Что запрещалось мужчинам на Руси

Представить обычаи и правила наших далеких предков в нынешнее время довольно-таки сложно. Никаких партнерских родов, особые правила похода в бани и многое другое.
Некоторые традиции обусловлены, кончено, массой примет и суеверий. Но были и правила, которые могли существовать только тогда, когда царил полностью патриархальный уклад семьи.
Женский веник трогать запрещено
Русская баня в те времена - это не просто мытье, это более глубинный процесс, очищение. Правила процедуры были строги: мужчина не имел права заходить в баню после женщины, только первым. К веникам отношение было тоже трепетное, его берегли, пользоваться чужим веником было нельзя, а то можно навлечь на себя болезни и горести владельца.
Мужчине полагался веник из вяза, клена, ясеня или дуба. Более жесткие, прочные, несущие мужскую энергию. А женщине - из ивы, липы, ольхи и березы, они считались мягче и они несли, по мнению наших предков, сильную женскую энергетику.
Мужчине полагался веник из вяза, клена, ясеня или дуба. Более жесткие, прочные, несущие мужскую энергию. А женщине - из ивы, липы, ольхи и березы, они считались мягче и они несли, по мнению наших предков, сильную женскую энергетику.
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Четвертый раз жениться - к несчастью
Жизнь была не Руси непростой. Люди умирали рано, от болезней лечили народной медициной (другой зачастую и не было), тяжелая работа от рассвета до заката.
Первый брак, который заключали, иногда был недолгим или несчастливым. Жена могла умереть в родах, а иногда случались и разводы. Церковь считала так: первый брак - законный, второй - это право на ошибку, прощение человеческой слабости, третий - уже преступление, а четвертый к несчастью.
Женитьбу в третий раз церковь не одобряла, но простое сожительство допускать было совершенно невозможно. А тот батюшка, что обвенчал мужчину с четвертой женщиной, не зная, например, какая она по счету, мог и сана лишиться. И брак признавался недействительным.
Первый брак, который заключали, иногда был недолгим или несчастливым. Жена могла умереть в родах, а иногда случались и разводы. Церковь считала так: первый брак - законный, второй - это право на ошибку, прощение человеческой слабости, третий - уже преступление, а четвертый к несчастью.
Женитьбу в третий раз церковь не одобряла, но простое сожительство допускать было совершенно невозможно. А тот батюшка, что обвенчал мужчину с четвертой женщиной, не зная, например, какая она по счету, мог и сана лишиться. И брак признавался недействительным.
"Домострой" - всему голова, но надо себя контролировать
Основным девизом этой старинного учебника по семейной жизни - женщина должна жестко подчиняться мужчине. Наши предки жили в суровые времена, по не менее суровым законам. Патриархат, наказание за любую провинность, мужчина был наделен абсолютной властью.
Семейное битье по "Домострою" допускалось, но призывало себя контролировать. Жену наказывать плетью можно, но вполсилы. Палкой бить, а уж особенно по голове, "Домострой" запрещал. Ну и на том спасибо.
Семейное битье по "Домострою" допускалось, но призывало себя контролировать. Жену наказывать плетью можно, но вполсилы. Палкой бить, а уж особенно по голове, "Домострой" запрещал. Ну и на том спасибо.
Поцелуи до венчания? Это вряд ли
Считалось, что до вступления в брак девушки и юноши не имели права на какие-либо сексуальные отношения. Интересно, если в ситуации с девушкой, достаточно нетрудно было убедиться в ее девственности, то как же парни доказывали свою невинность? Вопрос больше риторический, конечно.
А вообще, такие отношения были запрещены церковью, даже поцелуи в губы. Наедине пара влюбленных, конечено, могла нарушить этот запрет, но если бы их увидел за этим сторонний человек, то они были бы опозорены. Ну это по правилам, а так-то, конечно, деревенские были более лояльны.
А уже если случалось полноценное грехопадение, то осуждалась почему-то исключительно девушка, а ее родители могли заставить ее партнера жениться на "падшей".
Кстати, по поводу свадьбы: если уж случался окончательный сговор, сваты жениха и родственники невесты договорились о женитьбе, то девушка отказать никак не могла. Повезло, если жених с невестой видели друг друга до сватовства и симпатизировали друг другу.
А вообще, такие отношения были запрещены церковью, даже поцелуи в губы. Наедине пара влюбленных, конечено, могла нарушить этот запрет, но если бы их увидел за этим сторонний человек, то они были бы опозорены. Ну это по правилам, а так-то, конечно, деревенские были более лояльны.
А уже если случалось полноценное грехопадение, то осуждалась почему-то исключительно девушка, а ее родители могли заставить ее партнера жениться на "падшей".
Кстати, по поводу свадьбы: если уж случался окончательный сговор, сваты жениха и родственники невесты договорились о женитьбе, то девушка отказать никак не могла. Повезло, если жених с невестой видели друг друга до сватовства и симпатизировали друг другу.
