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Немецкий банк решил простить Трампу смешные $ 300 млн, чтобы не портить себе репутацию

Немецкий банк решил простить Трампу смешные $ 300 млн, чтобы не портить себе репутацию (4 фото)

Автор:
13 января 2021 15:17
Сообщество : Политика
Метки: Дональд Трамп   Трамп   банк   деньги   политика   санкции   сша   травля   
2481
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Один из 30 транснациональных банков – Deutsche Bank простит Дональду Трампу долг, чтобы поскорее исключить его из числа своих клиентов.
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Метки: Дональд Трамп   Трамп   банк   деньги   политика   санкции   сша   травля   
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26k
Acu900 3 часа назад
Вот почему банк какому то Трампу может простить 300 млн, а мне каких то 30 тыщ ссуды банк простить не может? Где справедливость?
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4k
Sintson 16 минут назад
Простите мне ипотеку! Так и быть, можете за это заблокировать меня в Твиттере навечно!
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4k
Александр Иванов 18 минут назад
Как Клинтоны и прочее дерьмократьё подмяли под себя всех!!!
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2k
Frank Borman Час назад
Брехня. Банкиры скорее повесятся, чем простят хоть копейку кому нибудь. А тут 300 миллионов. Это все гадости, придумывают, чтобы испоганить последние деньки Донни как президента.
Донни, не печалься! Родные осинки и березки тебя ждут на Родине. Россияненцы тебя любят, они тебя встретят хорошо в Ростове.
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9k
Алексей Час назад
Как я устал от этой до жопы уверенной в себе поганой морды
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4k
Александр Иванов Алексей 19 минут назад
Не смотрись в зеркало!
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8k
Shep Час назад
И кто-то верит в такую хрень? Чтобы какой-то банк решил простить 300 млн долларов, а другой своровал на ровном месте несколько миллионов у клиента? Там несколько другое отношение к частной собственности.
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57k
Опиум для народа Shep 55 минут назад
Более того- банк должен дорожить репутацией,а какая репутация будет у банка,если при первом же шухере он поворачивается жопой к клиенту? Это вам не Сбер,которому всё с рук сходит...
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12k
Совранский Час назад
Немецкий банк решил простить Трампу смешные $ 300 млн,(с)
Такой рекламы и внимания к себе - банк не знал с истории открытия))))))))))))))
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−19
цисовскЪй 2 часа назад
трампушка, ждем в Ростове
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1k
Anubis17 2 часа назад
А почему не вижу "Я,МЫ-Трамп"? Где защитники прав?
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1k
Anubis17 Владимир 49 минут назад
Прав на использование соц. сетей. Да и на каком основании банк решил лишить возможности Трампу выплатить честно свой долг, это удар по репутации, моно подумать он какой-то преступник.
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5k
Владимир Anubis17 45 минут назад
Право на использование соц.сетей предоставляют частные лица - владельцы этих сетей.
Никаких государственных и/или международных гарантированных прав по использованию ресурсов, находящихся в частной собственности сегодняшняя юриспруденция не допускает. Это было бы ограничением права собственности.
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10k
alexis Anubis17 Полчаса назад
Ну он же не негр и не транс, и даже не заднеприводной.
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1k
Anubis17 Владимир 19 минут назад
Не совсем так, соц. сети предоставляют возможность продвигать свой бред, товары, услуги и берут за это как правило большие деньги. Человек вложился, отдал деньги, а потом они в одностороннем решении под надуманным предлогом удаляют его. Это уже чистое мошенничество, а если человек вложил денег и ресурсов, то это мошенничество в крупном размере.
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5k
Владимир Anubis17 16 минут назад
"Человек вложился, отдал деньги, а потом они в одностороннем решении под надуманным предлогом удаляют его."
Тут уже надо смотреть конкретный договор о предоставлении услуг. В любом случае ничего общего с тем, "эцилоп не имеет права меня бить по ночам" не данная ситуация не имеет. Спор хозяйствующих субъектов, не более того. Пусть в суд подает и взыскивает ущерб.
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871
Карл Такойто 2 часа назад
Банк их не простил. Банк просто кто то очень настойчиво попросил так поступить,пообещав многократную компенсацию этих расходов в случае исполнения,и пригрозив проблемами в случае отказа.Понятно что демократы. В итоге банк поставил на победителя в своём понимании)) Скорее всего даже не без помощи Меркель,банк то немецкий. Трампа топят всеми возможными способами. Ну а те кто верят в такие ,,подарки,, от банков,без решения суда и т.д., и вообще когда дело происходит в другой стране к которой данный банк не относится,ну заканчивайте пить и курить потому что мозгам вашим уже совсем плохо))Речь о транснациональном банке а не о девочке обиженке,которая дверью хлопнула,и 300 млн не семечки,да и если Трамп все таки выберется он это запомнит,банк бы никогда не пошел добровольно на подобное без серьезного давления и стимула.
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353
Иван Стреляев 2 часа назад
Во жируют изверги!
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2k
Manul 2 часа назад
чтобы банк простил 300 лямов зеленых... не верю. Похоже на п...шь
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
походу это был не долг, а взятка. удобный случай подвернулся чтоб списать без палева эти деньги
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1k
Шмёль 3 часа назад
Непонятен термин "всенародная нелюбовь", что, гомосеки, негры и извращуги всех мастей это теперь "весь народ"?
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26k
Fat Lynx Шмёль 3 часа назад
х.з... может их там подавляющее большинство.
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34k
dima423 Fat Lynx 2 часа назад
выборы показали соотношение сторонников и противников трампа...среди голосовавших их там практически 50 на 50)
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26k
Fat Lynx dima423 2 часа назад
речь про гомосеков, негров и извращуг.
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4k
Александр Иванов dima423 16 минут назад
Ничего эти выборы не показали, кроме силы как бы демократов.
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70
Yury Dudko 3 часа назад
Эй там не блокируйте Трампа фишках, плс.
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4k
Sanar Yury Dudko 2 часа назад
А Трамп есть на фишках?)) Я всегда догадывался, мало ему подъездов, он мне ещё и минусы лепит регулярно))
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475
Электрик 3 часа назад

Немецкий банк решил простить Трампу смешные $ 300 млн, чтобы не портить себе репутацию
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5k
vitenok 3 часа назад
Зато Чак Норис за него. Вроде бы.
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7k
Prostovopros vitenok 3 часа назад
И это всем нам так важно? ))
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4k
Александр Иванов vitenok 15 минут назад
Ну, он всё же порядочный человек, а не отс*сывает у Клинтонов и их дружков.
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