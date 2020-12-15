Шестилетний ребёнок потратил все мамины сбережения на игры

Семья из американского города Уилтон попала в неприятную ситуацию. Из-за игры у них отменяется празднование Рождества и других мероприятий на годы вперёд.
А дело всё в том, что в июле, когда 41-летяя Джессика была вынуждена работать удалённо, её 6-летний сын взял без разрешения родительский iPad. Там он включил свою любимую игру Sonic Forces. И погрузившись в виртуальность, начал прокачивать героя, покупать улучшения и новые уровни.
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Мальчик думал, что тратит виртуальные деньги, а оказалось, что средства списывались с маминой кредитной карты, привязанной к устройству.
Получается, что каждая покупка обходилась родителям от 1,99$ до 99,99$. За 1 день мальчик потратил около 2500 долларов. Когда маме пришло оповещение о тратах – она подумала, что её взломали, и подала заявление в банк. И пока в банке разбирались – ещё за несколько недель ребенок потратил всего 16 293 доллара (почти 1,2 млн рублей).
Получается, что каждая покупка обходилась родителям от 1,99$ до 99,99$. За 1 день мальчик потратил около 2500 долларов. Когда маме пришло оповещение о тратах – она подумала, что её взломали, и подала заявление в банк. И пока в банке разбирались – ещё за несколько недель ребенок потратил всего 16 293 доллара (почти 1,2 млн рублей).
И только спустя 3 месяца, банк указал, что никакой ошибки с их стороны не было и теперь нужно разбираться с Apple. Тогда женщина осознала, куда же уходили деньги. Она написала в Apple, объяснив ситуацию, но там ей ответили, что 60 дней для подачи заявления уже прошли и они ничего поделать не могут.
Теперь Джессика корит себя за то, что не установила на iPad программы родительского контроля. При этом женщина сравнивает игры с наркотиками и жалуется: "Эти игры созданы для того, чтобы побуждать детей покупать вещи. Какой взрослый потратит 100 долларов на сундук с виртуальными золотыми монетами?"
Теперь Джессика корит себя за то, что не установила на iPad программы родительского контроля. При этом женщина сравнивает игры с наркотиками и жалуется: "Эти игры созданы для того, чтобы побуждать детей покупать вещи. Какой взрослый потратит 100 долларов на сундук с виртуальными золотыми монетами?"
Теперь семья не может заплатить за ипотеку и вообще не знает, как жить дальше. Ребёнок уже осознал, что наделал и извинился перед родителями. Он пообещал маме, что как только сможет работать, то вернёт ей все деньги.
Недавно уже было подобное происшествие, только тогда девочка перевела все папины деньги мошенникам
Отцу маленькой девочки на почту пришло сообщение о списании крупной суммы денег, но тот подумал, что это спам.
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На банк, что не остановили списание после первых 2500 долларов
На эппл, чтобы отсчет 60-ти дней начинать с того дня, когда банк указал Джесике, что разбираться надо с эппл.
Собственно она так и сделала, и уже только после консультации с адвокатом опубликовала всю историю.