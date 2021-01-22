9 малоизвестных и интересных фактов об Артуре Конан Дойле

С его именем в основном связаны самые любимые у читателей персонажи - Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Влияние создателя Шерлока Холмса на детективный мир настолько велико, что его невозможно измерить. Обладая сверхъестественными способностями разглядеть малейшие детали, литературный герой, придуманный Артуром Конаном Дойлем, за последнее столетие приковал внимание к себе, и восхитил миллионы читателей и зрителей.
1. Доктор Дойл
Артур Конан Дойл с детства увлекался литературой и имел склонность к сочинительству. По собственным признаниям, он перенял это от своей матери, страстно любившей книги.
Однако в юности Дойл решил связать свою будущую карьеру с медициной, в частности из-за влияния молодого врача Брайана Уоллера, снимавшего в их доме комнату.
Во время обучения в медицинской школе будущий писатель всё же продолжил увлекаться литературой и напечатал в газете свои первые рассказы, основанные на его приключениях во время работы хирургом на борту китобойного судна.
Дойл получил степень доктора медицины в 1885 году, был сторонником обязательной вакцинации и выучился на глазного хирурга.
Однако в юности Дойл решил связать свою будущую карьеру с медициной, в частности из-за влияния молодого врача Брайана Уоллера, снимавшего в их доме комнату.
Во время обучения в медицинской школе будущий писатель всё же продолжил увлекаться литературой и напечатал в газете свои первые рассказы, основанные на его приключениях во время работы хирургом на борту китобойного судна.
Дойл получил степень доктора медицины в 1885 году, был сторонником обязательной вакцинации и выучился на глазного хирурга.
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Дойл открыл свою офтальмологическую клинику в Лондоне, но из-за отсутствия пациентов вскоре был вынужден закрыть ее и вплотную заняться писательством.
2. Спортивная карьера
Артур Конан Дойл был очень спортивным человеком.
Он хорошо играл в футбол. Под псевдонимом "AC Smith" писатель был вратарем любительского футбольного клуба Портсмутской ассоциации, предшественника современного футбольного клуба "Портсмут".
Также Дойл был заядлым игроком в крикет. Его наивысший результат в 1902 году в матче против округа Лондон был 43. Есть версия о том, что писатель назвал Шерлока в честь игрока в крикет, который играл за "Нортгемптон".
Дойл популяризировал среди англичан непопулярный вид спорта-катание на лыжах. Переехав в Швейцарию он освоил лыжный спорт и задокументировал свои ощущения. Он также предсказал, что в будущем англичане будут специально приезжать в Швейцарию, чтобы покататься на лыжах.
Дойл популяризировал среди англичан непопулярный вид спорта- катание на лыжах. Переехав в Швейцарию он освоил лыжный спорт и задокументировал свои ощущения. Он также предсказал, что в будущем англичане будут специально приезжать в Швейцарию, чтобы покататься на лыжах.
Дойл был боксером-любителем(как и Шерлок). В 1909 году он даже был приглашен в качестве судьи на бой за звание чемпиона в супертяжелом весе между ДЖеймсом Джеффрисом и Джеком Джонсоном.
Также Дойл любил играть в гольф. Он был избран капитаном гольф-клуба "Crowborough Beacon" в Сассексе в 1910 году.
Артур Конан Дойл участвовал в чемпионате Англии по любительскому бильярду в 1913 году.
В 1901 году Дойл увлекся бодибилдингом, и был одним из трех судей на первых в мире крупных соревнованиях по бодибилдингу.
Он хорошо играл в футбол. Под псевдонимом "AC Smith" писатель был вратарем любительского футбольного клуба Портсмутской ассоциации, предшественника современного футбольного клуба "Портсмут".
Также Дойл был заядлым игроком в крикет. Его наивысший результат в 1902 году в матче против округа Лондон был 43. Есть версия о том, что писатель назвал Шерлока в честь игрока в крикет, который играл за "Нортгемптон".
Дойл популяризировал среди англичан непопулярный вид спорта-катание на лыжах. Переехав в Швейцарию он освоил лыжный спорт и задокументировал свои ощущения. Он также предсказал, что в будущем англичане будут специально приезжать в Швейцарию, чтобы покататься на лыжах.
