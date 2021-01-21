FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3670 постов • 912 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Неожиданные факты о Тургеневе, которых вы могли не знать

Неожиданные факты о Тургеневе, которых вы могли не знать (7 фото)

Автор:
21 января 2021 09:07
Сообщество : Факты
Метки: интересно   писатель   познавательно   тургенев   факты   факты о Тургеневе   фото   
403
7
Автора книги «Отцы и дети» била мать, он прижил дочь от крепостной и почти 40 лет таскался по Европе за замужней женщиной.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересно   писатель   познавательно   тургенев   факты   факты о Тургеневе   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей 60 интересных фактов о Великом Российском Императоре и Реформаторе Петре 1 60 интересных фактов о Великом Российском Императоре и Реформаторе Петре 1 35 интересных фактов о Лермонтове 35 интересных фактов о Лермонтове Современные подкасты — что это такое и какая нам от них польза Современные подкасты — что это такое и какая нам от них польза Теорема Пуанкаре простыми словами Теорема Пуанкаре простыми словами Интересные факты о Салтыкове-Щедрине Интересные факты о Салтыкове-Щедрине
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

352566



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Костюмированный бал Романовых - фотографии 1903 года в цвете
9
162
Костюмированный бал Романовых - фотографии 1903 года в цвете
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
2
55
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ветеран отпраздновал свой 90-й день рождения, купив себе новый Chevrolet Corvette
0
8
Ветеран отпраздновал свой 90-й день рождения, купив себе новый Chevrolet Corvette
Новая мода для бородачей: как вам обезьяний хвост?
1
71
Новая мода для бородачей: как вам обезьяний хвост?
Человек на букву М: 6 главных отличий москвича от «понаехавшего» (7 фото)
Человек на букву М: 6 главных отличий москвича от «понаехавшего» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
11
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#Россия#дтп#авария дня#собака#знаменитости#прикольные#жизнь
#интересно#познавательно#прикол#интересное#авто аварии#картинки#автомобили#новости#Разное#Москва
#факты#животные#история#аварии#автомир#приколы#дети#СССР#подборка#писатель

На что жалуетесь?

Вернуться