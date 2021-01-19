Всё что вы должны знать o Mepкуpии

№1. Название Меркурий фактически было дано римлянами. Они назвали планету в честь своего Бога-посланника, которого считали очень быстрым.

№2. Эта планета была известна людям не менее 5000 лет. Шумеры связывали планету со своим богом письма, называемым Набу.

№3. Гераклит, греческий философ до времен Сократа, твердо верил, что Меркурий и Венера вращаются не вокруг Земли, а вокруг Солнца.

№4. Меркурий является ближайшей планетой к Солнцу, и, следовательно, температура его поверхности в течение дня может достигать 450 градусов по Цельсию или 840 градусов по Фаренгейту.

№5. В отличие от Земли, у Меркурия нет атмосферы, и поэтому он не способен улавливать тепло Солнца. Именно поэтому температура Меркурия может упасть до минус 170 градусов по Цельсию или минус 275 градусов по Фаренгейту.