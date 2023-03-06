30 уморительных кадров с котами, которые надолго зарядят позитивом

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Никто не знает, что у кошек в голове. Иногда они ведут себя весьма странно - а вместе с тем уморительно. Но мы их обожаем несмотря ни на что, и принимая их странности, а порой нелепое и непредсказуемое поведение. Сообщество This Is My Life Meow на форуме Reddit собирает самые уморительные кадры с котейками, попавшими в разные ситуации. Посмотрим на лучшие снимки, которыми поделились хозяева.
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"Мой кот любит, когда я заворачиваю его в бумажный пакет и таскаю по дому. Решила попробовать и на улице. Он даже не пытался убежать, а просто наслаждался видами"
Спасённую кошку недавно стерилизовали. Но вот как она, несмотря на это, отреагировала на маленького котёнка-сиротку с улицы
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