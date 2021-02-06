Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты

Американский фотохудожник Мэтт Маккарти (Matt McCarthy) решил представить - а каким будет мир, если его вдруг захватят кошки? Он объединил обычные фото городских видов и достопримечательностей, и поместил туда гигантских сюрреалистичных кошек. Посмотрите, что у него получилось.
Мэтт Маккарти - фотохудожник-самоучка, который уже несколько лет воплощает свои идеи в жизнь с помощью Фотошопа. "Эта идея пришла мне в голову, когда я наблюдал за своими кошками, пока они играли с жуком. Я подумал: "Интересно, как бы они отреагировали, если бы мы с женой были такими же маленькими?" Создание каждой работы занимало у меня от часа до нескольких месяцев, пока искал идеально подходящую картинку и фото кошки," - рассказал Мэтт.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Пегги - пухленькая котейка, похожая на пингвина
- Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица
- Точно в цель: молниеносная реакция кота на брошенный снежок
- Слишком милые: 30 крох, которые без спроса своруют ваше сердце
- До и после: 35 трогательных фото о том, как быстро растут наши кошки
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...