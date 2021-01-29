Крестьянские избушки в несколько этажей: гигантское жилье Севера

Часто в представлении людей крестьянская изба - это такой маленький, бревенчатый, бедный домик. Да, несомненно, большинство были именно такими. Но есть и обратная сторона этого вопроса и дома там совсем иные...
Большие дома, в которых крестьяне жили огромными семьями по несколько поколений, более всего распространены на Севере
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Вид на дом зажиточного хозяина, Карелия, Олонецкий район
"Постройка карел сильно отличается от великорусских, где лесов мало и каждое бревно на счету. У карела леса много, он часто строит себе чуть ли не целые дворцы". Круковский М. А. "Путевые очерки об Олонецком крае"
В условиях суровых зим иметь все хозяйство под одной крышей - все теплее и удобнее
Деревня Русского Севера скопировала огромные дома древней чуди (собирательное древнерусское название ряда племён и народностей, как правило, прибалтийско-финской группы) после колонизации. Чудь проиграла русским и исчезла, но сохранились чудские гиганты, объединившие под одной крышей 2 жилых части (летнюю и зимнюю
Из книги Блазиуса "Путешествие по европейской части России в 1840-1841 г.г." издания 1844 года
Отрывок из главы "Путешествие из Вологды в Ярославль", Стр. 287: ......"Уже при въезде на ярославскую землю дома и деревни принимают другой характер, выглядят ещё более благосостоятельней, чем близлежащие вологодские деревни. Дома построены гораздо лучше, чем те, которые мы видели до сих пор, имеют широкий, дугообразно перекрытый сводом вход с двумя колоннами по обе стороны, большие окна со ставнями, отделанные в лучшем вкусе, и просторные комнаты с балконом с торцевой стороны"...
Фасад избы всегда держали в порядке, даже если задняя часть уже давно прохудилась и требовала ремонта
Крестьянская изба. Олонецкая губерния.2
"Но и сама постройка отличается от великорусской. В то время, когда великорос строит низкую избу, главный дом и рядом с ним хлев, конюшни, амбары, поветь, карел все эти постройки соединяет под одной крышей, в одном большом двухэтажном доме". Круковский М. А. "Путевые очерки об Олонецком крае"
Очень много таких двухэтажных домов было уничтожено в 30-е годы ХХ века во времена коллективизации и раскулачивания. Большие дома, как считалось, принадлежали состоятельным зажиточным людям, которых всех и репрессировали.
А вы знаете, что двери в селах не запирали. Более того, деревенский этикет дозволял любому входить без стука в избу, но с обязательным стуком в боковое окно или с позвякиванием щеколдой на крыльце.
Кстати, русская печь, появившаяся в IX веке, сохраняла свою неизменную форму более тысячелетия.
Авторский пост
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