Неожиданные факты о Тургеневе, которых вы могли не знать

Юный барин Тургенев в перерывах между учёбой в Московском и Петербургском университетах любил ходить на охоту, а потом, набродившись по лесам, отдыхать на речке. Как-то раз он зашёл в воду, расслабился, лёжа на спине, и вдруг почувствовал, как кто-то касается его плеча. Открыв глаза, Тургенев чуть не лишился чувств от ужаса – рядом с ним на воде качалась невероятно большое и странное существо. Судя по раздетости, принадлежало оно к женскому полу и проявляло определённый интерес к Ивану. Тургенев опрометью выскочил из реки и, как был, голый, понёсся прочь от страшной воздыхательницы.



Не тут-то было! Любвеобильная дама, кажется, не желала расставаться с приятным кавалером. Она тоже вылезла из воды и припустила следом, так что писатель почти отчаялся от неё оторваться. К счастью для автора, пара вскоре добежала до луга, где местный мальчишка пас стадо коров. Паренёк попался сообразительный и правильно оценил ситуацию, когда увидел несущегося по полю мужчину и его волосатую «даму сердца». Пастух несколько раз хлестнул наглую преследовательницу кнутом, та мигом охладела к Тургеневу и предпочла убраться в лес.



Писатель рассказал об этом случае единственный раз в жизни, зато в компании французских авторов Флобера и Мопассана. Теперь мы можем прочитать эту историю в рассказе Мопассана «Ужас» и понадеяться, что это не выдумки или мистификация знаменитых литераторов.