Как выглядят катакомбы Линии Мажино?

Удивительные ребята — французы. Когда читаешь всю эту историю, сразу возникает закономерный вопрос… 20-е годы, Германия. Зачем строить линию обороны и что-то выдумывать для защиты от разбитой в пух и прах страны. По ценам тех лет, на Линию Мажино было спущено миллиард долларов. Это почти половина военного бюджета страны. А к 40-м годам на достройку этого сооружения потратили еще вдвое больше.







По уверению Франции, Линию Мажино начали строить для защиты от нападения Германии. Как раз там, на восточной границе страны, были расположены основные промышленные мощности.





Если посмотреть на карту, то хорошо видно, что линия защищает лишь восточную границу страны. Франция хотела впустить Германию в Бельгию и там встретить «со всеми почестями», согласно военному плану.