20 блюд и напитков, которые изобрели случайно

Кто бы мог подумать, что некоторые вкуснейшие лакомства и напитки появились благодаря неудачам на кухне, голоду во время войны и чистым случайностям. Будь то городские легенды, мифы или сказания тысячелетней давности — все эти истории забавные и познавательные.
Считается, что кофе происходит из Эфиопии. Древняя легенда гласит, что пастух по имени Кальди заметил, что его козы становятся очень энергичными и не спят по ночам, когда едят ягоды с одного особого дерева. Он рассказал об этом в местном монастыре, и вскоре все монахи стали пить этот стимулирующий напиток, чтобы не засыпать во время многочасовых вечерних молитв. Вскоре после этого зерна достигли Аравийского полуострова.
Городская легенда о происхождении этой закуски рассказывает о неком Игнасио «Начо» Анайе Гарсие, который который работал на кухне в Пьедрас-Неграс, когда несколько жен американских военных зашли в ресторан, чтобы перекусить. Он не смог найти шеф-повара, поэтому быстро сварганил лепешки с сыром и перцем халапеньо, которые назвал Nachos especiales. Так появилась популярная по всему миру закуска — кстати, в прошлом году Google отметил 124-й день рождения начос рисунком Google Doodle.
За саму картошку нужно поблагодарить Южную Америку, но без одного раздраженного повара мы бы не хрустели чипсами. Говорят, что изначально чипсы не должны были быть вкусными — в 1853 году повар Джордж Крам решил нарочно пережарить тончайшие ломтики картошки назло клиентам, которые отсылали блюда с жареным картофелем обратно на кухню, утверждая, что куски слишком толстые и сырые. Однако привередам так понравились хрустящие ломтики, что они быстро всем рассказали о восхитительной закуске и поваре, который ее приготовил. Так Крам решил открыть собственный ресторан.
На самом деле итальянский пекарь Пьетро Ферреро пытался придумать альтернативу шоколаду, поскольку в 1940-х из-за Второй мировой войны лакомство было в дефиците. Он и не подозревал, какой популярной станет паста из фундука, сахара и щепотки какао.
Хотя мы, наверное, так никогда и не узнаем настоящую историю происхождения сыра, Международная ассоциация молочных продуктов предлагает интересный вариант. По этой старинной легенде сыр появился более 4 000 лет назад, и его случайно сделал арабский торговец. Он отправился в долгое путешествие по пустыне и взял с собой молоко в мешочке из овечьего желудка. Из-за сильной жары и ферментов в мешочке молоко свернулось, а сыворотка отделилась. Путешественник смог не только утолить жажду, но и насладиться получившимся яством.
Этим напитком мы обязаны месопотамцам, которых 6 000 лет назад очень раздражал тот факт, что зерна, которые они хранили для производства хлеба, размокали и начинали бродить под воздействием дрожжей в воздухе. Вскоре они поняли, что нет смысла продолжать игнорировать потенциал того, что сейчас является одним из самых старых напитков, придуманных людьми.
Если бы не сирийский торговец кондитерскими изделиями Эрнест А. Хамви, сейчас мы бы вряд ли стояли перед выбором «Вам в рожке или в стаканчике?». На всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 году он пришел на выручку мороженщику за соседним прилавком, когда у того закончилась посуда для мороженого. Хамви быстро свернул свежую похожую на вафлю выпечку, которая моментально остывала, и засунул мороженое в получившийся рожок. Покупатели остались в восторге — очередное доказательство того, что голь на выдумки хитра.
Некоторые любители пиццы утверждают, что ананас на пицце — просто насмешка, и отчасти они правы: придумали ее как раз по приколу. Два брата, которые эмигрировали из Греции в Канаду в 50-х годах, веселья ради экспериментировали с разными топпингами для пиццы на кухне своего ресторана, и один из них, Сэм Панополус, решил попробовать добавить ветчину и ананас. Братья и не подозревали, что изобрели топпинг, который много лет спустя разобьет человечество на два враждующих лагеря.
Одно из самых быстрых и удобных блюд изобрел в 1762 году большой любитель азартных игр Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич. Однажды он потребовал повара приготовить ему что-нибудь, что он мог бы есть, не отвлекаясь от игры. Повар додумался положить кусок говядины между двумя ломтиками хлеба, а дальше сами знаете, к чему это привело.
Как и сыр, йогурт появился благодаря привычке хранить молоко в емкостях, сделанных из желудков различных животных — только в этом случае это были пастухи из Средней Азии около 8 000 лет назад. Так что, когда в следующий раз будете завтракать йогуртом, можете вообразить себя Чингисханом.
