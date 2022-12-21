30 котеек, которые точно зарядят вас новогодним настроением

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Скоро Новый год, и к нему готовятся и пушистые члены семьи - а особенно коты. Эти любопытные создания и на ёлку залезут, и уронят её на пол, и заберутся в коробки для подарков - новогоднего настроения у них всегда хватает! Взглянем на этих котеек, которые уже вовсю готовятся к самому уютному и семейному празднику.
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