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Зоопарк предлагает назвать таракана или крысу в честь бывшей пассии и скормить их хищникам

Зоопарк предлагает назвать таракана или крысу в честь бывшей пассии и скормить их хищникам (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 09:26
Сообщество : Животные
Метки: бывший друг   день святого Валентина   животные   зоопарк   имя   крыса   сша   таракан   
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Интересную акцию проводит зоопарк Сан-Антонио. Она приурочена к приближающемуся Дню святого Валентина. Но любовью там даже и не пахнет.

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Метки: бывший друг   день святого Валентина   животные   зоопарк   имя   крыса   сша   таракан   
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