FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Еда 1240 постов • 525 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
20 блюд и напитков, которые изобрели случайно

20 блюд и напитков, которые изобрели случайно (21 фото)

Автор:
28 января 2021 17:14
Сообщество : Еда
Метки: еда   интересные факты   история   познавательное   факты о еде   
1090
21

Кто бы мог подумать, что некоторые вкуснейшие лакомства и напитки появились благодаря неудачам на кухне, голоду во время войны и чистым случайностям. Будь то городские легенды, мифы или сказания тысячелетней давности — все эти истории забавные и познавательные.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: еда   интересные факты   история   познавательное   факты о еде   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Andrey Abramov 41 минуту назад
Насчет йогурта, для его производства использовалась человеческая кишечная палочка, как она попала в молоко? Как, как... руки плохо мыли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
23k
turyst 21 минуту назад
20 блюд и напитков, которые изобрели случайно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Съем червяка! А вам слабо!? Съем червяка! А вам слабо!? В Якутии собака вмёрзла в лёд, но неравнодушные жители спасли её В Якутии собака вмёрзла в лёд, но неравнодушные жители спасли её 5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов 5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов Как картошка перестала быть опасной и попала к нам на стол Как картошка перестала быть опасной и попала к нам на стол Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе Жена не узнала себя на интимных фото и набросилась на мужа с ножом в порыве ревности Жена не узнала себя на интимных фото и набросилась на мужа с ножом в порыве ревности
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

248299



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
0
12
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди
7
97
Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Химия крови: какого еще цвета кроме красного может быть кровь?
0
5
Химия крови: какого еще цвета кроме красного может быть кровь?
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
0
66
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео)
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#дтп#война#автомобили#совет#знаменитости#позитив#СССР
#Юмор#прикол#факты#Россия#кино#люди#авария дня#картинки#приколы#сша
#интересно#интересное#шоу бизнес#аварии#авто аварии#природа#дети#криминал#путин#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться