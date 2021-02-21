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Предки ели - и ничего... Или о том, как подделывали продукты 200 лет назад

Предки ели - и ничего... Или о том, как подделывали продукты 200 лет назад (4 фото)

Автор:
21 февраля 2021 09:39
Метки: еда   история   продукты   
592
4
Как, по данным кулинарной книги, подделывали продукты и определяли подделки в 19 веке!

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Метки: еда   история   продукты   
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8  комментариев
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36k
parallax 4 часа назад
Короче, бодяжили всегда и везде.
Кто-то нахваливает госты СССР, забывая, что тогда, в промежутке между фабрикой и потребителем бодяжили кладовщики, буфетчицы и продавцы.
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26k
Snork Snorkoff parallax 3 часа назад
На самой фабрике тоже не стеснялись )
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Бендер Родригес 3 часа назад
Пиво и сахар и сейчас не редко можно встретить. Особенно в самопальном, или как его сейчас любят называть - крафтовом пиве
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6
Вениамин Каверин 3 часа назад
Торгаши всегда жулики и мошенники.
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