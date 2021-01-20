35 интересных фактов о Лермонтове

Каким был Михаил Лермонтов, один из величайших поэтов Золотого века русской литературы?
- Как известно, жизнь М. Ю. Лермонтова оборвалась раньше срока. Прожил великий поэт всего 26 лет, прежде чем погиб на дуэли.
- Исследователи биографии Лермонтова пришли к выводу, что он был весьма эксцентричной личностью. Многочисленные дуэли он провоцировал сам, и, вероятно, поэту доставляло удовольствие сталкивать между собой окружающих.
- Михаил Юрьевич в юности учился в Московском университете одновременно с Иваном Гончаровым, Александром Герценом, Иваном Тургеневым и другими знаменитыми мастерами пера.
- Множество стихотворений Лермонтова впоследствии “оторвались” от его имени и стали песнями, которые многими воспринимаются, как народные.
- Биография М. Ю. Лермонтова восходит к древнему шотландскому барду Томасу Лермонту. Однако, сам поэт утверждал, что ведёт свой род от испанского дворянина Франсиско Лермы.
- Свой отпечаток на его личность, вероятно, наложило полученное в детстве воспитание. Занималась им бабушка, женщина волевая и властная, которая видела в юном Михаиле Юрьевиче только продолжателя рода, и не слишком-то считалась с его собственными желаниями.
- В детстве Лермонтов не отличался крепким здоровьем. Он часто болел и вообще был довольно слаб, так что бабушка даже наняла для него лекаря из Англии.
- В 10 лет Михаил Юрьевич впервые влюбился. Спустя два года этим чувствам было посвящено стихотворение “К гению”, одно из первых созданных им произведений. Поэту тогда было всего 12 лет.
- Всю жизнь Лермонтов был весьма суеверным человеком. Он неоднократно обращался к разным гадалкам и прорицателям, надеясь узнать своё будущее.
- В Московском университете взбалмошный поэт проучился всего 2 курса, в течение которых у него возникло множество конфликтов с преподавателями, которые решались в основном благодаря вмешательству его бабушки. Спустя 2 курса он принял решение оставить учёбу.
- Знаменитый реформатор Пётр Столыпин приходился Лермонтову троюродным братом. Правда, знакомы эти двое не были, так как Столыпин родился уже после смерти поэта.
- Известно как минимум три состоявшиеся дуэли с участием М. Ю. Лермонтова, одна из которых проходила на Чёрной речке, там, где при аналогичных обстоятельствах был смертельно ранен А. С. Пушкин.
- Одним из обстоятельств, приведшим поэта к роковой для него дуэли, стала монетка. Пытаясь решить, задержаться ли ему ещё в Пятигорске, или вернуться обратно, Лермонтов подбросил монетку, и ему выпало “остаться”. Через несколько дней он спровоцировал отставного майора Николая Мартынова, и тот вызвал его на дуэль.
- Согласно самой распространённой версии, во время дуэли Лермонтов выстрелил вертикально в воздух, а Мартынов — прямо ему в грудь.
- Однажды друзья разыграли поэта, накормив его после долгой прогулки булочками с опилками. Михаил Юрьевич съел целых две штуки, ничего не заметив. После этого друзья ему всё рассказали, на что он крепко обиделся.
Благодаря портретам до нас дошли подробные сведения о внешности великого поэта
- Современники поэта, в частности, князь А. Васильчиков, бывший свидетелем роковой дуэли, говорили, что Лермонтов был един в двух лицах — добрый и душевный человек для друзей, и заносчивый задира для всех остальных.
- Михаил Юрьевич писал не только стихи, но и великолепную прозу, так что его с полным правом можно назвать и поэтом, и писателем, и драматургом.
- Известие о смерти М. Ю. Лермонтова в Петербурге вызвало разговоры в духе “туда ему и дорога”, а император Николай I отреагировал резкой фразой “собаке – собачья смерть”. Правда, позднее, выступая на публике, он сказал, что «погиб тот, кто мог бы заменить нам Пушкина».
- На похоронах Лермонтова гроб с его телом несли представители всех полков, в которых ему за свою короткую жизнь довелось послужить.
- Произведения Михаила Юрьевича были переведены на все основные европейские языки.
Всю жизнь после неудачной учёбы в университете Лермонтов посвятил военной службе
- Место дуэли Лермонтова и Мартынова в Пятигорске отмечено памятником. На самом деле памятник стоит совсем не там, где дуэль состоялась — его установили в другом месте, легко доступном для туристов.
- В краткой биографии Лермонтова обычно не упоминается, что он любил интриги, причём не самые хорошие. Ему, судя по всему, доставляло удовольствие расстраивать чужие свадьбы, соблазняя чужих невест и “сдавая назад” в последний момент, оповещая общественность о случившемся и навлекая позор на чужие головы.
- Современники отмечали, что М. Ю. Лермонтов был человеком очень обаятельным, но не слишком привлекательным внешне. Кроме того, за ним водилась привычка менять одежду реже, чем необходимо.
- За стихотворение “Смерть поэта”, написанное им на смерть Пушкина, Лермонтов был арестован. Стихотворение было признано антиправительственным, и только вмешательство бабушки спасло поэта от серьёзных последствий. В итоге его освободили, но сослали на Кавказ.
- Произведения Михаила Юрьевича уже более 15 раз становились основой различных экранизаций, причём не только в России.
- Кавказ в той или иной степени присутствует в большинстве произведений Лермонтова. Он настолько впечатлил поэта, что навсегда стал основным источником его вдохновения.
- А. С. Пушкин был его кумиром. Когда он погиб на дуэли, для Михаила Юрьевича это стало серьёзным потрясением.
- Во время пребывания на Кавказе Лермонтову довелось принять участие в боевых действиях, тем более что Николай I лично приказал держать его на первой линии и задействовать в самых опасных операциях. Сослуживцы характеризовали поэта, как человека чрезвычайно мужественного и хладнокровного.
- Некоторые историки и просто исследователи биографии Лермонтова полагают, что полулегендарный Томас Лермонт был предком не только Михаила Юрьевича, но и Гордона Байрона, другого знаменитого поэта.
- В юности Михаил Юрьевич одно время обучался в благородном пансионе. Причём его взяли туда сразу в четвёртый класс — всё благодаря хорошему начальному образованию, которое ему сумела дать бабушка.
Если бы жизнь Лермонтова не оборвалась так рано, он наверняка создал бы ещё множество великолепных произведений
- На русском языке жестов город Пятигорск обозначают, в числе прочего, и двумя скрещенными на манер пистолетов пальцами обеих рук. Это отсылка к роковой дуэли.
- За свою жизнь Лермонтов освоил не только литературу, но и живопись. Правда, изобразительное искусство интересовало его в гораздо меньшей степени, так что в качестве художника он не прославился.
- В Великом Новгороде есть памятник тысячелетия России, на котором высечены имена 129 выдающихся людей. Есть среди них и имя М. Ю. Лермонтова.
- Астероид (2222) Lermontov был назвать в честь знаменитого поэта.
- Николай Мартынов, второй участник знаменитой дуэли, был, по воспоминаниям современников, отличным фехтовальщиком, но очень посредственным стрелком. Однако, именно он, выбирая оружие для дуэли, почему-то предложил именно пистолеты.
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