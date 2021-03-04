В
дурке США все стабильно. Ждем, когда в расизме начнут обвинять шахтеров, пожарников и прочих работников, которым по долгу службы приходится ходить с чумазыми лицами.
В калифорнийском городке Маунтин-Вью разгорелся курьезный скандал: забавляясь, три школьника сделали фото после того как измазали лица кремом от прыщей, который по роковой случайности оказался черного цвета. Из-за этого их обвинили в оскорблении чернокожих при помощи "блекфейса", - это когда негры изображаются в карикатурном виде.
Что самое смешное, снимки были сделаны еще в 2017 году. Но руководство церковной школы Святого Франциска обратило внимание на них только сейчас. В итоге подросткам предложили добровольно отчислиться из школы.
Однако родители подростков оказались не робкого десятка. Они подали иск в Верховный суд округа Санта-Клара, обвинив учебное заведение в клевете и потребовали возместить ущерб в размере 20 миллионов долларов.
«Этот судебный процесс — попытка защитить нашу честь и репутацию, а также внести ясность в то, что на самом деле произошло. Эта невинная фотография была вырвана из контекста. Ее смысл был искажен в разгар общенациональных социальных волнений из-за смерти Джорджа Флойда», - говорится в заявлении родителей.
Школьники и сами пытались объяснить Кэти Тикелл, директору школы, что в их фотографиях нет никакого скрытого подтекста и оскорблений, и даже показали другие снимки, на которых они запечатлены с белым кремом на лицах. Но директор не поверила, что это обычное подростковое баловство и все-таки исключила их из учебного заведения.
Скандал негативно сказался на семье школьников и им пришлось переехать в другой район города. Сначала директриса пообещала не сообщать о "детях-расистах" в другие школы, чтобы им было проще устроиться. Но вскоре передумала и теперь подростков, судя по всему, не рады ни в одной калифорнийской школе.
А тем временем палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени Джорджа Флойда. За принятие "Акта о справедливости в работе полиции имени Джорджа Флойда" выступили 220 депутатов, против высказались 212 конгрессменов.
Принятая реформа предполагает запрет на применение полицейскими удушающих приемов и отбор подозреваемых по религиозному или этническому/расовому признаку. Также теперь будет учреждена общенациональная база данных о злоупотреблениях полиции. Кроме того, "Акт справедливости" ослабляет доктрину «квалифицированного иммунитета», которая защищает стражей порядка от судебных исков.
Источник:
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с такими закидонами ниггеры скоро свой любимый кокс перестанут нюхать
Кормили, одевали и обували
Им бы покаяться, но нет ., .
Негр - он и в Африке негр. Меня так в СССР учили.
А негр - раб (нарицательное)
не ПОЛ-ЧАСА, а ЦЕЛЫХ 43 (СОРОК ТРИ) минуты!!!