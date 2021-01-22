Всё ради питомца: женщина отдала за лечение курицы семьсот тысяч рублей

Американка за два года очень привязалась к своей любимице, а когда курочка заболела, то выложила все свои деньги на её операцию.
37-летняя Селета Нотнагель из города Веллингтон (штат Колорадо) два года назад купила курочку и назвала её Блю. Женщина не использует птицу по прямому назначению, а обращается как с питомцем или даже с ребёнком.
Селета рассказала, что Блю очень любит лежать у хозяйки на ногах и буквально "мурлыкает", когда её гладят. Женщина берёт её с собой в магазины или в путешествия, надевая курице специальный подгузник.
Селета рассказала, что Блю очень любит лежать у хозяйки на ногах и буквально "мурлыкает", когда её гладят. Женщина берёт её с собой в магазины или в путешествия, надевая курице специальный подгузник.
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Однако в марте Селета заметила, что её любимица стала вести себя не так как раньше. Птица казалась уставшей, задыхающейся, отказывалась от еды и не хотела ласки. Хозяйка забила тревогу.
Она стала водить своего домашнего питомца по ветеринарам, где ей делали рентген, УЗИ, брали анализы, но не могли найти причину недомогания. Было даже предположение, что у Блю рак.
Тогда у Селесты осталась последняя надежда на ветеринаров из ветклиники при Университете штата Колорадо. Там птице сделали компьютерную томографию, которая показала врождённый порок сердца и проблему с кровеносными сосудами.
Операции по исправлению этого дефекта уже стали обыденностью у людей, кошек и собак, но птицам никогда не делали подобные хирургические вмешательства. Доктора предупредили, что снимают с себя всю ответственность в случае гибели птицы, но при этом оценили свою работу в 4000 долларов. Хозяйка была готова на всё, ради Блю.
В ноябре курице провели 30-минутную операцию, которая прошла успешно. И на следующий день птица вернулась к своему обычному распорядку.
Она стала водить своего домашнего питомца по ветеринарам, где ей делали рентген, УЗИ, брали анализы, но не могли найти причину недомогания. Было даже предположение, что у Блю рак.
Тогда у Селесты осталась последняя надежда на ветеринаров из ветклиники при Университете штата Колорадо. Там птице сделали компьютерную томографию, которая показала врождённый порок сердца и проблему с кровеносными сосудами.
Операции по исправлению этого дефекта уже стали обыденностью у людей, кошек и собак, но птицам никогда не делали подобные хирургические вмешательства. Доктора предупредили, что снимают с себя всю ответственность в случае гибели птицы, но при этом оценили свою работу в 4000 долларов. Хозяйка была готова на всё, ради Блю.
В ноябре курице провели 30-минутную операцию, которая прошла успешно. И на следующий день птица вернулась к своему обычному распорядку.
Всего Нотнагель потратила на лечение питомца 10000 долларов (733 тыс рублей). Но у курочки была страховка, поэтому 2500 долларов ( 183 тыс рублей) возместила страховая компания.
Сама же Селета говорит, что для неё это огромная сумма. Однако многие тратят такие деньги на лечение детей или собак, поэтому просит людей не осуждать её за любовь к своему питомцу.
Сама же Селета говорит, что для неё это огромная сумма. Однако многие тратят такие деньги на лечение детей или собак, поэтому просит людей не осуждать её за любовь к своему питомцу.
Вперёд, мои воины! В атаку!
Небольшая куриная армия в едином порыве устремилась за фермером. Забавная сцена пробежки пернатых солдат вместе с их предводителем попала на видео.
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Её же деньги, какая кому разница, ну захотела она на этот суповой набор 10 штук гринов потратить, ну ок, её выбор :)
Я на игрушки тоже периодически бабло трачу, а это вообще биты/байты/пиксели. А тут всё-таки живое чё-то.