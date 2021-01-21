Неожиданные факты о Тургеневе, которых вы могли не знать

Автора книги «Отцы и дети» била мать, он прижил дочь от крепостной и почти 40 лет таскался по Европе за замужней женщиной.
Всем нам знакомо выражение «тургеневская девушка», которым мы, с подачи великого русского классика, обозначаем впечатлительных особ. Такие барышни выглядят слабыми и нежными со стороны, но на деле оказываются довольно решительными и целеустремлёнными.
Мы собрали для вас 9 неожиданных фактов биографии писателя, после знакомства с которыми вы, возможно, откроете для себя новые грани слова «тургеневский».
Мы собрали для вас 9 неожиданных фактов биографии писателя, после знакомства с которыми вы, возможно, откроете для себя новые грани слова «тургеневский».
1. У него была деспотичная мать, которая то лупила его в целях воспитания, то кормила вкусностями
В семье потомственных тульских дворян Тургеневых Иван был вторым ребёнком. Отец будущего писателя, Сергей Николаевич, не слишком заботился о настоящих чувствах, когда женился на его матери, Варваре Петровне Лутовиной. К 22 годам беззаботный кавалерист прокутился настолько, что был вынужден искать, кому бы подороже сосватать свою молодцеватую красоту. Варвара была на 6 лет старше своего избранника, имела мужские замашки и, честно говоря, не блистала красотой. Сергей Николаевич продержался после свадьбы лет десять, а потом начал уходить в загулы, к 1830 году бросил семью и вскоре умер. Варвара Петровна не пошла на похороны и даже не стала ставить памятник ему на могилу, так обиделась.
Хотя мать Тургенева была великолепно образована, правила в своём доме она железной и беспощадной рукой. Доставалось всем – родным детям, которых нещадно били за провинности, и крепостным крестьянам, за садистское отношение к которым писатель прозвал Варвару Петровну «салтычихой». Помните жестокую барыню в рассказе «Муму»? Её образ Тургенев срисовал с собственной матери. Впрочем, светлые моменты в детской жизни автора тоже случались. Варвара Петровна всё-таки любила сына и в качестве поощрения кормила любимым лакомством – вареньем из крыжовника.
Хотя мать Тургенева была великолепно образована, правила в своём доме она железной и беспощадной рукой. Доставалось всем – родным детям, которых нещадно били за провинности, и крепостным крестьянам, за садистское отношение к которым писатель прозвал Варвару Петровну «салтычихой». Помните жестокую барыню в рассказе «Муму»? Её образ Тургенев срисовал с собственной матери. Впрочем, светлые моменты в детской жизни автора тоже случались. Варвара Петровна всё-таки любила сына и в качестве поощрения кормила любимым лакомством – вареньем из крыжовника.
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2. Детство у него вообще было весёлое – он чуть было не погиб во рву с медведями
До того, как родители Тургенева окончательно разругались, они много путешествовали, в том числе совершили в 1822 году длительную поездку в Европу. В швейцарском Берне случилось событие, которое чуть не оставило русскую литературу без Тургенева – в зверинце маленький Ваня с любопытством рассматривал сидящих в яме медведей и чуть не рухнул вниз. Спасла кавалеристская реакция отца: Сергей Николаевич в последнюю секунду схватил сына за ногу и втащил обратно. Тургеневу тогда было всего 4 года, но происшествие ему запомнилось, и он часто поминал его потом в записях в своём дневнике.
3. Однажды он очень неудачно сходил искупаться
Юный барин Тургенев в перерывах между учёбой в Московском и Петербургском университетах любил ходить на охоту, а потом, набродившись по лесам, отдыхать на речке. Как-то раз он зашёл в воду, расслабился, лёжа на спине, и вдруг почувствовал, как кто-то касается его плеча. Открыв глаза, Тургенев чуть не лишился чувств от ужаса – рядом с ним на воде качалась невероятно большое и странное существо. Судя по раздетости, принадлежало оно к женскому полу и проявляло определённый интерес к Ивану. Тургенев опрометью выскочил из реки и, как был, голый, понёсся прочь от страшной воздыхательницы.
Не тут-то было! Любвеобильная дама, кажется, не желала расставаться с приятным кавалером. Она тоже вылезла из воды и припустила следом, так что писатель почти отчаялся от неё оторваться. К счастью для автора, пара вскоре добежала до луга, где местный мальчишка пас стадо коров. Паренёк попался сообразительный и правильно оценил ситуацию, когда увидел несущегося по полю мужчину и его волосатую «даму сердца». Пастух несколько раз хлестнул наглую преследовательницу кнутом, та мигом охладела к Тургеневу и предпочла убраться в лес.
Писатель рассказал об этом случае единственный раз в жизни, зато в компании французских авторов Флобера и Мопассана. Теперь мы можем прочитать эту историю в рассказе Мопассана «Ужас» и понадеяться, что это не выдумки или мистификация знаменитых литераторов.
Не тут-то было! Любвеобильная дама, кажется, не желала расставаться с приятным кавалером. Она тоже вылезла из воды и припустила следом, так что писатель почти отчаялся от неё оторваться. К счастью для автора, пара вскоре добежала до луга, где местный мальчишка пас стадо коров. Паренёк попался сообразительный и правильно оценил ситуацию, когда увидел несущегося по полю мужчину и его волосатую «даму сердца». Пастух несколько раз хлестнул наглую преследовательницу кнутом, та мигом охладела к Тургеневу и предпочла убраться в лес.
