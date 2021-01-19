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BLM поздравили негров с днём рождения Мартина Лютера Кинга-младшего тверком

BLM поздравили негров с днём рождения Мартина Лютера Кинга-младшего тверком (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 22:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   вашингтон   дикие   народ   негры   оскорбление   пляски   сша   
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Представительница движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») в честь дня рождения правозащитника и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга-младшего, исполнила зажигательный африканский оккультный танец - тверк. Мистически символизирующий освобождение пляс, был выполнен негритянкой в трусах выкроенных из национального флага США.

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Метки: blm   вашингтон   дикие   народ   негры   оскорбление   пляски   сша   
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18  комментариев
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2k
Core 56 минут назад
трясите сразу у мечетей, там быстро чудеса толерантности продемонстрируют
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5k
B0n 4 минуты назад
BLM поздравили негров с днём рождения Мартина Лютера Кинга-младшего тверком
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32k
Антон 4 минуты назад
Обезьяна черножопая!
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468
Олег 8 минут назад
неужто там все настолько зашуганые, что никто ей пенделя не отвесил?
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1k
zenon 9 минут назад
Спиртсменка, до мозга в костях, но не в голове.
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356
Serega 12 минут назад
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8k
Александр Полчаса назад
Пусть продолжают.
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9k
кира Полчаса назад
Брачные пляски самки бабуина. Это еще раз говорит о том, что негроиды, где бы они ни жили, остаются на том же уровне развития, что и до переселения из джунглей в цивилизацию.
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73k
Броненосец Потелкам кира 17 минут назад
Копье, лук, стрелы.
Дальше они не пошли вплоть до 19 века
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2k
Voldometr Noname 38 минут назад
Да нормально, америкосы за это долго боролись. Ну пусть теперь радуются
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4k
prostoVetal22 38 минут назад
"Тверк в Вашингтоне-это декларация свободы и исцеления. Выступая за деколонизацию сверх сексуальных тел чернокожих женщин, чтобы вернуть себе древние священные танцы освобождения и благополучия. Пример "у меня есть мечта" великого доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, произнесенного во время марша на Вашингтон за рабочие места и свободу. Позор традиционной африканской практики-не наш. Травма держится в теле, стряхните ее."Это то,что написали обезьяны.
Почему БЛМ это жизни ченоКОЖИХ важны??Ведь перевод жизни ЧЕРНЫХ важны.Правильно называтся БПЛМ,черный ведь оскорбление.Хотя по учению Михаила Задорнова все сходится.
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664
Alexander 47 минут назад
Тут уже не народы, тут уже скоро континенты поменяются местами, но бледнолицым в Африке будет жарковато, ну а задницей трясти большого ума не надо, что и доказывают цивилизованные бибизянки.
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19k
Слепой Пью 47 минут назад
А чё ж..а такая мелкая? Товарищи, негритянок в Америке перестали кормить!!!
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8k
Владимир 51 минуту назад
>> в честь дня рождения правозащитника и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга-младшего, исполнила

Исполнила то она летом (а ДР у него 18 января) и, судя по тому что люди без масок, несколько лет назад )
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105k
Редька с хреном Автор поста Владимир 48 минут назад
Мартин Лютер Кинг-младший (англ. Martin Luther King Jr.; 15 января 1929, Атланта, Джорджия, США 4 апреля 1968, Мемфис, Теннесси, США)
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8k
Владимир Редька с хреном 42 минуты назад
Я хотел сказать, что не ДР, а официальный праздник. Он - 18 января в этом году.
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2k
Славик 57 минут назад
Может мы не будем осуждать культуру тверка, корнями уходящую в древние времена восточной Африки, коль сами, в знак протеста против фашизма, не можем жарить шашлыки на вечном огне?
А, точно. Мы ж нормальные люди.
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