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Всё что вы должны знать o Mepкуpии

Всё что вы должны знать o Mepкуpии (5 фото)

Автор:
19 января 2021 09:31
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   меркурий   познавательно   факты   фото   
577
5

В нашей Солнечной системе ближайшей к Солнцу планетой является Меркурий. Будучи ближайшей планетой, он вращается вокруг Солнца намного быстрее, чем любая другая планета во всей нашей Солнечной системе. Но мы считаем, что это очень распространенная информация, и большинство из нас знают об этом.

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Метки: интересно   космос   меркурий   познавательно   факты   фото   
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5  комментариев
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1k
Игорь Иванович Полчаса назад
уважаемый,нахр мне ваши фаренгейты?
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Kazanzaki 18 минут назад
А мне интересно, Спасибо автору.!
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2k
Агасфер Час назад
А где пост "Всё, что вы хотели узнать о черенках вишни, но стеснялись спросить"?
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19k
SerGProS Час назад
Всё запомнили?
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19k
BillyBonzz Час назад
Все, я пошел, теперь я о Меркурии знаю все!
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