Как картошка перестала быть опасной и попала к нам на стол

Любопытная история была во Франции. В 1748 году французский парламент законодательно запретил выращивать картошку - французы официально закрепили европейские картофельные суеверия и домыслы. Законодатели были уверены, что перуанские клубни смертельно опасны для здоровья. Открыть французам картошку помог военный фармацевт Антуан-Огюстен Пармантье и опять-таки Семилетняя война. Пармантье угодил в прусский плен, где несколько лет его рацион составляла исключительно картошка. Посаженный на картофельную диету учёный быстро сообразил, что картошка не так страшна, как её малюют во французском парламенте: во-первых - картофель съедобен, во-вторых - вкусен, в-третьих - полезен. Вернувшись на родину, Пармантье вознамерился накормить французов картошкой.

Медленно, но верно он занимался продюсированием картофеля. Благодаря усилиям Пармантье в 1772 году картофель был реабилитирован и объявлен съедобным, но картофельная одиссея учёного на этом не закончилась, ему ещё надо было победить церковь и убедить в пользе картофеля простых французов. Под предлогом того, что картошка не упоминается в Библии церковники запретили Пармантье выращивать на принадлежащей церкви земле. Так получилась, что свои эксперименты с картофелем Пермантье проводил в садах и оранжереях Дома инвалидов, где он работал и где у него была своя лаборатория. Земля под домом принадлежала церкви, так что добиться запрета для учёного было легко, сложнее было запретить ему вообще работать в Доме инвалидов, но всё-таки церковникам удалась и эта пакость.