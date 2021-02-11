BLM-активистка жаловалась на ущемление в правах чёрных сыновей и вскоре убила белую приёмную дочь

29-летняя Ариэль Робинсон из города Симпсонвилль (США), а также её 34 супруг Джерри были обвинены в жестоком обращении с детьми.
В США распространено фостерное (или патронажное) воспитание. Т.е. семья предоставляет ребёнку все условия необходимые для комфортной жизни, а государство платит им за это.
В таких семьях ребёнок обычно относится к женщине не как к маме, а как к воспитательнице. И зачастую дети долго не задерживаются на одном месте, а переходят из одной семьи в другую.
Так малышка Виктория Смит попала в семью в феврале 2020 года вместе двумя родными братьями. Также у Робинсонов росли двое родных мальчиков.
В таких семьях ребёнок обычно относится к женщине не как к маме, а как к воспитательнице. И зачастую дети долго не задерживаются на одном месте, а переходят из одной семьи в другую.
Так малышка Виктория Смит попала в семью в феврале 2020 года вместе двумя родными братьями. Также у Робинсонов росли двое родных мальчиков.
Предыдущая "мама" Виктории вспоминает, что девочка была очень ласковой и "прекрасным ребёнком, как внутри, так и снаружи". У неё дети прожили около 10 месяцев.
Что случилось в страшный день 14 января до конца не ясно. Но в полицию поступил звонок о возможном жестоком обращении с детьми. А когда они приехали по вызову, то в доме Робинсонов обнаружили тело 3-летней Виктории. Врачи констатировали смерть от множественных травм, нанесённых тупым предметом.
У других детей никаких травм обнаружено не было.
Что случилось в страшный день 14 января до конца не ясно. Но в полицию поступил звонок о возможном жестоком обращении с детьми. А когда они приехали по вызову, то в доме Робинсонов обнаружили тело 3-летней Виктории. Врачи констатировали смерть от множественных травм, нанесённых тупым предметом.
У других детей никаких травм обнаружено не было.
Ариэль известна в своём городе. В первую очередь она была учительницей и комиком. А также местную популярность ей принесло участие и победа в шоу про худших кулинаров Америки, в котором людей учат готовить. На шоу женщина выиграла 25 000 долларов и сказала, что потратит их на развлечение и отдых для своей многочисленной семьи.
Она постоянно выкладывала фотографии девочки в своих соцсетях и умилялась малышке.
Она постоянно выкладывала фотографии девочки в своих соцсетях и умилялась малышке.
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We go together like ketchup & MUSTARD! 💛🖤🐆 #MiniMe— Ari- People Lover 💗🌍🥰✊🏿✊🏾✊🏽✊🏻✊ (@arifunnycomedy) January 11, 2021
Being a girl mom is awesome! 😍😍😍#MondayThoughts pic.twitter.com/ZCYCdYAkb3
За несколько дней до трагедии Ариэль публиковала в "Твиттере" свои мысли о том, что в семье она одинаково относится к детям, несмотря на цвет кожи, а вот за пределами дома женщина не сможет защитить их от реальности и зла.
"Мне никогда не придется беспокоиться о моих белых детях, и это делает меня счастливой. Однако меня беспокоит судьба моих черных сыновей. Пока это не будет исправлено, наша страна не будет теми Соединенными Штатами, которыми она могла бы быть. Справедливость и равенство для всех", – заявила сторонница Black Lives Matter.
"Мне никогда не придется беспокоиться о моих белых детях, и это делает меня счастливой. Однако меня беспокоит судьба моих черных сыновей. Пока это не будет исправлено, наша страна не будет теми Соединенными Штатами, которыми она могла бы быть. Справедливость и равенство для всех", – заявила сторонница Black Lives Matter.
Следствие не связывает убийство с цветом кожи ребёнка. Но это не умаляет страшную трагедию.
Пока идёт следствие, Робинсоны пытались выйти под залог, но у них ничего не получилось. Им грозит от 20 лет до пожизненного заключения.
Пока идёт следствие, Робинсоны пытались выйти под залог, но у них ничего не получилось. Им грозит от 20 лет до пожизненного заключения.
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Даже в царстве обезьян такого не встретишь.
Нет слов....
https://www.forbes.com/sites/evangerstmann/2020/06/26/white-lives-dont-matter-academic-freedom-and-freedom-of-speech/https://www.forbes.com/sites/evangerstmann/2020/06/26/white-lives-dont-matter-academic-freedom-and-freedom-of-speech/
Вот мама и поняла буквально
Мразь черножопая.
Политика сука двойных стандартов.
Причем есть приличное количество чернокожих людей, котрые и умны и образованы и отлично пониают что по сути есть эти протесты.
А это типичная обезьяна.
Хотя стоп, обезьяны умнее этого куска жира