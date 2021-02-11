BLM-активистка жаловалась на ущемление в правах чёрных сыновей и вскоре убила белую приёмную дочь

За несколько дней до трагедии Ариэль публиковала в "Твиттере" свои мысли о том, что в семье она одинаково относится к детям, несмотря на цвет кожи, а вот за пределами дома женщина не сможет защитить их от реальности и зла.

"Мне никогда не придется беспокоиться о моих белых детях, и это делает меня счастливой. Однако меня беспокоит судьба моих черных сыновей. Пока это не будет исправлено, наша страна не будет теми Соединенными Штатами, которыми она могла бы быть. Справедливость и равенство для всех", – заявила сторонница Black Lives Matter.