Писатель рассказал об этом случае единственный раз в жизни, зато в компании французских авторов Флобера и Мопассана. Теперь мы можем прочитать эту историю в рассказе Мопассана «Ужас» и понадеяться, что это не выдумки или мистификация знаменитых литераторов.
4. Он разговаривал и смеялся так, что многим вокруг становилось дурно
У Тургенева был высокий, напоминающий женский, голос. При этом он очень любил петь, что нередко случается с теми, у кого голоса нет совсем. Впрочем, писатель и сам всё понимал и относился к своему увлечению с иронией – называл собственное пение свиным визгом. Смеялся он тоже необычно: начинал потихоньку, а потом мог разойтись до истерики, так что буквально валился на пол от смеха.
Впечатлял окружающих и своим внешним видом, например, мог надеть к синему фраку со сверкающими золотом пуговицами разноцветный галстук и светлые панталоны в клетку. За такую вычурность в одежде Герцен прозвал его Хлестаковым (этот герой комедии Гоголя, напомним, одевался по последней петербургской моде).
Впечатлял окружающих и своим внешним видом, например, мог надеть к синему фраку со сверкающими золотом пуговицами разноцветный галстук и светлые панталоны в клетку. За такую вычурность в одежде Герцен прозвал его Хлестаковым (этот герой комедии Гоголя, напомним, одевался по последней петербургской моде).
5. Почти рассеянный с улицы Бассейной
В зрелые годы Тургенев заслужил от Белинского обвинение в «мальчишестве» за то, что мог позвать к себе гостей, а потом напрочь забыть об этом и уехать куда-то в другое место. Порой в доме не оказывалось даже слуг, так что злые гости вынуждены были прямо с порога разворачиваться и ехать обратно. Многих это обижало настолько, что они в дальнейшем стали отказываться от приглашений писателя, дабы не рисковать потратить время зря.
6. И трусоват к тому же
В высшем обществе Тургенева высмеивали также за трусость. Особенно любили вспоминать случай 1838 года, когда 20-летний Иван плыл в Германию на учёбу, и на его корабле случился пожар. Будущий автор «Муму» испугался настолько, что расталкивал женщин и детей у спасательных шлюпок и даже обещал одному из матросов крупную взятку от богатой матушки за своё спасение. Самое интересное, что судно затонуло недалеко от берега и спастись удалось всем без исключения.
7. Его первая любовь изменила ему… с его собственным отцом
В 15 лет Тургенев влюбился в Екатерину Шаховскую. Девушке было 19, она считалась подающей надежды поэтессой и жила, можно сказать, за забором – в соседнем имении. Обмениваться визитами было проще простого, Иван питал высокие надежды, а его мать злилась, обзывала юную княгиню «злодейкой» и оказалась права. Шаховская в итоге подарила своё сердце Тургеневу. Но старшему – Сергею Николаевичу.
Неясно, этот ли удар по мужской репутации стал тому причиной или что-то другое, но Тургенев за свою жизнь так никогда и не женился. Зато влюблялся много и в женщин самого разного круга – хоть в дальнюю родственницу Ольгу Тургеневу, хоть в крепостную крестьянку Дуню. Последняя, кстати, родила от него дочь, о существовании которой писатель узнал только 7 лет спустя. Мать, конечно, не позволила ему официально признать девочку, но Тургенев о ней всё равно заботился и обеспечил ей хорошее воспитание и приданое.
Неясно, этот ли удар по мужской репутации стал тому причиной или что-то другое, но Тургенев за свою жизнь так никогда и не женился. Зато влюблялся много и в женщин самого разного круга – хоть в дальнюю родственницу Ольгу Тургеневу, хоть в крепостную крестьянку Дуню. Последняя, кстати, родила от него дочь, о существовании которой писатель узнал только 7 лет спустя. Мать, конечно, не позволила ему официально признать девочку, но Тургенев о ней всё равно заботился и обеспечил ей хорошее воспитание и приданое.
8. А ещё он таскался по всей Европе за замужней женщиной
В 1843 году Тургенев отправился в оперный театр и там впервые увидел знаменитую певицу Полину Виардо. Ей тогда было 22, ему 25, и эта была любовь на всю жизнь. С его стороны. Следующие 38 лет писатель ездил за ней по всей Европе, будучи не в силах надолго от неё оторваться. Жил поблизости, изворачивался, как мог, когда мать в наказание за эту любовь на 3 года полностью лишила его денежного содержания. Виардо, по мнению большинства биографов, воспринимала его просто как хорошего знакомого. А её муж, директор Итальянского театра в Париже Луи Виардо, относился к происходящему на удивление спокойно. Тургенев даже жил в их доме, дождался-таки инсульта и смерти супруга, но сам, кажется, так ничего и не получил. Кстати, Полина Виардо некоторое время воспитывала дочь Тургенева Пелагею, которую он сам переименовал в Полину.
9. Он умер в мучениях
В 1882 году писателя начали мучить боли, которые французские врачи диагностировали то как грудную жабу (стенокардию), то как межрёберную невралгию. Лечили по-разному, но уже через год боли достигли такой силы, что Тургенев не мог уснуть без морфия. Писать он к тому моменту почти перестал. Под конец автор не мог уже ни ходить, ни стоять и смирился с близкой кончиной. Как оказалось, у него был рак спинного мозга.
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