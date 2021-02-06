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Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты

Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты (31 фото)

Автор:
06 февраля 2021 13:11
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   смешные животные   фото   фотошоп   
147
31

Американский фотохудожник Мэтт Маккарти (Matt McCarthy) решил представить - а каким будет мир, если его вдруг захватят кошки? Он объединил обычные фото городских видов и достопримечательностей, и поместил туда гигантских сюрреалистичных кошек. Посмотрите, что у него получилось.

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Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   смешные животные   фото   фотошоп   
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8  комментариев
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811
AGold 3 часа назад
с тенями и со светом какой-то косяк
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Паша Эмильевич Полчаса назад
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Паша Эмильевич Полчаса назад
Уровень владения фотошопом - Бог
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662
likiloki 2 часа назад
Кошки, и ничего не уронили?
Хотя бы пару зданий... Плохой фотошоп.
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Паша Эмильевич likiloki Полчаса назад
Пожалуйста... Тут конкретно накосячил... Во тапком отгребёт!
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
бездарное убожество
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
есть даже парочка удачных работ, но шерсть вырезать не умеет
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4k
ваня панкин 3 часа назад
за котовских спасибо...
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