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Теорема Пуанкаре простыми словами

Теорема Пуанкаре простыми словами (6 фото)

Автор:
20 января 2021 09:18
Сообщество : Математические фишки
Метки: Теорема   интересно   познавательно   ученные   факты   фото   
388
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Доказательство этой гипотезы российским математиком Григорием Перельманом привело к некоторым очень интересным выводам с точки зрения нашего понимания мира.

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Метки: Теорема   интересно   познавательно   ученные   факты   фото   
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SolomonA 18 минут назад
Ну наконец-то простое объяснение! А то я все не мог никак разобраться.
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