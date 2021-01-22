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Всё ради питомца: женщина отдала за лечение курицы семьсот тысяч рублей

Всё ради питомца: женщина отдала за лечение курицы семьсот тысяч рублей (5 фото)

Автор:
22 января 2021 11:15
Сообщество : Животные
Метки: Веллингтон   деньги   домашний питомец   животные   курица   операция   сша   
781
5
Американка за два года очень привязалась к своей любимице, а когда курочка заболела, то выложила все свои деньги на её операцию.
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Метки: Веллингтон   деньги   домашний питомец   животные   курица   операция   сша   
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12k
Альф 57 Час назад
Любовь нельзя мерить деньгами, в ноябре прошлого года отравили мою собаку - самую безобидную, добрую.. пытался спасти всеми доступными способами.. увы

Любовь нельзя мерить деньгами, в ноябре прошлого года отравили мою собаку - самую безобидную, добрую.. пытался спасти всеми доступными способами.. увы
Любовь нельзя мерить деньгами, в ноябре прошлого года отравили мою собаку - самую безобидную, добрую.. пытался спасти всеми доступными способами.. увы
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1k
Лёха 3 минуты назад
Странно,что без мужика. Вроде не страшная...
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5k
Дельфин Красивый 23 минуты назад
как это - не использовала по прямому назначению? хош-не хош, а яйцо она должа нести. или имеется ввиду суп? тогда "по прямому назначению" всего один раз использовать можно. как уже внизу писали - её курица, её бабосики - что хочет, то и делает. а вообще, по большому, жалко одиноких, некрасивых женщин.
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8k
harlamov Полчаса назад
Ну какой-нибудь моряк, жертва кораблекрушения, мог бы на необитаемом острове и все золото из трюма своего корабля отдать за эту курочку)) Все относительно.
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12k
Денис Полчаса назад
Не понял, а кто её осуждает?
Её же деньги, какая кому разница, ну захотела она на этот суповой набор 10 штук гринов потратить, ну ок, её выбор :)

Я на игрушки тоже периодически бабло трачу, а это вообще биты/байты/пиксели. А тут всё-таки живое чё-то.
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38k
Александр 39 минут назад
Я бы посоветовал ей за деньги вылечить свою кукушечку, но уже поздно
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11k
Serg2001 52 минуты назад
Ну, может это сестра её... двоюродная... )
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372
Миша Serg2001 Полчаса назад
Сразу заметил - одно лицо )
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Соседка,которая захотела бульончику
Соседка,которая захотела бульончику
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32
Dabudidabudai Час назад
Kfc за 10к$
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2k
Алекс Час назад
Самый дорогой бульон в мире!
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