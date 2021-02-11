Как выглядят катакомбы Линии Мажино?

Во время нашего очередного путешествия мы «прошерстили» французские леса и смогли найти вход в один из действительно хорошо сохранившихся бункеров времён Второй Мировой Войны. Вперёд под землю!
История создания Линии Мажино
20-е годы XX века, Франция принимает решение строить на восточной границе рядом с Германией оборонительную линию укреплений. В 26-м году созывается военная комиссия, которая должна была подготовить план строительства. Ответственным за строительство назначают Андрэ Мажино — военного министра, в честь которого в будущем и назвали Линию.
Вот этот дядя с шикарными усищами — Андрэ Мажино собственной персоной.
Вот этот дядя с шикарными усищами — Андрэ Мажино собственной персоной.
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Удивительные ребята — французы. Когда читаешь всю эту историю, сразу возникает закономерный вопрос… 20-е годы, Германия. Зачем строить линию обороны и что-то выдумывать для защиты от разбитой в пух и прах страны. По ценам тех лет, на Линию Мажино было спущено миллиард долларов. Это почти половина военного бюджета страны. А к 40-м годам на достройку этого сооружения потратили еще вдвое больше.
По уверению Франции, Линию Мажино начали строить для защиты от нападения Германии. Как раз там, на восточной границе страны, были расположены основные промышленные мощности.
Если посмотреть на карту, то хорошо видно, что линия защищает лишь восточную границу страны. Франция хотела впустить Германию в Бельгию и там встретить «со всеми почестями», согласно военному плану.
По уверению Франции, Линию Мажино начали строить для защиты от нападения Германии. Как раз там, на восточной границе страны, были расположены основные промышленные мощности.
Если посмотреть на карту, то хорошо видно, что линия защищает лишь восточную границу страны. Франция хотела впустить Германию в Бельгию и там встретить «со всеми почестями», согласно военному плану.
Линию Мажино достроили как раз впритык к началу WW II. Удивительно! Интуиция или удача? Хитрый план и расчёт, а может секретная информация… Кто его знает — прошлое туманно.
С другой стороны, после Первой мировой войны, «все» начали строить укрепрайоны, а Франция — лишь одна из многих соседей Германии, которая не отставала «от всех». Линии Маннергейма, Линии Зигфрида, Линия Сталина… Фортификация в те годы обрела «второе дыхание»
С другой стороны, после Первой мировой войны, «все» начали строить укрепрайоны, а Франция — лишь одна из многих соседей Германии, которая не отставала «от всех». Линии Маннергейма, Линии Зигфрида, Линия Сталина… Фортификация в те годы обрела «второе дыхание»
Что же включал в себя укрепленный район?
В линию вошло 39 долговременных оборонительных укреплений, 75 бункеров, 500 артиллерийских и пехотных блоков, 500 казематов, а также блиндажи и наблюдательные пункты.
5600 дотов с толщиной стен до 4 метров фортификационного бетона, соединенных единой системой подземных железных дорог. Электростанции, склады, госпитали, узлы связи на глубине до 50 метров.
Отдельного внимания достойны доты с артиллерийскими бронеколпаками — поднимающиеся для выстрела и мгновенно опускающиеся, неуязвимые для ответного вражеского огня.
5600 дотов с толщиной стен до 4 метров фортификационного бетона, соединенных единой системой подземных железных дорог. Электростанции, склады, госпитали, узлы связи на глубине до 50 метров.
Отдельного внимания достойны доты с артиллерийскими бронеколпаками — поднимающиеся для выстрела и мгновенно опускающиеся, неуязвимые для ответного вражеского огня.
Ну, дренаж посмотрели, так давайте заглянем в один из небольших бункеров. Есть действующий музей Линии Мажино, но мы решили прикоснуться к истории, найдя вход в один из заброшенных бункеров. Лестница с множеством пролетов привела нас на 30 метров под землю!
В этом месте есть 3 пехотных блока на 150 человек: с казармами, складами под боеприпасы и бытовыми комнатами.
Бесконечные коридоры, из которых есть выходы как в техническую часть, так и в «бараки» с металлическими койками, а точнее с тем, что от них осталось.
В этом месте есть 3 пехотных блока на 150 человек: с казармами, складами под боеприпасы и бытовыми комнатами.
Бесконечные коридоры, из которых есть выходы как в техническую часть, так и в «бараки» с металлическими койками, а точнее с тем, что от них осталось.
Там за поворотом нас ждут дизель-генераторы. Целых две штуки! С аварийным электроснабжением тут всё очень хорошо.
Так выглядит лифтовая шахта. Обычно, в таких сооружениях, лифт либо торчит где-то между этажами, либо расплющен на последнем этаже.
В коридорах помимо небольших гермодверей, есть так же полноценные ворота перед входом в систему и сам бункер.
Увы, это чудо фортификации не помогло Франции. В 40-м году Германия обошла Линию Мажино через Арденны. Бельгия приняла нейтралитет и все планы Франции полетели в трубу. Позже, Германия прорвала и Линию Мажино, на тот момент уже был взят Париж.
Если вы не хотите бродить по заросшим лесам в поисках ДОТ-ов и укреплений, то специально для вас Франция сделала музей Линии Мажино. В музее полностью воссоздана атмосфера и быт того времени... На сегодня всё, спасибо за внимание!
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