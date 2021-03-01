Самая странная планета во Вселенной

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Планета, о которой пойдет речь в данной статье, полностью состоит из горячего льда и супержидкой воды.
Особенности необычной планеты
Данная планета была обнаружена в 2009 году. Ее открытие произошло посредством роботизированной обсерватории под названием «Проект MEath ». Этот проект ведет наблюдение за яркостью красных карликов и фиксирует снижение интенсивности светового потока.
Причиной такого снижения яркости часто бывает перемещение планет по орбите звезды. Так как карлики являются сравнительно небольшими звездами, то планеты, проходя перед ними, могут блокировать часть света. Используя такой подход, ученые способны обнаруживать планеты даже небольшого диаметра.
Данный метод называется транзитным и является довольно эффективным. Эта экзопланета находится в созвездии Змееносца, где она совершает полный оборот за 36 часов вокруг своей материнской звезды – красного карлика.
Исходя из массы GJ 1214 b , ее определили как суперземлю. К суперземлям относятся планеты, которые намного массивнее Земли, но при этом не дотягивают до массы газовых гигантов.
Причиной такого снижения яркости часто бывает перемещение планет по орбите звезды. Так как карлики являются сравнительно небольшими звездами, то планеты, проходя перед ними, могут блокировать часть света. Используя такой подход, ученые способны обнаруживать планеты даже небольшого диаметра.
Данный метод называется транзитным и является довольно эффективным. Эта экзопланета находится в созвездии Змееносца, где она совершает полный оборот за 36 часов вокруг своей материнской звезды – красного карлика.
Исходя из массы GJ 1214 b , ее определили как суперземлю. К суперземлям относятся планеты, которые намного массивнее Земли, но при этом не дотягивают до массы газовых гигантов.
Стоит отметить, что по меркам космоса, ее удаленность от настоящей Земли не так уж велика – всего каких-то 40 световых лет отделяют человечество от мира горячего льда и супержидкой воды. Правда, изначально ученые предполагали, что планета состоит из воды на 75% и на 25% из камней и железа, а в атмосфере преимущественно содержатся водород и гелий. Данные предположения делались на основании массы и радиуса планеты, по которым специалисты определили примерную плотность и гравитацию.
Однако такие выводы стали ошибочными. В 2012 году группе астрономов удалось выяснить точный состав атмосферы планеты. Оказалось, что GJ 1214 b окутана густым водяным паром, и в нем лишь в небольших количествах присутствуют гелий и водород.
Интересно, как был установлен подобный факт, ведь ни один аппарат за такой короткий промежуток времени не смог бы преодолеть расстояние в 13 парсек (40 световых лет). Чтобы определить состав атмосферы ученые использовали возможности телескопа Хаббл. С помощью него астрономы наблюдали за тем, как изменяется спектр излучения красного карлика, когда он проходит через атмосферу экзопланеты.
Состав же самой планеты по сей день до конца не изучен. Однако есть весьма обоснованные предположения. По мнению ученых, Глизе 1214 b является водяной планетой ‒ так сказать, планета-океан с твердым ядром. Однако глубина данного океана – самый неизученный вопрос.
Однако такие выводы стали ошибочными. В 2012 году группе астрономов удалось выяснить точный состав атмосферы планеты. Оказалось, что GJ 1214 b окутана густым водяным паром, и в нем лишь в небольших количествах присутствуют гелий и водород.
Интересно, как был установлен подобный факт, ведь ни один аппарат за такой короткий промежуток времени не смог бы преодолеть расстояние в 13 парсек (40 световых лет). Чтобы определить состав атмосферы ученые использовали возможности телескопа Хаббл. С помощью него астрономы наблюдали за тем, как изменяется спектр излучения красного карлика, когда он проходит через атмосферу экзопланеты.
Состав же самой планеты по сей день до конца не изучен. Однако есть весьма обоснованные предположения. По мнению ученых, Глизе 1214 b является водяной планетой ‒ так сказать, планета-океан с твердым ядром. Однако глубина данного океана – самый неизученный вопрос.
Но, по мнению ученых, на GJ 1214 b невозможно обнаружить жизнь. Все потому что орбита экзопланеты проходит довольно близко от красного карлика, что делает ее очень горячей. Всего 2 млн. км отделяют ее от материнской звезды, что в 75 раз меньше расстояния от Земли до Солнца.
Теоретически, температура поверхности GJ 1214 b может достигать 280° С, в случае, если ее отражательная способность (альбедо) почти равна нулю. Если же экзопланета обладает большим альбедо, например, как у Венеры, то температура достигнет 120° С.
Авторы исследования отмечают, что вода под действием подобных температур и высокого давления, должна иметь необычное состояние, экзотическое. Как уже говорилось, это горячий лед и супержидкая вода. На Земле воссоздать подобные условия довольно сложно даже в лабораториях.
Теоретически, температура поверхности GJ 1214 b может достигать 280° С, в случае, если ее отражательная способность (альбедо) почти равна нулю. Если же экзопланета обладает большим альбедо, например, как у Венеры, то температура достигнет 120° С.
Авторы исследования отмечают, что вода под действием подобных температур и высокого давления, должна иметь необычное состояние, экзотическое. Как уже говорилось, это горячий лед и супержидкая вода. На Земле воссоздать подобные условия довольно сложно даже в лабораториях.
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