30 котеек, которые точно зарядят вас новогодним настроением

Скоро Новый год, и к нему готовятся и пушистые члены семьи - а особенно коты. Эти любопытные создания и на ёлку залезут, и уронят её на пол, и заберутся в коробки для подарков - новогоднего настроения у них всегда хватает! Взглянем на этих котеек, которые уже вовсю готовятся к самому уютному и семейному празднику.

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Понять и простить.. 0 Источник:

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Лучший ваш подарочек - это я 0 Источник:

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Кот вместо новогодней ёлки 0 Источник:

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Одноглазый джентльмен тоже готов к празднику 0 Источник:

Ёлка всегда манит котов 0 Источник:

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Семейное фото 0 Источник:

Еще один сладкий подарочек 0 Источник:

Новогоднее настроение по максимуму 0 Источник:

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Ну как интересно-то! 0 Источник:

Защита ёлки от нападений кота - мандарины 0 Источник:

Когда тоже поймал новогоднее настроение 0 Источник:

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Вместо звезды 0 Источник:

"Моя прееелесть" 0 Источник:

Их работа выполнена 0 Источник:

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Самая безопасная ёлка, когда дома есть кот 0 Источник:

Ещё один безопасный вариант ёлки 0 Источник:

"Ты зачем это принёс, человек?" 0 Источник:

Атака ёлки активирована 0 Источник:

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