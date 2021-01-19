BLM поздравили негров с днём рождения Мартина Лютера Кинга-младшего тверком

P.S. Организация посылающая активистку совершать ритуальные возвратно-поступательные движения задом обёрнутым в национальный флаг своей страны, в направлении памятника дядюшке Эйби Линкольну - президенту США и человеку потратившему так много времени и сил для борьбы с рабством - это всё, что вам надо знать о движении Black Lives Matter (BLM «Жизни чернокожих важны»).