Совместные роды? Ни в коем случае
В современном мире партнерские роды вполне обычное явление - это прописывается в договоре на роды, причем не только женщины, но и сами мужчины, порой, настаивают на своем присутствии в родильном зале.
Но только не на Руси. Повитуха, может быть еще близкая родственница и все - женщины справлялись с родами самостоятельно. Но мужчина тоже был при деле: он ходил вокруг помещения, где проходили роды (зачастую это была баня), и охранял мать и ребенка от нечисти. Во время родов, как считалось, граница между миром живых и миром мертвых становится совсем тонкой и духи не должны были проникнуть к людям.
Отец ребенка наворачивал круги, вооружившись ружьем (если было), топором или чем-то, чем можно отбиваться от нечисти.
Но только не на Руси. Повитуха, может быть еще близкая родственница и все - женщины справлялись с родами самостоятельно. Но мужчина тоже был при деле: он ходил вокруг помещения, где проходили роды (зачастую это была баня), и охранял мать и ребенка от нечисти. Во время родов, как считалось, граница между миром живых и миром мертвых становится совсем тонкой и духи не должны были проникнуть к людям.
Отец ребенка наворачивал круги, вооружившись ружьем (если было), топором или чем-то, чем можно отбиваться от нечисти.
Мужчина не мог стричь женщину
Женские прически во времена славян были не очень разнообразны - в основном были косы. Их берегли, ухаживали за ними, хорошая коса считалась признаком здоровья и женской чести. Именно поэтому мужчина не имел права ни расчесывать, ни подстригать их. Они даже головной убор не могли снимать с женщин.
Единственное, когда девушка могла лишиться волос - это наказание. Если женщине вменялась измена или, не дай бог, добрачный секс, то тогда отец, брат или муж имели полное право оттаскать за косу и отрезать ее, тем самым покрыв ее несмываемым позором. Ведь уехать или сбежать из деревни или села девушка не могла, поэтому все видели и понимали, что случилось.
Единственное, когда девушка могла лишиться волос - это наказание. Если женщине вменялась измена или, не дай бог, добрачный секс, то тогда отец, брат или муж имели полное право оттаскать за косу и отрезать ее, тем самым покрыв ее несмываемым позором. Ведь уехать или сбежать из деревни или села девушка не могла, поэтому все видели и понимали, что случилось.
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считалось это церковью и в аксиому пришло к концу 18 - началу 19 века.
До того же внебрачные связи (вполне добровольные) были сплошь и рядом в крестьянской среде. На эту тему полно этнографических исследований.
И именно церковь рьяно боролась за запреты на секс до венчания и сохранение девственности невестами))
Что интересно, дольше всех вольное отношение к добрачным связям, емнип, в деревнях сохранялось, но и наиболее строго блюстись стало тоже в сельской местности. В то время как в городах народ начал, что называется, распускаться))) Хотя тоже порицалось
А предки мудрые были. Глупые современные девы, подверженные западному влиянию, тащат мужа на роды, а потом удивляются почему у мужа на них не встаёт...
P.S. Предвижу комменты: "Я присутствовал... всё стартует удачно по сей день." Ну и радуйтесь. Вы были в гигантской группе риска.
Поздно вечером молодая пара (он и она) сидят на лавочке возле дома девушки.
Парень пристает к ней. Она не дает говорит, девушка я еще, только после свадьбы.
- Катя ну давай, ну хоть чуть-чуть....
- Как это чуть-чуть? - спрашивает она.
- Ну я его руками держать буду, только на одну головку всуну.
- Нет обманешь, я тебя знаю. - говорит она.
- Ну давай тогда вместе держать будем. - Не сдается парень.
- Ну давай, уговорил. - соглашается девушка.
Всунул, чуть-чуть и не удержали, опомнились но уже поздно. Девушка плачет, что теперь делать.
Парень ее успокаивает. Не плачь мол, поженимся, дом построим, хозяйство держать будем... и.т.д.
А тут голос отца девушки из-за забора.
- Хозяйство они держать будут. Х.У.Й. в двух руках удержать не смогли. А еще хозяйство собираться держать...
Тем не менее никто знает как наши обычаи через 1000 лет будут выглядеть.
стрижка ))) хренли там сложного? косу на пень и херак топором.
совместные роды это только для извращенцев и глиномесов всяких.
Жену наказывать плетью можно, но вполсилы. Тут пожалуй соглашусь, хорошее правило было.
Про веник хз... но от этих селянок чего угодно ожидать можно.
У вас еще есть "полезные советы"?
Ну может ещё с натяжкой пойму про извращенцев.
Ну дремучий идиот...понять тебя и простить.
Но глиномесы то тут каким боком?
А присутствовать при родах жены вовсе не означает что надо уставиться ТУДА или светить фонариком.
Но находиться рядом, поддерживать, подбадривать любимую женщину, пуповину перерезать...
Чего ты узрел в этом плохого, дикий кретин?