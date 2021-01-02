Смертельный прыжок Франца Райхельта с Эйфелевой башни

В коротком видео показано, как мужчина, одетый в странный мешковатый костюм стоит на выступе первого уровня башни.
Человеком, совершившим роковой скачок, был Франц Райхельт, французский портной австрийского происхождения, владелец успешного швейного бизнеса в Париже. Вскоре после открытия магазина Райхельт был одержим разработкой носимого парашюта, для использования авиаторами в критические моменты.
Принцип работы парашюта был изобретен за сотни лет до того, как люди начали летать на воздушных шарах, а затем и на самолетах. Один из самых ранних эскизов парашюта с жестким каркасом можно найти в записных книжках Леонардо да Винчи: «Если у человека есть льняная палатка, в которой все отверстия закрыты, и она будет иметь двенадцать локтей (около 23 футов) в поперечнике и двенадцать в глубину, то он сможет упасть с любой большой высоты без травм».
Далматинский изобретатель Фаусто Веранцио (1551–1617) усовершенствовал дизайн да Винчи, заменив купол на выпуклый кусок ткани, похожий на парус. Хотя многие источники утверждают, что Веранцио испытал парашют, прыгнув с собора Святого Мартина в Братиславе, скорее всего, этот факт был придуман позже. Только в конце 18 века француз Луи-Себастьян Ленорман совершил первый успешный прыжок с парашютом. Именно Ленорман придумала слово «парашют» от итальянского «para», означающей «против», и французского слова «chute» — «падение».
Далматинский изобретатель Фаусто Веранцио (1551–1617) усовершенствовал дизайн да Винчи, заменив купол на выпуклый кусок ткани, похожий на парус. Хотя многие источники утверждают, что Веранцио испытал парашют, прыгнув с собора Святого Мартина в Братиславе, скорее всего, этот факт был придуман позже. Только в конце 18 века француз Луи-Себастьян Ленорман совершил первый успешный прыжок с парашютом. Именно Ленорман придумала слово «парашют» от итальянского «para», означающей «против», и французского слова «chute» — «падение».
С появлением авиации, а ней и авариями в воздухе, потребность в рабочем парашюте ощущалась особенно остро. Чарльз Бродвик разработал первый складной парашют, который можно было носить на спине и открывать с помощью веревки, прикрепленной к воздушному шару или самолету. Во время успешной демонстрации в 1911 году Бродвик бросил манекен с вершины Эйфелевой башни. Веревка натянулась, парашют вышел из рюкзака, который был на спине манекена, но затем веревка оборвалась.
Франц Райхельт также начал работать над носимыми парашютами. В его ранних проектах использовалось 6 квадратных метров ткани, при этом вес всей конструкции достигал 70 кг. Все эксперименты, которые он проводил с манекенами в дворе своего дома на улице Гайон, проваливались. Тем не менее, Райхельт проявил настойчивость и сумел снизить вес костюма до 25 кг, при этом удвоив площадь используемого материала. Но его испытания по-прежнему не увенчались успехом, и его манекены неизменно разбивались при падении. Да и сам Райхельт однажды сломал ногу при испытаниях.
Несмотря на свои неоднократные неудачи, Райхельт отказывался видеть какие-либо недостатки в своем проекте. Напротив, он был убежден, что, если он сможет увеличить высоту прыжка, его парашют сработает, поскольку высота даст больше времени для раскрытия.
Франц Райхельт также начал работать над носимыми парашютами. В его ранних проектах использовалось 6 квадратных метров ткани, при этом вес всей конструкции достигал 70 кг. Все эксперименты, которые он проводил с манекенами в дворе своего дома на улице Гайон, проваливались. Тем не менее, Райхельт проявил настойчивость и сумел снизить вес костюма до 25 кг, при этом удвоив площадь используемого материала. Но его испытания по-прежнему не увенчались успехом, и его манекены неизменно разбивались при падении. Да и сам Райхельт однажды сломал ногу при испытаниях.
Несмотря на свои неоднократные неудачи, Райхельт отказывался видеть какие-либо недостатки в своем проекте. Напротив, он был убежден, что, если он сможет увеличить высоту прыжка, его парашют сработает, поскольку высота даст больше времени для раскрытия.
Райхельт многократно обращался к властям с просьбой разрешить проведение экспериментов на Эйфелевой башне, но каждый раз получал отказ. После года переписки ему в конце концов разрешили сделать это при условии, что испытание будет проводиться на манекене. Райхельт согласился, но использование манекена никогда не входило в его планы.
