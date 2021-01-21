Что запрещалось мужчинам на Руси

Считалось, что до вступления в брак девушки и юноши не имели права на какие-либо сексуальные отношения. Интересно, если в ситуации с девушкой, достаточно нетрудно было убедиться в ее девственности, то как же парни доказывали свою невинность? Вопрос больше риторический, конечно.

А вообще, такие отношения были запрещены церковью, даже поцелуи в губы. Наедине пара влюбленных, конечено, могла нарушить этот запрет, но если бы их увидел за этим сторонний человек, то они были бы опозорены. Ну это по правилам, а так-то, конечно, деревенские были более лояльны.

А уже если случалось полноценное грехопадение, то осуждалась почему-то исключительно девушка, а ее родители могли заставить ее партнера жениться на "падшей".



Кстати, по поводу свадьбы: если уж случался окончательный сговор, сваты жениха и родственники невесты договорились о женитьбе, то девушка отказать никак не могла. Повезло, если жених с невестой видели друг друга до сватовства и симпатизировали друг другу.