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Сообщество Без кота и жизнь не та 1528 постов • 461 подписчик подписаться
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30 уморительных кадров с котами, которые надолго зарядят позитивом

30 уморительных кадров с котами, которые надолго зарядят позитивом

Автор:
06 марта 2023 20:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
1215
31

Никто не знает, что у кошек в голове. Иногда они ведут себя весьма странно - а вместе с тем уморительно. Но мы их обожаем несмотря ни на что, и принимая их странности, а порой нелепое и непредсказуемое поведение. Сообщество This Is My Life Meow на форуме Reddit собирает самые уморительные кадры с котейками, попавшими в разные ситуации. Посмотрим на лучшие снимки, которыми поделились хозяева.

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Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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4  комментария
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27k
Павел 51 минуту назад
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20k
Alf Полчаса назад
Последняя фотка: моя Муся одно время любила отдыхать на бойлере.
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6k
М С 49 минут назад
Комментарий к фото
Если кошка закрывает глаза рядом с вами - значит она вам доверяет. Это явно не тот случай...
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