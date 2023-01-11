"Теперь это мой дом": 20+ котеек, которые бесцеремонно вторглись к людям

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Коты всегда знают, чего хотят - поэтому иногда их поведение кажется бесцеремонным и наглым. Например, заходят на чужую территорию. Но мы же всё им простим? Эти люди с форума поделились забавными ситуациями, когда к ним в дом пришли чужие или бродячие котейки. Посмотрите на этих чудиков!
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"Этот кот приходил к нам пару раз в день, а мы оставляли ему еду. Всё это время думали, что он бездомный, но сегодня увидели на нём ошейник с кличкой и запиской"
"Эта кошка периодически заходит ко мне через веранду, ест корм моей кошки, спит на моём любимом кресле, и уходит. На этом фото она жрёт мои волосы, пока я пытаюсь спокойно попить утренний кофе. Это не моя кошка!"
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