В США подростков выгнали из школы из-за крема от прыщей, потому что он мог оскорбить чернокожихЭх, подростковый возраст. Непростое время для парней, ведь в этот период лицо могут активно атаковать прыщи. Но хорошо, что в современном мире существует масса эффективных средств по уходу за кожей.