Дойл популяризировал среди англичан непопулярный вид спорта- катание на лыжах. Переехав в Швейцарию он освоил лыжный спорт и задокументировал свои ощущения. Он также предсказал, что в будущем англичане будут специально приезжать в Швейцарию, чтобы покататься на лыжах.
Дойл был боксером-любителем(как и Шерлок). В 1909 году он даже был приглашен в качестве судьи на бой за звание чемпиона в супертяжелом весе между ДЖеймсом Джеффрисом и Джеком Джонсоном.
Также Дойл любил играть в гольф. Он был избран капитаном гольф-клуба "Crowborough Beacon" в Сассексе в 1910 году.
Артур Конан Дойл участвовал в чемпионате Англии по любительскому бильярду в 1913 году.
В 1901 году Дойл увлекся бодибилдингом, и был одним из трех судей на первых в мире крупных соревнованиях по бодибилдингу.
3. Без Дойла не было бы "Парка Юрского периода"
В 1912 году Дойл написал книгу о динозаврах "Затерянный мир", которая имела огромный успех. Роман вышел тогда, когда люди уже почти два столетия не использовали термин "динозавр".
"Затерянный мир" стал своеобразным трамплином для появления динозавров в художественной литературе и вдохновил других авторов на создание целого ряда романов и фильмов, в том числе "Парка Юрского периода".
"Затерянный мир" стал своеобразным трамплином для появления динозавров в художественной литературе и вдохновил других авторов на создание целого ряда романов и фильмов, в том числе "Парка Юрского периода".
4. Дойл увлекался спиритизмом
Как не странно, но создатель самого известного детектива-скептика был одним из ведущих спиритуалистов в истории.
Также считается, что Дойл "убил" Шерлока, чтобы сосредоточиться на занятиях по спиритизму.
Конан Дойл был настолько увлечен магией, духовностью и паранормальными явлениями, что даже начал дружбу с Гарри Гудини. Конан Дойл и Гудини впервые встретились в 1920 году во время гастролей фокусника по Англии. Гудини был рад общаться с человеком, который верил в спиритуализм. Хотя их дружба быстро закончилась, когда Гудини начал разоблачать экстрасенсов.
Дойл был убежден в ценности своих идей для мира и бросил большую часть своей прибыльной писательской карьеры, чтобы читать лекции о спиритизме.
Также считается, что Дойл "убил" Шерлока, чтобы сосредоточиться на занятиях по спиритизму.
Конан Дойл был настолько увлечен магией, духовностью и паранормальными явлениями, что даже начал дружбу с Гарри Гудини. Конан Дойл и Гудини впервые встретились в 1920 году во время гастролей фокусника по Англии. Гудини был рад общаться с человеком, который верил в спиритуализм. Хотя их дружба быстро закончилась, когда Гудини начал разоблачать экстрасенсов.
Дойл был убежден в ценности своих идей для мира и бросил большую часть своей прибыльной писательской карьеры, чтобы читать лекции о спиритизме.
5. Отношения с Холмсом
Фактически, Конан Дойл разочаровался в своем самом известном творении после написания всего лишь нескольких историй. В конце своей жизни Конан Дойл искренне надеялся, что в последующие годы он будет известен прежде всего как спиритуалист, а не как писатель.
В частности, Дойл расстраивался тем, что приключения Шерлока Холмса интересуют общество больше, чем и другие его не менее интересные произведения.
В частности, Дойл расстраивался тем, что приключения Шерлока Холмса интересуют общество больше, чем и другие его не менее интересные произведения.
Известно, что еще в 1891 году он написал своей матери, что намеревается "убить" любимого публикой детектива. Ответ его матери был идеальным выражением мнения широкой читающей публики: "Вы не сделаете это! Вы не можете! Вы не должны!"
Хотя Конан Дойл действительно "убил" Холмса(обстоятельства оставим в стороне), смерть детектива была недолгой. Конан Дойл возродил Холмса в "Собаке Баскервилей" (1902г.) и "Возвращение Шерлока Холмса" (1903г.).
