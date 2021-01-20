Как картошка перестала быть опасной и попала к нам на стол

Из этого поста вы узнаете, как один умный француз придумал гениальную рекламу картошки среди крестьян и спас Францию от голода.
"Ты думаешь картошка - это так просто, сварил и съел?" - этот вопрос Тоси из "Девчат" поставил бы большинство европейцев XVIII века в тупик. Варить? Да ещё и есть? Ну а длинный список блюд из картофеля и вовсе поверг бы их в шок. В те далёкие времена картошку выращивали в основном для того, чтобы кормить скотину и не нарваться на штраф. Некоторые энтузиасты-ботаники возделывали картофельные грядки ради цветов картошки. Путь картофеля к желудку европейцев был тернист и долог, но интересен.
Картофельная эстафета
Картофель пришёл в Европу из Южной Америки, где к картофельным клубням было особое отношение. Картошка - для коренных жителей Нового Света была буквально всему голова. Южноамериканские индейцы поклонялись картофельной богине, дочери богини земли; время отмеряли, отталкиваясь от времени варки картофеля; молили о хорошем урожае клубни, по форме напоминавшие человека; лечили картошкой почти все известные им болезни; знали несколько сотен сортов картофеля. Испанские конкистадоры привезли картошку в Испанию в середине XVI века. Испанский король Филипп II оценил перуанские клубни и дал добро на выращивание картофеля и на снабжение картошкой испанской армии. Картошка как нельзя лучше годилась для прокорма солдат: её легко готовить, легко хранить, в ней много витаминов, в частности, витамина C, которым можно лечить цингу. Также Филипп II отправил картофельный подарок в Ватикан, папе римскому Григорию XIII, а тот послал картофельные кустики нидерландскому ботанику Карлу Клузиусу. Ботанику понравились цветы картофеля, и он посадил картошку у себя на родине, но в пищу употреблять её и не думал - только лишь любовался цветами. Так картошка начала шествие по Европе.
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Чёртово яблоко
В Испании ели картошку, в Ирландии крестьяне горячо полюбили картофель, а в остальных странах желающих по собственной воле обедать заморскими клубнями было раз, два и обчёлся. Трудно приживался в Европе картофель. Прусский король Фридрих II пытался силой заставить своих подданных полюбит картофель. В 1756 году он издал указ, предписывающий всем крестьянам выращивать картошку под страхом штрафов и наказаний. Крестьяне подчинились, но есть клубни всё равно не хотели. Считалось, что картошка вызывает проказу, поэтому картофельный урожай либо сжигали, либо скармливали свиньям. Картошку в народе прозвали "чёртовым яблоком". В итоге императору удалось склонить подданных к картофелю личным примером: он просто вкусил варёной картошки при всём честном народе. "Вообще трудно ожидать улучшений в области сельского хозяйства, если сельский хозяин не убедится в пользе их посредством вразумительных доказательств, а ещё лучше — посредством примеров", - к такому выводу пришёл картофельный прусский король.
Но окончательно Пруссия стала картофельной державой после Семилетней войны, когда картофель буквально спас пруссаков от голода.
Но окончательно Пруссия стала картофельной державой после Семилетней войны, когда картофель буквально спас пруссаков от голода.
В России наступили на те же грабли, что и Фридрих. Навязывание картошки при помощи штрафов, наказаний и ссылок не привело к успеху, более того, в 30-е и 40-е годы XIX века по Российской империи прокатилась волна картофельных бунтов. В итоге принудиловку отменили и стали насаждать картошку не кнутом, а пряником. Во второй половине XIX века картошка наконец стала национальной русской едой.
Человек-картошка
Любопытная история была во Франции. В 1748 году французский парламент законодательно запретил выращивать картошку - французы официально закрепили европейские картофельные суеверия и домыслы. Законодатели были уверены, что перуанские клубни смертельно опасны для здоровья. Открыть французам картошку помог военный фармацевт Антуан-Огюстен Пармантье и опять-таки Семилетняя война. Пармантье угодил в прусский плен, где несколько лет его рацион составляла исключительно картошка. Посаженный на картофельную диету учёный быстро сообразил, что картошка не так страшна, как её малюют во французском парламенте: во-первых - картофель съедобен, во-вторых - вкусен, в-третьих - полезен. Вернувшись на родину, Пармантье вознамерился накормить французов картошкой.
Медленно, но верно он занимался продюсированием картофеля. Благодаря усилиям Пармантье в 1772 году картофель был реабилитирован и объявлен съедобным, но картофельная одиссея учёного на этом не закончилась, ему ещё надо было победить церковь и убедить в пользе картофеля простых французов. Под предлогом того, что картошка не упоминается в Библии церковники запретили Пармантье выращивать на принадлежащей церкви земле. Так получилась, что свои эксперименты с картофелем Пермантье проводил в садах и оранжереях Дома инвалидов, где он работал и где у него была своя лаборатория. Земля под домом принадлежала церкви, так что добиться запрета для учёного было легко, сложнее было запретить ему вообще работать в Доме инвалидов, но всё-таки церковникам удалась и эта пакость.
Медленно, но верно он занимался продюсированием картофеля. Благодаря усилиям Пармантье в 1772 году картофель был реабилитирован и объявлен съедобным, но картофельная одиссея учёного на этом не закончилась, ему ещё надо было победить церковь и убедить в пользе картофеля простых французов. Под предлогом того, что картошка не упоминается в Библии церковники запретили Пармантье выращивать на принадлежащей церкви земле. Так получилась, что свои эксперименты с картофелем Пермантье проводил в садах и оранжереях Дома инвалидов, где он работал и где у него была своя лаборатория. Земля под домом принадлежала церкви, так что добиться запрета для учёного было легко, сложнее было запретить ему вообще работать в Доме инвалидов, но всё-таки церковникам удалась и эта пакость.
Пармантье не унывал и не думал отрекаться от картофеля, он продолжил рекламировать свои любимые клубни вдвое сильнее. Первым делом он направился к королю. Его картофельная презентация убедила Людовика XVI, его букет из картофельных цветков впечатлил Марию-Антуанетту. Пармантье предложил заменить пшеницу картофелем и таким образом спасти французов от голода в неурожайные годы, и Людовик, обрадованный такой перспективой, выделил учёному поля под картошку. За популяризацию картошки среди дворян взялся сам император (он устраивал обеды, на которых подавали картофель), а крестьянам Пармантье разрекламировал картошку гениальным способом. Он распорядился поставить на границе картофельных полей охрану и распустил слух, что стража охраняет что-то очень ценное. Стражники выглядели сурово, но службу несли спустя рукава, а на ночь и вовсе уходили домой. Запретный плод сладок, но и запретный клубень не менее вкусён, так что крестьяне к удовольствию Пармантье активно воровали картошку и употребляли её по назначению, так как на халяву тоже не только уксус сладок. Окончательно закрепил картошку на столе французов голод, вызванный неурожаем пшеницы.
"Франция не забудет, что вы нашли еду для бедных", - сказал однажды в адрес Прмантье Людовик XVI. Не забывала Франция Пармантье и после Людовика, и после революции. Пармантье прививал французов от оспы, основал школу хлебопечения, получил сахар их сахарной свёклы и много чего ещё полезного сделал. Помнят о заслугах Пармантье французы и сегодня. На его могиле на кладбище Пер-Лашез всегда лежат свежие картофелины.
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