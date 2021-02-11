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Сообщество Жизнь в США 595 постов • 203 подписчика подписаться
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BLM-активистка жаловалась на ущемление в правах чёрных сыновей и вскоре убила белую приёмную дочь

BLM-активистка жаловалась на ущемление в правах чёрных сыновей и вскоре убила белую приёмную дочь (6 фото)

Автор:
11 февраля 2021 11:13
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   blm   приёмная семья   расизм   ребёнок   сша   убийство   
412
6
29-летняя Ариэль Робинсон из города Симпсонвилль (США), а также её 34 супруг Джерри были обвинены в жестоком обращении с детьми.

Источник:

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Метки: Black Lives Matter   blm   приёмная семья   расизм   ребёнок   сша   убийство   
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8  комментариев
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74k
Броненосец Потелкам Час назад
Забить трёхлетнюю девочку до смерти....
Даже в царстве обезьян такого не встретишь.
Нет слов....
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107
Семён Семёныч 7 минут назад
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6k
Dima 13 минут назад
Сейчас будут комментарии негативные коментарии по поводу негров. Будте толерантнее - люди должны дружить с неграми!
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71
*опа 19 минут назад
Лицо не обезображено признаками интеллекта.
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2k
VikaR Полчаса назад
Ну норм. Профессорша в Кембридже, если я не ошибаюсь, выдвинула лозунг - White Lives Don't Matter
https://www.forbes.com/sites/evangerstmann/2020/06/26/white-lives-dont-matter-academic-freedom-and-freedom-of-speech/https://www.forbes.com/sites/evangerstmann/2020/06/26/white-lives-dont-matter-academic-freedom-and-freedom-of-speech/
Вот мама и поняла буквально
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5k
Majul Полчаса назад
Лицо БэЛэМэ.
Мразь черножопая.
Политика сука двойных стандартов.
Причем есть приличное количество чернокожих людей, котрые и умны и образованы и отлично пониают что по сути есть эти протесты.
А это типичная обезьяна.
Хотя стоп, обезьяны умнее этого куска жира
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7k
kaboza 55 минут назад
млять ну и уеписче
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1k
max Час назад
Очень красивая, нос как моя пятка, если наступить на какашку.
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