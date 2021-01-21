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Что запрещалось мужчинам на Руси

Что запрещалось мужчинам на Руси (7 фото)

Автор:
21 января 2021 18:39
Сообщество : Факты
Метки: Россия   домострой на Руси   интересное   правила жизни   русь   традиции   факты   
4698
7
Представить обычаи и правила наших далеких предков в нынешнее время довольно-таки сложно. Никаких партнерских родов, особые правила похода в бани и многое другое.
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Метки: Россия   домострой на Руси   интересное   правила жизни   русь   традиции   факты   
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19k
Слепой Пью 2 часа назад
Вот на картине у зеркала что за селянка? В избе деревенской такого размера зеркало представить трудно, ибо стоило оно не меньше той деревеньки, а уж избы - точно.
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3k
Дед Победы 13 минут назад
Мы от более образованных слоев толком не знаем как оно было раньше на Руси, а уж от неграмотных крестьян... Кто бы записывал что и как в деревнях было? Очередные фантазии!
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4k
Александр Зотов Час назад
Считалось, что до вступления в брак девушки и юноши не имели права на какие-либо сексуальные отношения.
-----------
считалось это церковью и в аксиому пришло к концу 18 - началу 19 века.
До того же внебрачные связи (вполне добровольные) были сплошь и рядом в крестьянской среде. На эту тему полно этнографических исследований.
И именно церковь рьяно боролась за запреты на секс до венчания и сохранение девственности невестами))
Что интересно, дольше всех вольное отношение к добрачным связям, емнип, в деревнях сохранялось, но и наиболее строго блюстись стало тоже в сельской местности. В то время как в городах народ начал, что называется, распускаться))) Хотя тоже порицалось
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2k
Leo Час назад
Эх, скучно у них там было ... Ща за косу возьмёшься трепать, а она не настоящая..
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3k
Lola Час назад
"Совместные роды? Ни в коем случае..."
А предки мудрые были. Глупые современные девы, подверженные западному влиянию, тащат мужа на роды, а потом удивляются почему у мужа на них не встаёт...
P.S. Предвижу комменты: "Я присутствовал... всё стартует удачно по сей день." Ну и радуйтесь. Вы были в гигантской группе риска.
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7k
Валерий 2 часа назад
"Считалось, что до вступления в брак девушки и юноши не имели права на какие-либо сексуальные отношения. Интересно, если в ситуации с девушкой, достаточно нетрудно было убедиться в ее девственности, то как же парни доказывали свою невинность? Вопрос больше риторический, конечно. А вообще, такие отношения были запрещены церковью, даже поцелуи в губы. Наедине пара влюбленных, конечено, могла нарушить этот запрет, но если бы их увидел за этим сторонний человек, то они были бы опозорены. Ну это по правилам, а так-то, конечно, деревенские были более лояльны. А уже если случалось полноценное грехопадение, то осуждалась почему-то исключительно девушка, а ее родители могли заставить ее партнера жениться на "падшей". Кстати, по поводу свадьбы: если уж случался окончательный сговор, сваты жениха и родственники невесты договорились о женитьбе, то девушка отказать никак не могла. Повезло, если жених с невестой видели друг друга до сватовства и симпатизировали друг другу."

