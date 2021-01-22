9 малоизвестных и интересных фактов об Артуре Конан Дойле

Артур Конан Дойл был очень спортивным человеком.



Он хорошо играл в футбол. Под псевдонимом "AC Smith" писатель был вратарем любительского футбольного клуба Портсмутской ассоциации, предшественника современного футбольного клуба "Портсмут".



Также Дойл был заядлым игроком в крикет. Его наивысший результат в 1902 году в матче против округа Лондон был 43. Есть версия о том, что писатель назвал Шерлока в честь игрока в крикет, который играл за "Нортгемптон".



Дойл популяризировал среди англичан непопулярный вид спорта-катание на лыжах. Переехав в Швейцарию он освоил лыжный спорт и задокументировал свои ощущения. Он также предсказал, что в будущем англичане будут специально приезжать в Швейцарию, чтобы покататься на лыжах.



Дойл популяризировал среди англичан непопулярный вид спорта- катание на лыжах. Переехав в Швейцарию он освоил лыжный спорт и задокументировал свои ощущения. Он также предсказал, что в будущем англичане будут специально приезжать в Швейцарию, чтобы покататься на лыжах.



Дойл был боксером-любителем(как и Шерлок). В 1909 году он даже был приглашен в качестве судьи на бой за звание чемпиона в супертяжелом весе между ДЖеймсом Джеффрисом и Джеком Джонсоном.

Также Дойл любил играть в гольф. Он был избран капитаном гольф-клуба "Crowborough Beacon" в Сассексе в 1910 году.



Артур Конан Дойл участвовал в чемпионате Англии по любительскому бильярду в 1913 году.

В 1901 году Дойл увлекся бодибилдингом, и был одним из трех судей на первых в мире крупных соревнованиях по бодибилдингу.