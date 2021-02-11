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Как выглядят катакомбы Линии Мажино?

Как выглядят катакомбы Линии Мажино? (16 фото)

Автор:
11 февраля 2021 09:56
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: бункер   заброшенное   история   катакомбы   линия Мажино   фортификация   франция   
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Во время нашего очередного путешествия мы «прошерстили» французские леса и смогли найти вход в один из действительно хорошо сохранившихся бункеров времён Второй Мировой Войны. Вперёд под землю!
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Метки: бункер   заброшенное   история   катакомбы   линия Мажино   фортификация   франция   
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3  комментария
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9k
Алексей Час назад
Прикольно,спасибо Теперь хнаю хоть от чего эта линия так называется
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RomaXz Полчаса назад
Интересно. Мне казалось, любой вход в бункеры этой линии известен и учтён.
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8k
Vacony Полчаса назад
ой как интересно, но ой как мало информации... Автор дополни плиз подробнее и побольше картинок. Данных на просторах сети море..
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