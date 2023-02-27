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Кошек любили всегда: 30 ретро-фото с котейками

Кошек любили всегда: 30 ретро-фото с котейками

Автор:
27 февраля 2023 20:49
Сообщество : Животные
Метки: винтаж   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   ретро   ретро фото   фото   
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Котеек любили всегда! Журналист из Бразилии Паула Лейте Морейра создала проект "Винтажные кошки" (All Vintage Cats) с ретро-фотографиями кошек из разных стран и разных лет, в том числе - со знаменитостями. Все эти кадры ещё раз доказывают, что наша любовь к котейкам идёт издалека. Эти кадры автор проекта собирала из исторических архивов, стоковых фотографий и соцсетей. Взглянем на несколько интересных ретро-снимков с котейками.

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Метки: винтаж   животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   ретро   ретро фото   фото   
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11  комментариев
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98k
parallax 2 часа назад
В древности их любили даже больше, чем сейчас.

В Древнем Египте кошки обладали особым статусом, и за их убийство обвиняемый представал перед судом. Исходя из того, где жило погибшее животное, суд выносил приговор.
Если кошка жила во дворце или при храме, обвиняемый приговаривался к смерти. Если же это была обычная уличная кошка, обвиняемый приговаривался к телесным наказаниям или крупному штрафу
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17k
Наталья Полчаса назад
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61k
Дворняга 36 минут назад
По поводу кастинга на "Историю ужасов" прочитал интересную статью. Там писали, что хотя английским по белому было написано "черный кот", приводили и белых, и пятнистых... и даже несколько собак! В итоге сняли три кота в роли одного.
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6k
Roninsamuray 44 минуты назад
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2k
Горбовский Час назад
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512
Feto13 Час назад
А почему Егорку не включили в пост?
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8k
Владимир Час назад
Я хз как у других, но когда мне кто-то говорит что не любит котеек или вообще животных - я от тахи людей держусь подальше. Да и вообще стараюсь не контактировать никогда - это больной человек.
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9k
kirpal 2 часа назад
Большинство сегодняшних котов - не коты, так, игрушки. Без яиц, без когтей, эту зверюку вообще котом назвать сложно.
У меня был когда-то кот Степан. Иногда пропадёт на пару дней, потом приходит весь в паутинах, в пыли какой-то, вылизывался на улице. По деревьям/заборам лазил, собак и котов соседских гонял. Ночевал во дворе, я ему там берлогу соорудил. Дома ночевал когда на улице было реально холодно. Один раз забыли выпустить утром, я думал что он на улице, так он весь день терпел, в итоге лужу сделал, потом с виноватым видом ходил.

Любители игрушек сейчас мне накидают минусов - но мне по барабану. Кот должен быть котом. С яйцами, когтями и жрать любое сырое мясо/рыбу, ловить мышей.

Кстати когда покупали курицу - всегда покупали с кишками, это его любимое блюдо было, ждать кишки/запчасти от курицы, потом играться с ними, потом съесть.
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69
Алексей Хмелёв kirpal Час назад
У вас был не кот. У вас был кошара сельский. И не он у вас был, а вы у него. Не стоит так запросто обижать остальных.
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