Чудо в рюкзаке: сотрудники мусороперерабатывающего завода спасли котят от неминуемой гибели

Несмотря на страшные приключения, примерно 8-недельные котята остались без травм. Работник завода сразу же забрал одного из котят и назвал его Драгоценным.



На следующий день об этой истории стало известно в городе, и семья Маршалл восприняла это как знак свыше, ведь за 5 дней до этого у них погиб кот. Поэтому они в полном составе приехали на завод и забрали двух оставшихся котят. Их назвали Луна и Солнце.