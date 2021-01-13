Немецкий банк решил простить Трампу смешные $ 300 млн, чтобы не портить себе репутацию

Один из 30 транснациональных банков – Deutsche Bank простит Дональду Трампу долг, чтобы поскорее исключить его из числа своих клиентов.
"Бедняга " Дональд познал всенародную нелюбовь и всевозможные санкции от соцсетей.
А теперь и его 20-летний партнёр Deutsche Bank на волне хейта президента решил не портить себе репутацию и простить более $ 300 млн., которые Трамп должен был выплачивать ещё несколько лет.
А теперь и его 20-летний партнёр Deutsche Bank на волне хейта президента решил не портить себе репутацию и простить более $ 300 млн., которые Трамп должен был выплачивать ещё несколько лет.
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Другой банк Signature тоже разорвал все отношения с семьёй президента, а также отказался вести дела с членами Конгресса, которые поддерживают Трампа. Банк даже закрыл 2 счёта, на которых находилось $ 5,3 млн трамповских денег.
Издание The New York Times сообщает, что бизнес нынешнего президента трещит по швам. Ведь его казино, отели, поля для гольфа и прочее рассчитаны на богатых клиентов, которые отказываются иметь с ним любые дела после штурма Капитолия.
Издание The New York Times сообщает, что бизнес нынешнего президента трещит по швам. Ведь его казино, отели, поля для гольфа и прочее рассчитаны на богатых клиентов, которые отказываются иметь с ним любые дела после штурма Капитолия.
А на днях PGA – организатор самых крупных соревнований по гольфу в США и Северной Америке отказался работать с гольф-клубами Трампа, которые, кстати, дают около трети его общих доходов. На это в Trump Organization заявили, что невозможно PGA просто взять и разорвать отношения, ведь их связывает контракт.
Очень интересно. Посмотрим, чем этот цирк закончится.
Очень интересно. Посмотрим, чем этот цирк закончится.
Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей
Вы наверное уже слышали, что 45-му президенту США заблокировали практически все аккаунты в социальных сетях. Короче, это не новость, но тут мемчики и шутки свежие на данную тему подоспели, поэтому милости просим в пост!
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Донни, не печалься! Родные осинки и березки тебя ждут на Родине. Россияненцы тебя любят, они тебя встретят хорошо в Ростове.
Такой рекламы и внимания к себе - банк не знал с истории открытия))))))))))))))
Никаких государственных и/или международных гарантированных прав по использованию ресурсов, находящихся в частной собственности сегодняшняя юриспруденция не допускает. Это было бы ограничением права собственности.
Тут уже надо смотреть конкретный договор о предоставлении услуг. В любом случае ничего общего с тем, "эцилоп не имеет права меня бить по ночам" не данная ситуация не имеет. Спор хозяйствующих субъектов, не более того. Пусть в суд подает и взыскивает ущерб.