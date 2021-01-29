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Крестьянские избушки в несколько этажей: гигантское жилье Севера

Крестьянские избушки в несколько этажей: гигантское жилье Севера (25 фото)

Автор:
29 января 2021 11:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Россия   быт   жизнь   избы   интересное   огромные   теперь ты знаешь больше   
999
25

Часто в представлении людей крестьянская изба - это такой маленький, бревенчатый, бедный домик. Да, несомненно, большинство были именно такими. Но есть и обратная сторона этого вопроса и дома там совсем иные...

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Метки: Исторические факты   Россия   быт   жизнь   избы   интересное   огромные   теперь ты знаешь больше   
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patrik1313 2 минуты назад
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