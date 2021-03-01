Самая странная планета во Вселенной

Стоит отметить, что по меркам космоса, ее удаленность от настоящей Земли не так уж велика – всего каких-то 40 световых лет отделяют человечество от мира горячего льда и супержидкой воды. Правда, изначально ученые предполагали, что планета состоит из воды на 75% и на 25% из камней и железа, а в атмосфере преимущественно содержатся водород и гелий. Данные предположения делались на основании массы и радиуса планеты, по которым специалисты определили примерную плотность и гравитацию.



Однако такие выводы стали ошибочными. В 2012 году группе астрономов удалось выяснить точный состав атмосферы планеты. Оказалось, что GJ 1214 b окутана густым водяным паром, и в нем лишь в небольших количествах присутствуют гелий и водород.



Интересно, как был установлен подобный факт, ведь ни один аппарат за такой короткий промежуток времени не смог бы преодолеть расстояние в 13 парсек (40 световых лет). Чтобы определить состав атмосферы ученые использовали возможности телескопа Хаббл. С помощью него астрономы наблюдали за тем, как изменяется спектр излучения красного карлика, когда он проходит через атмосферу экзопланеты.



Состав же самой планеты по сей день до конца не изучен. Однако есть весьма обоснованные предположения. По мнению ученых, Глизе 1214 b является водяной планетой ‒ так сказать, планета-океан с твердым ядром. Однако глубина данного океана – самый неизученный вопрос.