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Самая странная планета во Вселенной

Самая странная планета во Вселенной (2 фото)

Автор:
01 марта 2021 08:57
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   планета   самая старая планета   факты   фото   
1180
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Планета, о которой пойдет речь в данной статье, полностью состоит из горячего льда и супержидкой воды.

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Метки: интересно   космос   планета   самая старая планета   факты   фото   
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4  комментария
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26k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну, самая странная планета во ВСЕЛЕННОЙ, это конечно очень смелое заявление. Я думаю корректнее будет сказать в наблюдаемой вселенной. Никто толком не знает знает что есть вселенная и что находится за пределами возможностей наших средств измерения и наблюдения.
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SolomonA 44 минуты назад
Все, что известно, это то, что планета притеняет звезду. Все остальное - напридумано. Конечно моделирование - хороший метод, но только если его можно проверить...
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Margo 49 минут назад
Самая странная планета во Вселенной, попрежнему Земля?!
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