Хотя Конан Дойл действительно "убил" Холмса(обстоятельства оставим в стороне), смерть детектива была недолгой. Конан Дойл возродил Холмса в "Собаке Баскервилей" (1902г.) и "Возвращение Шерлока Холмса" (1903г.).
Прототипом известного сыщика послужил учитель Дойла в медицинской школе доктор Джозеф Белл.
Пытаясь отклонить требования издателей к большому количеству рассказов о Холмсе, Дойл поднял цену до уровня, который, как казалось писателю, должен был отпугнуть их, но обнаружил, что издатели готовы платить огромные суммы.
В результате Дойл согласился снова писать про Холмса и стал одним из самых высокооплачиваемых авторов своего времени.
"Я не хотел оживлять его, по крайней мере, в течение многих лет, у меня от него передозировка, поэтому я чувствую к нему отвращение такое же, как к паштету из фуа-гра, которого я когда-то съел слишком много, так что от названия этого блюда я до сих пор чувствую тошноту ". Артур Конан Дойл
Пытаясь отклонить требования издателей к большому количеству рассказов о Холмсе, Дойл поднял цену до уровня, который, как казалось писателю, должен был отпугнуть их, но обнаружил, что издатели готовы платить огромные суммы.
В результате Дойл согласился снова писать про Холмса и стал одним из самых высокооплачиваемых авторов своего времени.
"Я не хотел оживлять его, по крайней мере, в течение многих лет, у меня от него передозировка, поэтому я чувствую к нему отвращение такое же, как к паштету из фуа-гра, которого я когда-то съел слишком много, так что от названия этого блюда я до сих пор чувствую тошноту ". Артур Конан Дойл
6. Дойл баллотировался в Парламент
Дойл баллотировался в английский парламент (представляя партию юнионистов) один раз в Эдинбурге (в 1900 году) и один раз в Бордер-Бургсе (в 1906 году). Хотя оба раза он получил большое количество голосов, он не был избран.
На всеобщих выборах 1900 года Дойл потерпел поражение от кандидата по фамилии Браун из Либеральной партии, который получил 3028 голосов против 2459 голосов за Дойла.
На всеобщих выборах 1900 года Дойл потерпел поражение от кандидата по фамилии Браун из Либеральной партии, который получил 3028 голосов против 2459 голосов за Дойла.
7. Сэр Артур
В 1902 году король Эдуард VII посвятил Дойля в рыцари, но не за знаменитые фантастические рассказы о Шерлоке Холмсе, а за его книгу, которая оправдывала участие Великобритании в англо-бурской войне.
8. Дойл — расследователь
Дойл не только мастерски придумывал загадки, но и пытался сам быть детективом. Писатель лично контролировал дело Джорджа Идалджи, который обвинялся за отправку писем с угрозами и нанесение увечий животных. Благодаря усилиям Дойла, Идалджи был оправдан и получил денежную компенсанцию.
Также Дойл, используя шерлоковскую дедукцию, участвовал в расследовании дела о Джеке Потрошителе. Он предположил, что серийным убийцей на самом деле была женщина, изображающая из себя акушерку.
Также Дойл, используя шерлоковскую дедукцию, участвовал в расследовании дела о Джеке Потрошителе. Он предположил, что серийным убийцей на самом деле была женщина, изображающая из себя акушерку.
9. "Ты прекрасна!"
Дойл умер 7 июля 1930 года. Он упал в обморок, прогуливаясь по своему саду. Одной рукой он держался за сердце, а другой держал в руках цветок. Его последние слова были обращены к жене. Он прошептал ей: "Ты прекрасна!"
После его смерти в Королевском Альберт-холле был проведен спиритический сеанс.
"Присутствовали тысячи человек, включая его жену и детей. На сцене был расставлен ряд стульев для всей семьи, один остался пустым для сэра Артура. Несмотря на то, что он не появился, в аудитории было много людей, которые утверждали, что чувствовали его присутствие"
"Присутствовали тысячи человек, включая его жену и детей. На сцене был расставлен ряд стульев для всей семьи, один остался пустым для сэра Артура. Несмотря на то, что он не появился, в аудитории было много людей, которые утверждали, что чувствовали его присутствие"
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