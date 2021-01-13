Немецкий банк решил простить Трампу смешные $ 300 млн, чтобы не портить себе репутацию

А на днях PGA – организатор самых крупных соревнований по гольфу в США и Северной Америке отказался работать с гольф-клубами Трампа, которые, кстати, дают около трети его общих доходов. На это в Trump Organization заявили, что невозможно PGA просто взять и разорвать отношения, ведь их связывает контракт.



Очень интересно. Посмотрим, чем этот цирк закончится.