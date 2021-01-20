Кого называют маргиналом?

При позитивном развитии событий период маргинальности у человека длится не слишком долго – адаптировавшись, трудоустроившись, влившись в общество, он теряет статус маргинала. Исключение составляют люди, ставшие маргиналами вынуждено (беженцы) или те, кто сознательно избрал такой образ жизни (бродяги, радикалы, экстремисты, революционеры). Социологи так разделяют основные виды маргиналов: политические, этические, религиозные, социальные, экономические, биологические.



Политические маргиналы

Чтобы понять кто такой политический маргинал, значение этого термина, можно вспомнить период прихода к власти Фиделя Кастро на Кубе, сопровождающийся кровавыми репрессиями. «Остров свободы» стал невыносимым для жизни порядка 2 млн человек, которые сбежали в другие страны, став, по сути, политическими маргиналами – людьми, которых не устраивает существующий политический режим, его законы.



Этнические маргиналы

К людям, на которых распространяется этническая маргинальность, обычно относят индивидов, рожденных от представителей разных национальностей. Не любой межнациональный брак порождает маргиналов, это происходит лишь тогда, если ребенок не соотносит себя ни с одной национальностью родителей – его в таком случае нигде и не принимают. Еще один ответ на вопрос кто такие этнические маргиналы – это национальные меньшинства, представители крайне малочисленных народностей, живущие среди других национальностей.



Религиозные маргиналы

Основная масса людей в обществе или придерживается определенной конфессии, или вообще не верит в бога. Религиозными маргиналами называют индивидов, которые верят в существование высшей силы, но не могут назвать себя представителями ни одной существующей религии. Среди таких индивидов (пророков) можно встретить тех, кто собрал единомышленников и создал собственную церковь.



Социальные маргиналы

Такое явление как социальная маргинальность развивается в обществе, переживающем катаклизмы: перевороты, революции и т.д. Целые группы людей в меняющимся социуме теряют свое место и не могут найти его в новой системе. Такие социальные маргиналы зачастую становятся мигрантами, как пример можно вспомнить представителей дворянского сословия, уехавших из России после революции 1917 года.



Маргинал экономический

Ответ на вопрос, кто такой экономический маргинал, в основном сводится к безработице и сопутствующей этому явлению бедности. Экономические маргиналы вынуждено или намеренно теряют возможность зарабатывать и живут за чужой счет – получая помощь окружающих, пособия от государства, подаяние и т.д. В современном обществе к экономическим маргиналам причисляют и свехбогатых людей, которые также оторваны от общества.



Биомаргиналы

Идеальная общественная организация подразумевает заботу о тех, кто оказался в сложной ситуации из-за проблем со здоровьем, поэтому вопроса кто такой маргинал биологический не должно и возникать. На деле те, кто не имеет ценности для общества из-за нездоровья, оказываются полностью незащищенными. К биомаргиналам относят инвалидов, хронически больных, стариков, ВИЧ-инфицированных, детей с синдромом Дауна и т.д.