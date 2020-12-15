Шестилетний ребёнок потратил все мамины сбережения на игры

И только спустя 3 месяца, банк указал, что никакой ошибки с их стороны не было и теперь нужно разбираться с Apple. Тогда женщина осознала, куда же уходили деньги. Она написала в Apple, объяснив ситуацию, но там ей ответили, что 60 дней для подачи заявления уже прошли и они ничего поделать не могут.



Теперь Джессика корит себя за то, что не установила на iPad программы родительского контроля. При этом женщина сравнивает игры с наркотиками и жалуется: "Эти игры созданы для того, чтобы побуждать детей покупать вещи. Какой взрослый потратит 100 долларов на сундук с виртуальными золотыми монетами?"