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Крис Эванс прокачал свои навыки ради больного питомца

Крис Эванс прокачал свои навыки ради больного питомца (6 фото)

Автор:
21 февраля 2021 11:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крис Эванс   Питомец   игрушка   операция   собака   сша   шитьё   шоу бизнес   
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Многие поклонники актёра прекрасно знают, что знаменитость обожает животных. И у него есть самый лучший и преданный друг – пёс Доджер, взятый из приюта.
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Метки: Крис Эванс   Питомец   игрушка   операция   собака   сша   шитьё   шоу бизнес   
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Вишенка Крокодилова 45 минут назад
Подумаешь, подвиг - зашил игрушку. Зато сообщил об этом всему миру.
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