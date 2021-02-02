Зоопарк предлагает назвать таракана или крысу в честь бывшей пассии и скормить их хищникам

Интересную акцию проводит зоопарк Сан-Антонио. Она приурочена к приближающемуся Дню святого Валентина. Но любовью там даже и не пахнет.
Когда во всём мире зоопаркам приходится с трудом выживать в отсутствии посетителей в связи с пандемией, креативные решения могут улучшить финансовое положение организаций.
Так, например, зоопарк Сан-Антонио запустил акцию в ходе которой любой желающий может назвать за $5 таракана именем своего бывшего (бывшей). А для тех, кому этого не достаточно – за $25 долларов можно дать имя замороженной крысе, которую тут же скормят рептилиям.
Мероприятие под названием "Плач таракана" пройдёт 14 февраля в День святого Валентина. В "Фейсбуке" можно будет посмотреть прямую трансляцию.
Так, например, зоопарк Сан-Антонио запустил акцию в ходе которой любой желающий может назвать за $5 таракана именем своего бывшего (бывшей). А для тех, кому этого не достаточно – за $25 долларов можно дать имя замороженной крысе, которую тут же скормят рептилиям.
Мероприятие под названием "Плач таракана" пройдёт 14 февраля в День святого Валентина. В "Фейсбуке" можно будет посмотреть прямую трансляцию.
Кстати, для вегетарианцев тоже будет возможность накормить животных. Именами их бывших возлюбленных можно будет назвать смесь из листьев салата, капусты и другой зелени за $5, которая будет скормлена травоядным животным.
Американцы заинтересовались акцией, но пока поступают предложения называть тараканов и крыс именами известных политиков.
Американцы заинтересовались акцией, но пока поступают предложения называть тараканов и крыс именами известных политиков.
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