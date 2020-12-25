Чудо в рюкзаке: сотрудники мусороперерабатывающего завода спасли котят от неминуемой гибели

В городе Вестэмптон (штат Нью-Джерси) сортировщик увидел шевелящийся рюкзак и выхватил его уже около измельчителя мусора для вторичной переработки.
По словам директора организации, 23 декабря в городе была сильная метель, и котята чудом не замёрзли, пока находились в мусорном баке. Далее случилось второе чудо, ведь они ехали на переработку в мусоровозе, который прессует отходы. Но котята пережили и это!
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Сортировщик Барри случайно увидел, как старый школьный рюкзак пошевелился на конвейере и схватил его рядом с прессом.
Несмотря на страшные приключения, примерно 8-недельные котята остались без травм. Работник завода сразу же забрал одного из котят и назвал его Драгоценным.
На следующий день об этой истории стало известно в городе, и семья Маршалл восприняла это как знак свыше, ведь за 5 дней до этого у них погиб кот. Поэтому они в полном составе приехали на завод и забрали двух оставшихся котят. Их назвали Луна и Солнце.
На следующий день об этой истории стало известно в городе, и семья Маршалл восприняла это как знак свыше, ведь за 5 дней до этого у них погиб кот. Поэтому они в полном составе приехали на завод и забрали двух оставшихся котят. Их назвали Луна и Солнце.
Власти города собираются найти человека, который выбросил в метель котят, и привлечь по статье о жестоком обращении с животными.
А это история из России: сотруднику предприятия по сортировке мусора попался кот в мешке
В Ульяновске работник мусоросортировочного предприятия сделал неожиданную находку на линии предсортировки. Какой-то нехороший человек выбросил в мусор домашнего кота в завязанном мешке.
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