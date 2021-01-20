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35 интересных фактов о Лермонтове

35 интересных фактов о Лермонтове (2 фото)

Автор:
20 января 2021 10:31
Сообщество : Факты
Метки: Лермонтов   интересно   познавательно   поэт   факты   фото   
684
2

Каким был Михаил Лермонтов, один из величайших поэтов Золотого века русской литературы?

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Метки: Лермонтов   интересно   познавательно   поэт   факты   фото   
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4  комментария
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
Хоть и был он великим поэтом но личностью был весьма мерзкой. Мартынов был его другом но и его он достал своими ублюдочными выходками.
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
Поэтом он был может и неплохим...... А вот как человек был ПОЛНОЕ ГОВНО! Недаром Мартынову были многие благодарны до конца его дней. А сам Мартынов не раз говорил , что если бы ему ,ещё раз, представился такой случай то он сделал бы это снова.
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12k
DjnZ 2 часа назад
Как там..., злодей и гений в одном лице.
Как человек, личность достаточно примерзкая даже по нонешним меркам, а уж по тем временам тем более.
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3k
livaneth 2 часа назад
Михаил Юрьевич был, выражаясь современным языком, капитаном спецназа. Воевал в Чечне, водил роту в "зеленку". Гонялись они по Чечне, в частности за полевым командиром, по кличке "Шамиль"
Олды поймут
В Чечне поэт и погиб. Правда не от Чехов а от своих прилетело.
А вот Александр Сергеич Пушкин был придворным.....
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