Поздно вечером молодая пара (он и она) сидят на лавочке возле дома девушки.
Парень пристает к ней. Она не дает говорит, девушка я еще, только после свадьбы.
- Катя ну давай, ну хоть чуть-чуть....
- Как это чуть-чуть? - спрашивает она.
- Ну я его руками держать буду, только на одну головку всуну.
- Нет обманешь, я тебя знаю. - говорит она.
- Ну давай тогда вместе держать будем. - Не сдается парень.
- Ну давай, уговорил. - соглашается девушка.
Всунул, чуть-чуть и не удержали, опомнились но уже поздно. Девушка плачет, что теперь делать.
Парень ее успокаивает. Не плачь мол, поженимся, дом построим, хозяйство держать будем... и.т.д.
А тут голос отца девушки из-за забора.
- Хозяйство они держать будут. Х.У.Й. в двух руках удержать не смогли. А еще хозяйство собираться держать...
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9k
BaZiL-44 2 часа назад
не было,так называемой толерантности,т.е она была в данном контексте слова "толерантность" (терпимость),но женщины строго знали своё место и уж точно знали ,что и куда им нельзя!в провинциях ,при их старых укладах,с этим было строго
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4k
Tatyana 2 часа назад
В целом довольно логичные объяснения всему.
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25k
Aqueronte 2 часа назад
О каком периоде идёт речь? В язычестве наоборот, добрачные связи приветствовались, и вообще проще было.
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4k
Александр Зотов Aqueronte 59 минут назад
после тоже. Века этак до 18-19го в деревнях относительно лояльно к добрачным относились
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Каждый новый просвещённый век приносит свой набор суеверной бредятины и мракобесия.
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13k
vikklu Prostovopros 2 часа назад
Особенно среди "знатоков как раньше было".
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396
Serg Dex 2 часа назад
Мало ли чё там запрещали, не надо из предков ангелов делать, все было, и поцелуи и до брачные соития и внебрачные дети и даже содомия, это не было нормой ну и не было редкостью.
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13k
vikklu net 2 часа назад
Молодой человек, не знаете, не порите чушь. В моём классе после лета с 7-8 класс больше половины красавиц лишились своей драгоценности. А эт было в конце 70-х прошлого столетия. А вы говорите, 20 лет назад.
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3k
Lola vikklu Час назад
Каждая лично вам доложилась?
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10k
net vikklu 52 минуты назад
Видимо у вас класс шлюх был. У нас были приличные девушки.
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3k
Дед Победы net 15 минут назад
в третьем класе?
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13k
vikklu net Полминуты назад
Та это вы просто ботаны да задроты были.
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37
Demid 2 часа назад
Забавная статья - на то она и Русь, что древняя :-)

Тем не менее никто знает как наши обычаи через 1000 лет будут выглядеть.
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45
Племянник Путина 3 часа назад
жениться и в первый раз плохая примета, не говоря уже про четвёртый раз.
стрижка ))) хренли там сложного? косу на пень и херак топором.
совместные роды это только для извращенцев и глиномесов всяких.
Жену наказывать плетью можно, но вполсилы. Тут пожалуй соглашусь, хорошее правило было.
Про веник хз... но от этих селянок чего угодно ожидать можно.
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497
Ольга Nane First NameLast 2 часа назад
да не женись на такой, в чем проблема-то? или тебя с первой свиданки под венец тащат? интересно, за измену мужа можно его батогом по хребтине?
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713
Nane First NameLast Ольга 2 часа назад
Классный совет! Женишься на одной, а она начинает борзеть со временем. Сидишь такой и думаешь - вот если бы она себя так вела с самого начала - взглянул бы или сразу послал лесом с такими спецэффектами.

У вас еще есть "полезные советы"?
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1k
NiThR0 Племянник Путина 2 часа назад
Про стрижку верно, примета плохая: не стриги женщину, стилистом станешь.
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45
Племянник Путина Ольга 2 часа назад
ну если сумеешь незаметно с спины подкрасться, то можешь попробовать...
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349
Электроник Племянник Путина 24 минуты назад
..........совместные роды это только для извращенцев и глиномесов всяких...........
Ну может ещё с натяжкой пойму про извращенцев.
Ну дремучий идиот...понять тебя и простить.
Но глиномесы то тут каким боком?
А присутствовать при родах жены вовсе не означает что надо уставиться ТУДА или светить фонариком.
Но находиться рядом, поддерживать, подбадривать любимую женщину, пуповину перерезать...
Чего ты узрел в этом плохого, дикий кретин?
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