о не так давно появившихся дауншифтерах. С рождения индивид развивается в двух противоположных направлениях – как социальная и как индивидуальная личности. В идеале эти силы должны быть уравновешены, но в реальности одно из этих направлений зачастую перевешивает. При усилении социализации рождается конформист, а при усилении индивидуализации может родиться дауншифтер.
Дауншифтер – это человек, избравший жизнь вне общества или сильно ограничивший общение с людьми вне своей семьи. Это маргинал, которого вполне устраивает его нахождение в пограничном состоянии, когда он свободен передвигаться по миру, жить полностью независимо. Чаще всего дауншифтеры предпочитают заниматься искусством – рисуют, пишут книги и т.д. И их творчество почти всегда востребовано, т.к. автор обладает сильной энергетикой и нестандартным мышлением.
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И то это уже скорее всего не так, потому что в 21 веке, для многих не имеет значения где ты родился или где у тебя квартира/дом. Важно где больше перспектив, где хочется жить, где больше нравится климат или соц.условия.
И вообще, слово маргинал оно носит определённую негативную коннотацию.
Так что я бы не стал его использовать при обсуждении, к примеру, миллионеров бросивших работу и отдыхающих остаток жизни где-то на островах :)