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Вперёд, мои воины! В атаку!

Вперёд, мои воины! В атаку! (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 08:36
Сообщество : Юмор
Метки: видео   животные   курицы   курятник   прикол   птицы   юмор   
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Небольшая куриная армия в едином порыве устремилась за фермером. Забавная сцена пробежки пернатых солдат вместе с их предводителем попала на видео.

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Метки: видео   животные   курицы   курятник   прикол   птицы   юмор   
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Прораб 18 минут назад
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Mr.Adamson

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