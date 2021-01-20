30 наглых котеек, которые превратили магазины в свои владения

Кошки известны тем, что когда они оказываются в доме, то автоматически становятся его хозяевами. Эти бездомные котейки случайно оказались в маленьких магазинчиках, и стали их главными обитателями, даже не спросив владельцев. У них, естественно, не осталось выбора - только приютить котеек у себя в магазинах. Посмотрите на этих магазинных пушистиков!
В Твиттере есть забавный аккаунт Bodega Cats, где пользователи публикуют фото котеек, которые поселились в магазинах, и решили, что теперь здесь их дом. Там набралась целая коллекция "магазинных" пушистиков, за которой следит аудитория из 460 тысяч человек. Посмотрите на самых очаровательных обитателей магазинчиков:
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