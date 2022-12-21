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Сообщество Без кота и жизнь не та 1484 поста • 455 подписчиков подписаться
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30 котеек, которые точно зарядят вас новогодним настроением

30 котеек, которые точно зарядят вас новогодним настроением

Автор:
21 декабря 2022 21:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   новый год   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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Скоро Новый год, и к нему готовятся и пушистые члены семьи - а особенно коты. Эти любопытные создания и на ёлку залезут, и уронят её на пол, и заберутся в коробки для подарков - новогоднего настроения у них всегда хватает! Взглянем на этих котеек, которые уже вовсю готовятся к самому уютному и семейному празднику.
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Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   новый год   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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2  комментария
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9k
Павел 17 минут назад
Без кота, жизнь скучна!!!!
С наступающим Новым Годом Всех!!!!!!
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6k
HUBLOT Минуту назад
Интересно, что котам без разницы по каким ёлкам лазать. Искусственные для них как настоящие.
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