BLM поздравили негров с днём рождения Мартина Лютера Кинга-младшего тверком

Представительница движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») в честь дня рождения правозащитника и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга-младшего, исполнила зажигательный африканский оккультный танец - тверк. Мистически символизирующий освобождение пляс, был выполнен негритянкой в трусах выкроенных из национального флага США.
В аккаунте Instagram движения Black Lives Matter (BLM) был опубликован видеосюжет.
На ролике женщина в шортах с (из) американским флагом трясётся в пляске на фоне обелиска в честь президента Вашингтона и на ступенях мемориала Авраама Линкольна. Политическую и социальную подоплеку происходящего перформанса, как бы подчёркивает идущая фоном музыка с вкрапленными высказываниями Кинга.
Комментируя видео, авторы поясняют, что это — «декларация свободы и излечения негритянской души». По их убеждению, такая пляска — акт деколонизации и борьбы с чрезмерной сексуализацией тел чернокожих женщин, а также «переприсвоение древних религиозных танцев освобождения и здоровья».
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Реакция публики соцсетей на сей перформанс была неоднозначной от восторженных аплодисментов до обвинений в дурном вкусе и неуважении к истории государства и памяти ушедших поколений, которые, если приходилось, жертвовали жизнями, веря в идеалы свободы и демократии. Многие комментаторы, негодуя, требовали удалить порочащий основы нравственности и морали клип.
P.S. Организация посылающая активистку совершать ритуальные возвратно-поступательные движения задом обёрнутым в национальный флаг своей страны, в направлении памятника дядюшке Эйби Линкольну - президенту США и человеку потратившему так много времени и сил для борьбы с рабством - это всё, что вам надо знать о движении Black Lives Matter (BLM «Жизни чернокожих важны»).
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Дальше они не пошли вплоть до 19 века
Почему БЛМ это жизни ченоКОЖИХ важны??Ведь перевод жизни ЧЕРНЫХ важны.Правильно называтся БПЛМ,черный ведь оскорбление.Хотя по учению Михаила Задорнова все сходится.
Исполнила то она летом (а ДР у него 18 января) и, судя по тому что люди без масок, несколько лет назад )
А, точно. Мы ж нормальные люди.