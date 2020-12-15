Вперёд, мои воины! В атаку!

Небольшая куриная армия в едином порыве устремилась за фермером. Забавная сцена пробежки пернатых солдат вместе с их предводителем попала на видео.
Все побежали и я побежал.
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