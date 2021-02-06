Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты

Мэтт Маккарти - фотохудожник-самоучка, который уже несколько лет воплощает свои идеи в жизнь с помощью Фотошопа. "Эта идея пришла мне в голову, когда я наблюдал за своими кошками, пока они играли с жуком. Я подумал: "Интересно, как бы они отреагировали, если бы мы с женой были такими же маленькими?" Создание каждой работы занимало у меня от часа до нескольких месяцев, пока искал идеально подходящую картинку и фото кошки," - рассказал Мэтт.