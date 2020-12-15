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Сообщество Жизнь в США 526 постов • 196 подписчиков подписаться
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Шестилетний ребёнок потратил все мамины сбережения на игры

Шестилетний ребёнок потратил все мамины сбережения на игры (5 фото)

Автор:
15 декабря 2020 13:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ipad   Уилтон   банк   деньги   игры   мальчик   родители   сша   
875
5
Семья из американского города Уилтон попала в неприятную ситуацию. Из-за игры у них отменяется празднование Рождества и других мероприятий на годы вперёд.
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Метки: ipad   Уилтон   банк   деньги   игры   мальчик   родители   сша   
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8  комментариев
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371
Максим Полчаса назад
Звучит как оправдание, дескать, я и кошелёк могу оставить, что бы ребёнок взял от туда деньги, накупил сладостей, съел их, а потом я пойду в магазин со слезами на глазах просить вернуть кровные деньги.
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668
Nane First NameLast 3 минуты назад
На те iPad и отъе..би.сь. Маме нужно в зайте знакомств зависнуть. РСП 80 лвл.
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3k
livaneth 4 минуты назад
Американка? Запросто в суд и на эппл и на банк
На банк, что не остановили списание после первых 2500 долларов
На эппл, чтобы отсчет 60-ти дней начинать с того дня, когда банк указал Джесике, что разбираться надо с эппл.
Собственно она так и сделала, и уже только после консультации с адвокатом опубликовала всю историю.
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1k
Олег 4 минуты назад
Поэтому я боюсь привязывать карту к телефону.
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1k
Kariya 21 минуту назад
Сами профукали, а зло игры? Ну-ну. Следить надо, а не хлебалом щелкать. Несколько месяцев разобраться не могли, воронам на смех.
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16k
Нагайна Полчаса назад
И маме тоже.
И маме тоже.
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