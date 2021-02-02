Зоопарк предлагает назвать таракана или крысу в честь бывшей пассии и скормить их хищникам

Когда во всём мире зоопаркам приходится с трудом выживать в отсутствии посетителей в связи с пандемией, креативные решения могут улучшить финансовое положение организаций.



Так, например, зоопарк Сан-Антонио запустил акцию в ходе которой любой желающий может назвать за $5 таракана именем своего бывшего (бывшей). А для тех, кому этого не достаточно – за $25 долларов можно дать имя замороженной крысе, которую тут же скормят рептилиям.



Мероприятие под названием "Плач таракана" пройдёт 14 февраля в День святого Валентина. В "Фейсбуке" можно будет посмотреть прямую трансляцию.