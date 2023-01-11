"Теперь это мой дом": 20+ котеек, которые бесцеремонно вторглись к людям

Коты всегда знают, чего хотят - поэтому иногда их поведение кажется бесцеремонным и наглым. Например, заходят на чужую территорию. Но мы же всё им простим? Эти люди с форума поделились забавными ситуациями, когда к ним в дом пришли чужие или бродячие котейки. Посмотрите на этих чудиков!

0

"А у вас не найдётся какой-нибудь еды?" 0 Источник:

×

×

"Подхожу к дому, и вижу это. Клянусь, котов у меня нет" 0 Источник:

"Мой кот привёл домой своего друга. Это что, у меня теперь два кота?" 0 Источник:

"Здравствуйте, я в гости" 0 Источник:

Этот котейка приходит во двор к девушке с глазами, кричащими: "Ну накорми меня!" 0 Источник:

Кошка постоянно заглядывает к семье в гости, а они одаривают её любовью 0 Источник:

"Этот кот приходил к нам пару раз в день, а мы оставляли ему еду. Всё это время думали, что он бездомный, но сегодня увидели на нём ошейник с кличкой и запиской" 0 Источник:

"Это мой дом. Но у меня нет кота.." 0 Источник:

"Соседский кот пришёл полежать на моём рюкзаке" 0 Источник:

"А мы не могли понять, почему это растение завяло.." 0 Источник:

Вы не ждали, а я пришёл 0 Источник:

"Эта кошка периодически заходит ко мне через веранду, ест корм моей кошки, спит на моём любимом кресле, и уходит. На этом фото она жрёт мои волосы, пока я пытаюсь спокойно попить утренний кофе. Это не моя кошка!" 0 Источник:

"Чужой кот прокрался в мою дверь на запах стейка" 0 Источник:

"Полосатый кот зашёл к нам через открытую дверь, и делает вид, что этот дом - его" 0 Источник:

Гость заснул на садовом диванчике 0 Источник:

"Эти бандиты постоянно приходят ко мне в гости" 0 Источник:

А этот дружок пришёл помочь с газонокосилкой 0 Источник:

"Машина - моя, кошка - не моя" 0 Источник:

"Соседская кошка облюбовала наш стул, и приходит на нём полежать" 0 Источник:

"Через мою кошачью дверь проникли два соседских кота, чтобы сладко поспать на диванчике" 0 Источник:

"Этот парень забежал за мной, когда мы с собаками вернулись с прогулки" 0 Источник:

Вот так иногда бывает, когда живёшь в отдельном доме и на минутку открываешь дверь.. 0 Источник:

Чудо решило бесцеремонно поспать в чужом саду 0 Источник:

"Угости чем-нибудь, а" 0 Источник: