20 блюд и напитков, которые изобрели случайно

Два брата, доктор Джон Харви Келлогг и Уилл Кейт «В.К.» Келлогг, владели оздоровительным спа-салоном и санаторием. Они были строгими адвентистами седьмого дня, пропагандировали вегетарианство и постоянно придумывали рецепты самой безвкусной еды — без каких-либо приправ и мяса. Они предполагали, что такая еда подавит сексуальный аппетит клиентов их салона и, конечно же, избавит их от необходимости «загрязнять» себя мастурбацией. Однажды они оставили пшеницу вариться слишком долго, и, когда та превратилась в хлопья, просто поджарили ее. Позже, экспериментируя с другим зерном, они придумали кукурузные хлопья, которые вскоре стали излюбленным блюдом их клиентов, включая Амелию Эрхарт, Генри Форда, Мэри Тодд Линкольн и других. Бренд Kellogg по сей день остается самым известным производителем хлопьев: только в 2015 году они принесли компании более 13 миллиардов долларов.