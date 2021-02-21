Предки ели - и ничего... Или о том, как подделывали продукты 200 лет назад

А в муку примешивали квасцы, гипс или известь. Проверять муку рекомендовалось методом сжигания – неорганические добавки тут же оказывались очевидны.

Что только не добавляли в сало (топленое)! Именно поэтому хозяйкам настоятельно рекомендовалось покупать сало исключительно в кусковом варианте и вытапливать самим. А при невозможности найти кусковое сало, топленый жир обязательно нужно было очищать (вытапливать заново) кипячением в воде с содой.

В хлеб было принято подмешивать квасцы, медный купорос, гипс и даже – мыло. С помощью квасцов пытались придать хлебу из третьесортной муки пышный и белый вид. А еще, мука с квасцами удерживала больше влаги и оказывалась… более экономичной! Хозяйкам рекомендовалось иметь наготове настойку коры с большим количеством дубильных веществ, менявшую цвет в присутствии квасцов и, в случае сомнений, помещать в эту настойку кусочек хлеба, для проверки…