35 интересных фактов о Лермонтове

Свой отпечаток на его личность, вероятно, наложило полученное в детстве воспитание. Занималась им бабушка, женщина волевая и властная, которая видела в юном Михаиле Юрьевиче только продолжателя рода, и не слишком-то считалась с его собственными желаниями.

В детстве Лермонтов не отличался крепким здоровьем. Он часто болел и вообще был довольно слаб, так что бабушка даже наняла для него лекаря из Англии.

В 10 лет Михаил Юрьевич впервые влюбился. Спустя два года этим чувствам было посвящено стихотворение “К гению”, одно из первых созданных им произведений. Поэту тогда было всего 12 лет.

Всю жизнь Лермонтов был весьма суеверным человеком. Он неоднократно обращался к разным гадалкам и прорицателям, надеясь узнать своё будущее.

В Московском университете взбалмошный поэт проучился всего 2 курса, в течение которых у него возникло множество конфликтов с преподавателями, которые решались в основном благодаря вмешательству его бабушки. Спустя 2 курса он принял решение оставить учёбу.

Знаменитый реформатор Пётр Столыпин приходился Лермонтову троюродным братом. Правда, знакомы эти двое не были, так как Столыпин родился уже после смерти поэта.

Известно как минимум три состоявшиеся дуэли с участием М. Ю. Лермонтова, одна из которых проходила на Чёрной речке, там, где при аналогичных обстоятельствах был смертельно ранен А. С. Пушкин.

Одним из обстоятельств, приведшим поэта к роковой для него дуэли, стала монетка. Пытаясь решить, задержаться ли ему ещё в Пятигорске, или вернуться обратно, Лермонтов подбросил монетку, и ему выпало “остаться”. Через несколько дней он спровоцировал отставного майора Николая Мартынова, и тот вызвал его на дуэль.

Согласно самой распространённой версии, во время дуэли Лермонтов выстрелил вертикально в воздух, а Мартынов — прямо ему в грудь.

Однажды друзья разыграли поэта, накормив его после долгой прогулки булочками с опилками. Михаил Юрьевич съел целых две штуки, ничего не заметив. После этого друзья ему всё рассказали, на что он крепко обиделся.

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Современники поэта, в частности, князь А. Васильчиков, бывший свидетелем роковой дуэли, говорили, что Лермонтов был един в двух лицах — добрый и душевный человек для друзей, и заносчивый задира для всех остальных.

Михаил Юрьевич писал не только стихи, но и великолепную прозу, так что его с полным правом можно назвать и поэтом, и писателем, и драматургом.

Известие о смерти М. Ю. Лермонтова в Петербурге вызвало разговоры в духе “туда ему и дорога”, а император Николай I отреагировал резкой фразой “собаке – собачья смерть”. Правда, позднее, выступая на публике, он сказал, что «погиб тот, кто мог бы заменить нам Пушкина».

На похоронах Лермонтова гроб с его телом несли представители всех полков, в которых ему за свою короткую жизнь довелось послужить.

Произведения Михаила Юрьевича были переведены на все основные европейские языки.

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Место дуэли Лермонтова и Мартынова в Пятигорске отмечено памятником. На самом деле памятник стоит совсем не там, где дуэль состоялась — его установили в другом месте, легко доступном для туристов.

В краткой биографии Лермонтова обычно не упоминается, что он любил интриги, причём не самые хорошие. Ему, судя по всему, доставляло удовольствие расстраивать чужие свадьбы, соблазняя чужих невест и “сдавая назад” в последний момент, оповещая общественность о случившемся и навлекая позор на чужие головы.

Современники отмечали, что М. Ю. Лермонтов был человеком очень обаятельным, но не слишком привлекательным внешне. Кроме того, за ним водилась привычка менять одежду реже, чем необходимо.

За стихотворение “Смерть поэта”, написанное им на смерть Пушкина, Лермонтов был арестован. Стихотворение было признано антиправительственным, и только вмешательство бабушки спасло поэта от серьёзных последствий. В итоге его освободили, но сослали на Кавказ.

Произведения Михаила Юрьевича уже более 15 раз становились основой различных экранизаций, причём не только в России.

Кавказ в той или иной степени присутствует в большинстве произведений Лермонтова. Он настолько впечатлил поэта, что навсегда стал основным источником его вдохновения.

А. С. Пушкин был его кумиром. Когда он погиб на дуэли, для Михаила Юрьевича это стало серьёзным потрясением.

Во время пребывания на Кавказе Лермонтову довелось принять участие в боевых действиях, тем более что Николай I лично приказал держать его на первой линии и задействовать в самых опасных операциях. Сослуживцы характеризовали поэта, как человека чрезвычайно мужественного и хладнокровного.

Некоторые историки и просто исследователи биографии Лермонтова полагают, что полулегендарный Томас Лермонт был предком не только Михаила Юрьевича, но и Гордона Байрона, другого знаменитого поэта.

В юности Михаил Юрьевич одно время обучался в благородном пансионе. Причём его взяли туда сразу в четвёртый класс — всё благодаря хорошему начальному образованию, которое ему сумела дать бабушка.

Если бы жизнь Лермонтова не оборвалась так рано, он наверняка создал бы ещё множество великолепных произведений