В день испытаний, 4 февраля 1912 года, Райхельт прибыл на Эйфелеву башню в своем парашютном костюме, который, по словам прессы, был «лишь немногим более объемным, чем обычная одежда». В раскрытом виде эта одежда напоминала «своего рода плащ с широким шелковым капюшоном», как писала газета Le Temps. Райхельт сообщил собравшимся журналистам, что площадь окончательного варианта парашюта составила 30 квадратных метров, что значительно больше его ранних проектов. Райхельт также утверждал, что костюм весил всего 9 кг.
В день испытаний, 4 февраля 1912 года, Райхельт прибыл на Эйфелеву башню в своем парашютном костюме, который, по словам прессы, был «лишь немногим более объемным, чем обычная одежда». В раскрытом виде эта одежда напоминала «своего рода плащ с широким шелковым капюшоном», как писала газета Le Temps. Райхельт сообщил собравшимся журналистам, что площадь окончательного варианта парашюта составила 30 квадратных метров, что значительно больше его ранних проектов. Райхельт также утверждал, что костюм весил всего 9 кг.
Большая толпа собралась у подножия Эйфелевой башни, чтобы увидеть, как бросают манекена с парашютом с первого уровня башни. Однако, когда Райхельт предстал в костюме, стало очевидно, что вниз полетит совсем не манекен. Несмотря на то, что он был окружен толпой полицейских и репортеров, никто не подумал о том, чтобы остановить его. Райхельт скрывал свои истинные мотивы до последнего момента, что застало всех врасплох, включая его друзей, которые ранее пытались его отговорить. Они говорили, что у Райхельта будет достаточно возможностей доказать успешность своего изобретения, но Райхельт никого не слушал. Когда его спросили, будет ли он использовать страховку, Райхельт ответил: «Я хочу провести эксперимент сам и без обмана, поскольку я намерен доказать ценность своего изобретения».
На все рациональные вопросы технического характера, такие как слишком маленькая высота для раскрытия парашюта, Райхельт пренебрежительно ответил: «Вы увидите, как мои семьдесят два килограмма и мой парашют дадут вашему скептицизму самый решительный отпор».
В конце концов, Райхельт начал подниматься по лестнице. По дороге он остановился, повернулся к толпе и весело крикнул: «До скорой встречи». Его друзья продолжали попытки отговорить его от прыжка, но они не могли поколебать его стальную решимость. На первом уровне башни высотой немногим более 57 метров (187 футов) Райхельт стоял на уступе и колебался целых 40 секунд. Затем он прыгнул.
Парашют и не думал раскрываться. Изобретатель падал, как кирпич, с лопочущим куском ткани за своей спиной. Райхельт был мертв до того, как первые зрители бросились к его искалеченному телу. По словам очевидцев, его глаза были широко открыты от ужаса.
На все рациональные вопросы технического характера, такие как слишком маленькая высота для раскрытия парашюта, Райхельт пренебрежительно ответил: «Вы увидите, как мои семьдесят два килограмма и мой парашют дадут вашему скептицизму самый решительный отпор».
В конце концов, Райхельт начал подниматься по лестнице. По дороге он остановился, повернулся к толпе и весело крикнул: «До скорой встречи». Его друзья продолжали попытки отговорить его от прыжка, но они не могли поколебать его стальную решимость. На первом уровне башни высотой немногим более 57 метров (187 футов) Райхельт стоял на уступе и колебался целых 40 секунд. Затем он прыгнул.
Парашют и не думал раскрываться. Изобретатель падал, как кирпич, с лопочущим куском ткани за своей спиной. Райхельт был мертв до того, как первые зрители бросились к его искалеченному телу. По словам очевидцев, его глаза были широко открыты от ужаса.
По мнению исследователей, Райхельта вдохновил американец Фредерик Лоу, который всего за два дня до этого успешно прыгнул с парашютом со Статуи Свободы в Нью-Йорке, используя обычный купол. В любом случае безрассудство Райхельта много обсуждалось в газетах следующие несколько дней. Префект полиции Луи Лепин неустанно объяснял, что изобретателю не разрешали самостоятельно прыгать. После этого инцидента власти опасались давать разрешение на дальнейшие эксперименты с парашютом с использованием Эйфелевой башни. Каждое заявление тщательно изучалось и отклонялось, если заявитель пытался совершить что-либо подозрительное.
Вскоре после своей трагической смерти Райхельт получил прозвище «Летающий портной».
Вскоре после своей трагической смерти Райхельт получил прозвище «Летающий портной».
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