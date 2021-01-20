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Сообщество Без кота и жизнь не та 777 постов • 353 подписчика подписаться
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30 наглых котеек, которые превратили магазины в свои владения

30 наглых котеек, которые превратили магазины в свои владения (31 фото)

Автор:
20 января 2021 08:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешные животные   фото   
679
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Кошки известны тем, что когда они оказываются в доме, то автоматически становятся его хозяевами. Эти бездомные котейки случайно оказались в маленьких магазинчиках, и стали их главными обитателями, даже не спросив владельцев. У них, естественно, не осталось выбора - только приютить котеек у себя в магазинах. Посмотрите на этих магазинных пушистиков!
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Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешные животные   фото   
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79k
Taras Kozalupko Час назад
Это сотрудники по работе с мелкими грызунами
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731
Mikhail 5 минут назад
у некоторых они на зарплате. вполне официально по бухгалтерии проходят
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6k
Женя 10 минут назад
30 наглых котеек, которые превратили магазины в свои владения
30 наглых котеек, которые превратили магазины в свои владения
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3k
ваня панкин 17 минут назад
магазинчик в моем доме, наш - бузыкин...

магазинчик в моем доме, наш - бузыкин...
магазинчик в моем доме, наш - бузыкин...
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18k
Аня 43 минуты назад
Классные котейки, сытые, вальяжные и довольные собой, какими и должны быть
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