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Сообщество Без кота и жизнь не та 1497 постов • 457 подписчиков подписаться
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"Теперь это мой дом": 20+ котеек, которые бесцеремонно вторглись к людям

"Теперь это мой дом": 20+ котеек, которые бесцеремонно вторглись к людям

Автор:
11 января 2023 21:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Фотографии   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешные животные   фото   
877
26
Коты всегда знают, чего хотят - поэтому иногда их поведение кажется бесцеремонным и наглым. Например, заходят на чужую территорию. Но мы же всё им простим? Эти люди с форума поделились забавными ситуациями, когда к ним в дом пришли чужие или бродячие котейки. Посмотрите на этих чудиков!
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Метки: Фотографии   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешные животные   фото   
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Егор Таракановский 23 минуты назад
Милота!
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Сталкер 19 минут назад
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