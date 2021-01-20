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Как картошка перестала быть опасной и попала к нам на стол

Как картошка перестала быть опасной и попала к нам на стол (7 фото)

Автор:
20 января 2021 16:53
Сообщество : Еда
Метки: еда   история   картошка   клубни   пармантье   перу   пюре   франция   
677
7
Из этого поста вы узнаете, как один умный француз придумал гениальную рекламу картошки среди крестьян и спас Францию от голода.
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Метки: еда   история   картошка   клубни   пармантье   перу   пюре   франция   
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3  комментария
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205k
Северное сияние 10 минут назад
Как картошка перестала быть опасной и попала к нам на стол
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38k
doker 39 минут назад
Споры о картошке тогда, как о пальмовом масле сегодня... Голодных нужно накормить дёшево.

Споры о картошке тогда, как о пальмовом масле сегодня... Голодных нужно накормить дёшево.
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−4
Alexander 47 минут назад
картошка попала к советским людям через пионерские лагеря и походы)
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