Крестьянские избушки в несколько этажей: гигантское жилье Севера

Отрывок из главы "Путешествие из Вологды в Ярославль", Стр. 287: ......"Уже при въезде на ярославскую землю дома и деревни принимают другой характер, выглядят ещё более благосостоятельней, чем близлежащие вологодские деревни. Дома построены гораздо лучше, чем те, которые мы видели до сих пор, имеют широкий, дугообразно перекрытый сводом вход с двумя колоннами по обе стороны, большие окна со ставнями, отделанные в лучшем вкусе, и просторные комнаты с балконом с торцевой стороны"...