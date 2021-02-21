Предки ели - и ничего... Или о том, как подделывали продукты 200 лет назад

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Как, по данным кулинарной книги, подделывали продукты и определяли подделки в 19 веке!
Молоко. Чаще всего молоко просто разводили водой… Книги по домоводству содержали таблички удельного веса молока. Если вес отличался от нормативного – продукт считался поддельным!
Сахар разводили крахмалом. Для большей уверенности сахар рекомендовалось брать не молотый, а в головках. И проверять с помощью йода – в присутствии крахмала йод всегда выдает синий цвет. Кстати, йодовая проверка актуальна и сегодня для продуктов, в которых крахмал может выступать загустителем (мед, творог, кефир и т.д.). Просто откладываете небольшую часть на белое блюдце, смешиваете с парой капель йода и наблюдаете изменения цвета. Серый или синий – сигнал о примеси!
Сливочное масло делали объемней с помощью воды, соли, муки и солей свинца. Особенно с этой целью любили применять свинец – самый тяжелый из доступных компонентов…
Сахар разводили крахмалом. Для большей уверенности сахар рекомендовалось брать не молотый, а в головках. И проверять с помощью йода – в присутствии крахмала йод всегда выдает синий цвет. Кстати, йодовая проверка актуальна и сегодня для продуктов, в которых крахмал может выступать загустителем (мед, творог, кефир и т.д.). Просто откладываете небольшую часть на белое блюдце, смешиваете с парой капель йода и наблюдаете изменения цвета. Серый или синий – сигнал о примеси!
Сливочное масло делали объемней с помощью воды, соли, муки и солей свинца. Особенно с этой целью любили применять свинец – самый тяжелый из доступных компонентов…
А в муку примешивали квасцы, гипс или известь. Проверять муку рекомендовалось методом сжигания – неорганические добавки тут же оказывались очевидны.
Что только не добавляли в сало (топленое)! Именно поэтому хозяйкам настоятельно рекомендовалось покупать сало исключительно в кусковом варианте и вытапливать самим. А при невозможности найти кусковое сало, топленый жир обязательно нужно было очищать (вытапливать заново) кипячением в воде с содой.
В хлеб было принято подмешивать квасцы, медный купорос, гипс и даже – мыло. С помощью квасцов пытались придать хлебу из третьесортной муки пышный и белый вид. А еще, мука с квасцами удерживала больше влаги и оказывалась… более экономичной! Хозяйкам рекомендовалось иметь наготове настойку коры с большим количеством дубильных веществ, менявшую цвет в присутствии квасцов и, в случае сомнений, помещать в эту настойку кусочек хлеба, для проверки…
Что только не добавляли в сало (топленое)! Именно поэтому хозяйкам настоятельно рекомендовалось покупать сало исключительно в кусковом варианте и вытапливать самим. А при невозможности найти кусковое сало, топленый жир обязательно нужно было очищать (вытапливать заново) кипячением в воде с содой.
В хлеб было принято подмешивать квасцы, медный купорос, гипс и даже – мыло. С помощью квасцов пытались придать хлебу из третьесортной муки пышный и белый вид. А еще, мука с квасцами удерживала больше влаги и оказывалась… более экономичной! Хозяйкам рекомендовалось иметь наготове настойку коры с большим количеством дубильных веществ, менявшую цвет в присутствии квасцов и, в случае сомнений, помещать в эту настойку кусочек хлеба, для проверки…
Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем нашим бабушкам была необходима медная посуда для домашних заготовок? Дело в том, что медь стабилизирует хлорофилл и зеленые фрукты-овощи остаются зелеными, ярко-зелеными! Хотя, в некоторых случаях производители не заморачивались с посудой и просто добавляли к соленым огурцам или пикулям медный купорос. Хозяйкам же рекомендовалось выявлять подобную примесь с помощью нашатырного спирта…
Самые же интересные вещества можно было найти в кондитерке. Так, желтого цвета конфет и пирожных добивались с помощью хромоксилого свинца, красный цвет – это был сурик, мышьяковокислая медь давала зеленый оттенок, сернокислое железо – салатовый, углекислый свинец давал белый цвет глазури, сернистая ртуть была малиновой… Согласно книге, от сладостей случались скорые и смертельные отравления, потому хозяйкам, для выявления фальсификатов, необходимо было иметь на кухне мини-химическую лабораторию.
Самые же интересные вещества можно было найти в кондитерке. Так, желтого цвета конфет и пирожных добивались с помощью хромоксилого свинца, красный цвет – это был сурик, мышьяковокислая медь давала зеленый оттенок, сернокислое железо – салатовый, углекислый свинец давал белый цвет глазури, сернистая ртуть была малиновой… Согласно книге, от сладостей случались скорые и смертельные отравления, потому хозяйкам, для выявления фальсификатов, необходимо было иметь на кухне мини-химическую лабораторию.
После таких историй подделки и примеси в специях, кофе, арроруте или рыбьем коллагене – это даже не интересно! Подделывали их, подмешивая более дешевые продукты аналогичного цвета. Жженый рог к кофе, к примеру!
Чай бадяжили с помощью листочков, похожей формы (допустим, кипрея), а для яркости цвета напитка могли прибавлять в небольшом количестве те же красители, что использовали для конфет. Или графит…
Пиву более аппетитный оттенок придавали с помощью жженого сахара…
Уфф! А про инсинуации с питьевой водой и вином можно написать отдельные статьи…
А вы говорите: раньше все было качественным и натуральным, это сейчас производитель испортился!
Чай бадяжили с помощью листочков, похожей формы (допустим, кипрея), а для яркости цвета напитка могли прибавлять в небольшом количестве те же красители, что использовали для конфет. Или графит…
Пиву более аппетитный оттенок придавали с помощью жженого сахара…
Уфф! А про инсинуации с питьевой водой и вином можно написать отдельные статьи…
А вы говорите: раньше все было качественным и натуральным, это сейчас производитель испортился!
Авторский пост
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Кто-то нахваливает госты СССР, забывая, что тогда, в промежутке между фабрикой и потребителем бодяжили кладовщики, буфетчицы и продавцы.