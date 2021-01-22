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9 малоизвестных и интересных фактов об Артуре Конан Дойле

9 малоизвестных и интересных фактов об Артуре Конан Дойле (10 фото)

Автор:
22 января 2021 08:42
Сообщество : Факты
Метки: Артур Конан Дойл   интересное   писатель   познавательно   факт   факты   фото   
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10
С его именем в основном связаны самые любимые у читателей персонажи - Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
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Метки: Артур Конан Дойл   интересное   писатель   познавательно   факт   факты   фото   
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