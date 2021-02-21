Крис Эванс прокачал свои навыки ради больного питомца

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Многие поклонники актёра прекрасно знают, что знаменитость обожает животных. И у него есть самый лучший и преданный друг – пёс Доджер, взятый из приюта.
Фото Доджера появляются в "Инстаграме" звезды чаще, чём его собственные. Чтобы увековечить теплые чувства к своему любимцу, Крис даже сделал татуировку с его кличкой.
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Но у питомца есть проблемы со здоровьем и Крис Эванс выложил фото собаки после второй операции на бедре.
Актёр написал, что пёсику уже лучше и скоро он придёт в норму. Но когда ему делали операцию, актёр так переживал, что впервые в жизни взялся за иголку с ниткой и зашил любимую игрушку питомца.
Пусть получилось не очень красиво, но зато Доджер будет выздоравливать со своей игрушкой.
Поклонники актёра в комментариях к фото похвалили Криса за старание.
25 знаменитостей, которые спасли животных с улицы или из приютов
Среди знаменитостей немало любителей и ярых защитников животных. Некоторые из них спасли с улицы или взяли из приютов не одного пушистика - и призывают других людей делать это. Дженнифер Энистон, Селена Гомес, Райан Рейнольдс, Арнольд Шварценеггер... - список можно продолжать долго. Посмотрим на звездных хозяев, которые подарили бездомным животным новую жизнь.
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Метки: Крис Эванс Питомец игрушка операция собака сша шитьё шоу бизнес
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