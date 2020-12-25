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Сообщество Без кота и жизнь не та 743 поста • 341 подписчик подписаться
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Чудо в рюкзаке: сотрудники мусороперерабатывающего завода спасли котят от неминуемой гибели

Чудо в рюкзаке: сотрудники мусороперерабатывающего завода спасли котят от неминуемой гибели (6 фото)

Автор:
25 декабря 2020 21:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   котенок   коты   мусор   мусоровоз   рюкзаки   сша   
483
6
В городе Вестэмптон (штат Нью-Джерси) сортировщик увидел шевелящийся рюкзак и выхватил его уже около измельчителя мусора для вторичной переработки.
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Метки: животные   котенок   коты   мусор   мусоровоз   рюкзаки   сша   
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5  комментариев
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7k
kaboza Час назад
есть же мрази...у меня сосед в деревне от инсульта зажмурился, 4х звездюков забрал...те еще утырки)
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411
Andrey 20 минут назад
Это что, челленж такой среди рабочих? Уже же была статья про нашего, кто спас кота
Не верю!
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98
Евгений Полчаса назад
Это какой тварью надо быть чтобы такое сделать. И они среди нас, что в России, что в США, прикидываются нормальными
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131
Ligeia 45 минут назад
Интересно, какой "хороший человек" заминусил.
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36k
Прораб Час назад
Жалко котеек. Я не особый любитель домашней живности, но это ж каким у.ёбком надо быть, чтоб засунуть котят в мешок и сбросить в мусоропровод
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