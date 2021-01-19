Всё что вы должны знать o Mepкуpии

В нашей Солнечной системе ближайшей к Солнцу планетой является Меркурий. Будучи ближайшей планетой, он вращается вокруг Солнца намного быстрее, чем любая другая планета во всей нашей Солнечной системе. Но мы считаем, что это очень распространенная информация, и большинство из нас знают об этом.
№1. Название Меркурий фактически было дано римлянами. Они назвали планету в честь своего Бога-посланника, которого считали очень быстрым.
№2. Эта планета была известна людям не менее 5000 лет. Шумеры связывали планету со своим богом письма, называемым Набу.
№3. Гераклит, греческий философ до времен Сократа, твердо верил, что Меркурий и Венера вращаются не вокруг Земли, а вокруг Солнца.
№4. Меркурий является ближайшей планетой к Солнцу, и, следовательно, температура его поверхности в течение дня может достигать 450 градусов по Цельсию или 840 градусов по Фаренгейту.
№5. В отличие от Земли, у Меркурия нет атмосферы, и поэтому он не способен улавливать тепло Солнца. Именно поэтому температура Меркурия может упасть до минус 170 градусов по Цельсию или минус 275 градусов по Фаренгейту.
№6. Перепад температуры Меркурия является самым высоким во всей Солнечной системе. В течение одного дня температура Меркурия может колебаться более чем на 600 градусов по Цельсию или 1100 градусов по Фаренгейту.
№7. Хотя температура на Меркурии может достигать до 840 ° F в течение дня, на этой планете все еще есть водяной лед. Радарные наблюдения в 1991 году показали, что у южного и северного полюсов планеты может находиться лед глубоко в кратерах, потому что эти области всегда остаются в тени и всегда холодные.
№8. Существуют две основные теории, которые объясняют наличие льда на этой планете. Некоторые астрономы говорят, что лед достиг планеты через астероиды, которые упали на нее. Другие считают, что газ, пойманный в ловушку внутри планеты, каким-то образом вырвался, но застыл у полюсов.
№9. Поскольку у Меркурия нет атмосферы, защищающей Меркурий от падения астероидов, планета сильно кратерированная. Один из таких кратеров известен как бассейн Калорис, который был создан около 4 миллиардов лет назад в результате удара астероида. Считается, что астероид имел ширину около 100 км и, как считается, он ударил Меркурий с силой, равной той, которая генерируется 1 триллионом бомб по 1 мегатонна каждая.
№10. Бассейн Калорис имеет ширину около 1550 километров.
№11. В то время как Земля занимает первое место с точки зрения самой плотной планеты, Меркурий не сильно отстает и является второй самой плотной планетой в нашей Солнечной системе с металлическим ядром, имеющий в диаметре от 3600 до 3800 километров.
№12. Диаметр металлического ядра составляет около 75% диаметра планеты. Внешняя оболочка Меркурия, с другой стороны, имеет ширину от 500 до 600 километров.
№13. Маринер 10, первый космический корабль, посетивший Меркурий, сделал потрясающее открытие. Космический корабль обнаружил, что у Меркурия было собственное магнитное поле.
№14. До открытия, сделанного Маринером 10, ученые полагали, что только планеты, которые имеют расплавленное ядро и быстро вращаются, могут иметь магнитные поля. Как ни странно, Меркурий совершает одно вращение (один раз вращается вокруг своей оси) за 59 дней (дней, считающихся на Земле).
№15. Меркурий составляет всего 1/3 размера Земли, и ученые полагали, что ядро Меркурия остыло и затвердело очень давно из-за его небольшого размера.
№16. Однако в 2007 году радиолокационные наблюдения с Земли обнаружили, что ядро Меркурия все еще может иметь расплавленную массу, что, в свою очередь, объясняет наличие слабого магнетизма планеты.
№17. Сила магнитного притяжения Меркурия составляет всего 1% от силы Земли. Тем не менее, интересно отметить, что магнитное поле Меркурия довольно активно. Магнитное поле, создаваемое солнечным ветром, часто касается магнитного поля Меркурия, создавая очень мощные магнитные торнадо. Эти торнадо несут ответственность за то, что они посылают потоки горячего плазменного солнечного ветра на поверхность Меркурия. Солнечный ветер - это не что иное, как потоки заряженных частиц, выбрасываемых с Солнца.
№18. Кора Меркурия полна скал в форме лепестков. Они могут иметь несколько сотен километров в длину и вздыматься на километр вверх.
№19. Эти утесы образовались, когда поверхность Меркурия остыла несколько миллиардов лет назад и сократила общий размер Меркурия примерно на 1-2 километра. Из-за сокращения поверхность рухнула и образовала скалы.
№20. Меркурий совершает один полный оборот вокруг нашего Солнца за 88 дней (дни, как на Земле, и называются земными днями).
№21. Меркурий путешествует вокруг Солнца со скоростью 180 000 километров в час. Это делает Меркурий самой быстрой планетой во всей Солнечной системе.
№22. Орбита Меркурия имеет эллиптическую форму. Ближайшая планета к Солнцу удалена от светила на расстоянии 47 миллионов километров. Эта ближайшая точка известна как Перигелий.
№23. Наибольшее расстояние Меркурия от Солнца за один полный оборот составляет 70 миллионов километров. Самая дальняя точка известна как Афелий.
№24. Когда Меркурий достигнет своей ближайшей точки к Солнцу, если кто-то сможет встать на Меркурий в этот момент, Солнце будет выглядеть как минимум в 3 раза больше, чем оно фактически появляется на Земле.
№25. Восход и закат, если их наблюдать с Меркурия, довольно странные. Во время восхода Солнца светило поднимается и затем садится на некоторое время, а затем снова поднимается. Во время заката Солнце будет садиться и затем подниматься в течение короткого периода времени, а затем снова садиться. Это происходит из-за странной эллиптической орбиты, а также из-за низкой скорости вращения планеты, которая составляет 59 земных дней.
№26. Мы сказали, что у Меркурия нет атмосферы. Это не совсем правда. У Меркурия очень тонкая атмосфера. Эта очень тонкая атмосфера состоит из 0,5% калия, 6% гелия, 22% водорода, 29% натрия, 42% кислорода и следов неона, криптона, ксенона, азота, углекислого газа, воды и аргона.
№27. Из-за слабой гравитации Меркурия (приблизительно 38% гравитационного притяжения Земли) газы из его атмосферы постоянно выходят в космическое пространство. Однако солнечные ветры продолжают пополнять атмосферу.
№28. Внутреннее металлическое ядро Меркурия - железо, в то время как внешняя оболочка - силикат.
№29. Один день на Меркурии эквивалентен 58.646 ≈ 59 дням на Земле.
№30. Среднее расстояние между Меркурием и Солнцем, составляет 57 909 175.
Источник:
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