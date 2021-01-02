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Смертельный прыжок Франца Райхельта с Эйфелевой башни

Смертельный прыжок Франца Райхельта с Эйфелевой башни (6 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2021 09:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Летающий портной   Франц Райхельт   видео   изобретение   история   трагедия   факты   фото   франция   
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В коротком видео показано, как мужчина, одетый в странный мешковатый костюм стоит на выступе первого уровня башни.

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Метки: Летающий портной   Франц Райхельт   видео   изобретение   история   трагедия   факты   фото   франция   
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Serjio 7 минут назад
Прыжок веры.
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Иван Акимов 55 минут назад
А вы знаете откуда пошло выражение "Пролетел как фанера над Парижем"? А это был когда то такой авиатор по фамилии Фаннер. И вот вздумалось ему пролететь между опорами той парижской уродливой башни. Ну и размазало его по этим опорам. Авиатора не стало но выражение осталось!
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KOSTELLO Час назад
Чувак долго и упорно шел к "успеху".....
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Иван Акимов KOSTELLO 54 минуты назад
Вот только мозгов не хватило.
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