Кошек любили всегда: 30 ретро-фото с котейками

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Котеек любили всегда! Журналист из Бразилии Паула Лейте Морейра создала проект "Винтажные кошки" (All Vintage Cats) с ретро-фотографиями кошек из разных стран и разных лет, в том числе - со знаменитостями. Все эти кадры ещё раз доказывают, что наша любовь к котейкам идёт издалека. Эти кадры автор проекта собирала из исторических архивов, стоковых фотографий и соцсетей. Взглянем на несколько интересных ретро-снимков с котейками.
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В Древнем Египте кошки обладали особым статусом, и за их убийство обвиняемый представал перед судом. Исходя из того, где жило погибшее животное, суд выносил приговор.
Если кошка жила во дворце или при храме, обвиняемый приговаривался к смерти. Если же это была обычная уличная кошка, обвиняемый приговаривался к телесным наказаниям или крупному штрафу
У меня был когда-то кот Степан. Иногда пропадёт на пару дней, потом приходит весь в паутинах, в пыли какой-то, вылизывался на улице. По деревьям/заборам лазил, собак и котов соседских гонял. Ночевал во дворе, я ему там берлогу соорудил. Дома ночевал когда на улице было реально холодно. Один раз забыли выпустить утром, я думал что он на улице, так он весь день терпел, в итоге лужу сделал, потом с виноватым видом ходил.
Любители игрушек сейчас мне накидают минусов - но мне по барабану. Кот должен быть котом. С яйцами, когтями и жрать любое сырое мясо/рыбу, ловить мышей.
Кстати когда покупали курицу - всегда покупали с кишками, это его любимое блюдо было, ждать кишки/запчасти от курицы, потом играться с ними, потом съесть.