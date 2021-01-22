Всё ради питомца: женщина отдала за лечение курицы семьсот тысяч рублей

Однако в марте Селета заметила, что её любимица стала вести себя не так как раньше. Птица казалась уставшей, задыхающейся, отказывалась от еды и не хотела ласки. Хозяйка забила тревогу.



Она стала водить своего домашнего питомца по ветеринарам, где ей делали рентген, УЗИ, брали анализы, но не могли найти причину недомогания. Было даже предположение, что у Блю рак.



Тогда у Селесты осталась последняя надежда на ветеринаров из ветклиники при Университете штата Колорадо. Там птице сделали компьютерную томографию, которая показала врождённый порок сердца и проблему с кровеносными сосудами.



Операции по исправлению этого дефекта уже стали обыденностью у людей, кошек и собак, но птицам никогда не делали подобные хирургические вмешательства. Доктора предупредили, что снимают с себя всю ответственность в случае гибели птицы, но при этом оценили свою работу в 4000 долларов. Хозяйка была готова на всё, ради Блю.



В ноябре курице провели 30-минутную операцию, которая прошла успешно. И на следующий день птица вернулась к своему обычному распорядку.