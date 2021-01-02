Смертельный прыжок Франца Райхельта с Эйфелевой башни

Большая толпа собралась у подножия Эйфелевой башни, чтобы увидеть, как бросают манекена с парашютом с первого уровня башни. Однако, когда Райхельт предстал в костюме, стало очевидно, что вниз полетит совсем не манекен. Несмотря на то, что он был окружен толпой полицейских и репортеров, никто не подумал о том, чтобы остановить его. Райхельт скрывал свои истинные мотивы до последнего момента, что застало всех врасплох, включая его друзей, которые ранее пытались его отговорить. Они говорили, что у Райхельта будет достаточно возможностей доказать успешность своего изобретения, но Райхельт никого не слушал. Когда его спросили, будет ли он использовать страховку, Райхельт ответил: «Я хочу провести эксперимент сам и без обмана, поскольку я намерен доказать ценность своего изобретения».



На все рациональные вопросы технического характера, такие как слишком маленькая высота для раскрытия парашюта, Райхельт пренебрежительно ответил: «Вы увидите, как мои семьдесят два килограмма и мой парашют дадут вашему скептицизму самый решительный отпор».



В конце концов, Райхельт начал подниматься по лестнице. По дороге он остановился, повернулся к толпе и весело крикнул: «До скорой встречи». Его друзья продолжали попытки отговорить его от прыжка, но они не могли поколебать его стальную решимость. На первом уровне башни высотой немногим более 57 метров (187 футов) Райхельт стоял на уступе и колебался целых 40 секунд. Затем он прыгнул.



Парашют и не думал раскрываться. Изобретатель падал, как кирпич, с лопочущим куском ткани за своей спиной. Райхельт был мертв до того, как первые зрители бросились к его искалеченному телу. По словам очевидцев, его глаза были широко открыты от ужаса.