Оказывается, Ккока-кола должна была быть целебным напитком — по крайней мере, так задумывал ее изобретатель Джон Пембертон в 1885 году в Атланте. Он продавал ее как «тонизирующий мозг интеллектуальный напиток» и держал рецепт в секрете, но при этом не скрывал, что напиток содержит кокаин, извлеченный из листа коки, и кофеин из орехов колы (отсюда и название «Кока-кола»). И только с приходом сухого закона в США кола стала популярным безалкогольным напитком — правда, уже без кокаина.
Легенда гласит, что Мария Энн Смит, приехавшая в Австралию в 1830-х годах, купила слишком много фруктов и, когда те испортились, выбросила их у ручья неподалеку от дома. И, хотя она купила французские яблоки, на новых деревьях выросли совершенно другие фрукты. Она запатентовала их, и так появились самые популярные яблоки для готовки в мире.
Если верить мифам, соевый творог тофу, который так любят вегетарианцы, появился в древнем Китае благодаря неуклюжему повару, случайно смешавшему натуральный коагулянт нигари с соевым молоком. Хотя тофу появился в Китае около 2 000 лет назад, на западе он распространился лишь в 20 веке.
Европейские вина в 16-17 веках не выдерживали долгих морских путешествий вокруг земного шара и портились. Однако смекалистые виноделы додумались добавить в него бренди, чтобы вино стабилизировалось и могло выдержать перепады температур. Изначально, кстати, сам бренди придумали именно для этой цели.
Неудивительно, конечно, но сыр с плесенью появился именно благодаря тому, что кто-то когда-то просто позабыл о куске сыра. А именно — пастух из деревни Рокфорт во Франции. Он позабыл обед в пещере, куда вернулся спустя семь месяцев, и обнаружил, что сыр покрылся penicillium roqueforti — плесенью, которая росла в этой пещере. Сегодня же культуру плесени попросту добавляют в молоко для сыра.
Кто бы мог подумать, что в 2000 году до нашей эры жители Средиземноморья использовали изюм в качестве украшения? Людям потребовалось, наверное, не меньше тысячи лет, чтобы попробовать сушеный виноград на вкус и решить, что его, в общем-то, можно употреблять и в таком виде.
Константин Фальберг, химик из Университета Джона Хопкинса, как-то вернулся домой с работы в 1879 году и, видимо, плохо помыл руки, поскольку обнаружил на ладони какую-то сладкую субстанцию. Константин протестировал ее и, вернувшись в Германию, начал производить искусственный подсластитель: сахарин.
Подобие жевательной резинки было еще у майя и ацтеков — чикл, натуральное каучуковое вещество, получаемое из сока саподилловых деревьев в Мексике и Центральной Америке. Когда Томас Адамс-старший получил поставку чикла через мексиканского президента в изгнании, он попытался сделать из него какой-нибудь полезный материал, а потом заметил, что сваренный и порезанный на маленькие кусочки чикл продается гораздо лучше в качестве жевательной резинки.
Виноделы во французском регионе Шампань мечтали обойти в своем деле бургундские вина. Однако слишком холодные зимы в этой области замораживали ферментацию вина, и процесс продолжался только весной. Дрожжи оживали и начинали брожение, но выделялся углекислый газ, из-за которого бутылки лопались. Но виноделы не растерялись и начали производить бутылки с более толстым и прочным стеклом, и теперь нам есть, что пить на Новый год!
Два брата, доктор Джон Харви Келлогг и Уилл Кейт «В.К.» Келлогг, владели оздоровительным спа-салоном и санаторием. Они были строгими адвентистами седьмого дня, пропагандировали вегетарианство и постоянно придумывали рецепты самой безвкусной еды — без каких-либо приправ и мяса. Они предполагали, что такая еда подавит сексуальный аппетит клиентов их салона и, конечно же, избавит их от необходимости «загрязнять» себя мастурбацией. Однажды они оставили пшеницу вариться слишком долго, и, когда та превратилась в хлопья, просто поджарили ее. Позже, экспериментируя с другим зерном, они придумали кукурузные хлопья, которые вскоре стали излюбленным блюдом их клиентов, включая Амелию Эрхарт, Генри Форда, Мэри Тодд Линкольн и других. Бренд Kellogg по сей день остается самым известным производителем хлопьев: только в 2015 году они принесли компании более 13 миллиардов долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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