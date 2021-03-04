Что самое смешное, снимки были сделаны еще в 2017 году. Но руководство церковной школы Святого Франциска обратило внимание на них только сейчас. В итоге подросткам предложили добровольно отчислиться из школы.





Однако родители подростков оказались не робкого десятка. Они подали иск в Верховный суд округа Санта-Клара, обвинив учебное заведение в клевете и потребовали возместить ущерб в размере 20 миллионов долларов.