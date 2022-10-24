Почему Россия отправляет в космос так мало женщин?

В космосе побывало всего 6 россиянок за более чем полвека. Правда ли, что русские женщины не хотят летать в космос?
«Наши исследования за прошедшие полвека, уже даже больше, показывают, что принципиальных отличий между мужчинами и женщинами [в космосе] в этом смысле нет», - говорил еще в 2014 году научный руководитель Института медико-биологических проблем Анатолий Григорьев. И такой позиции придерживаются почти все страны с собственной космической программой.
Однако до паритета мужчин и женщин в космических полетах все еще далеко: на женщин во всем мире приходится всего 11% среди участников в орбитальных полетах. Подавляющее большинство среди них - женщина из США, их было 53. От России же в космос слетало всего шесть женщин за всю 61-летнюю историю пилотируемой космонавтики. Это мало. Особенно, если учесть, что до сих пор в активном отряде космонавтов России числится одна единственная женщина, Анна Кикина, которая была туда зачислена еще в 2012 году. Так почему сложилась такая ситуация?
Кого выбирали
Советский Союз был первой страной, отправившей в космос женщину. Ей стала 25-летняя Валентина Терешкова. В 1963 году она обогнула Землю 48 раз.
Отбирали первый женский отряд космонавтов не только по психофизическим качествам (Терешкова в этом плане уступала другим кандидатам на полет в космос и была «худшей из лучших»). Большую роль тогда сыграло ее происхождение, биография, партийность и умение публичных выступлений. Поэтому запуск женщины в космос, в начальный период, был, прежде всего, политической задачей.
Дальнейшее 19-летнее затишье это подтвердило. Валентина Терешкова стала первой и установила мировой рекорд, который до сих пор никто не побил - совершила одиночный полет (в последующем, женщин уже отправляли только в совместные полеты). Тем не менее, ее ошибки и плохое самочувствие во время полета стали поводом приостановить женские запуски.
Следующий в космос отправилась Светлана Савицкая, это был уже 1982 год. По образованию летчица-инструктор, она еще до полета на орбиту установила 3 мировых рекорда по парашютному спорту из стратосферы и 18 авиационных рекордов на реактивных самолетах. В космос она летала дважды, и во время своего второго полета в июле 1984-го стала первой женщиной в мире, которая вышла в открытый космос.
На этом рекорды советских космонавтов-женщин не закончились. Следующая, инженер Елена Кондакова, в 1990-х участвовала в двух космических миссиях, одна из которых длилась пять месяцев. После ни одна женщина долгое время не была на орбите такой продолжительный срок.
Спустя 17 лет, в 2014-м, на борт МКС ступила инженер Елена Серова, она была четвертой.
Пятой женщиной, и последней на данный момент, стала 37-летняя актриса Юлия Пересильд, чья копна светлых волос в невесомости стала интернет-мемом. Пересильд пока что единственная, кто никак не была связана с космосом до самого полета.
5 октября 2022 года на МКС в составе экипажа Crew Dragon Илона Маска отправилась шестая (и последняя на данный момент) россиянка - Анна Кикина. Она стала первой и единственной женщиной, которая полетела в космос в рамках нового соглашения Роскосмоса и NASA о перекрестных полетах. На орбите она проведет полгода вместе с тремя другими астронавтами.
Готовили больше, чем запускали
Изначально, еще на заре пилотируемых полетов и Советы, и НАСА опасались проблем, которые могут возникнуть из-за женской физиологии. Например, врачи всерьез предполагали, что во время менструации в невесомости кровь может пойти не обычным путем - наружу, а внутрь - через фаллопиевы трубы в брюшную полость.
Второй момент, который всех волновал - это влияние на репродуктивную функцию женщин. Однако уже после первого запуска стало ясно, что на потомство это никак не влияет - Терешкова родила здоровую дочь через год после полета в космос. Как, впоследствии, и Савицкая. Опасения с менструацией тоже не подтвердились. Все это уже тогда вселяло в ученых уверенность, что женщины от мужчин в космосе ничем не отличаются.
Академик Анатолий Григорьев говорит, что хотя в Советском Союзе женщин в космос летало мало, готовили к полетам существенно больше. У тогдашнего генерального конструктора НПО «Энергия» Валентина Глушко был замысел по развитию женской космонавтики - он хотел запустить полностью женский экипаж. Для этого в конце 1970-х целый отряд космонавтов-женщин проходил медицинское обследование в Институте медико-биологических проблем. Допуск к спецподготовке получили около десяти женщин. Отобрали в итоге четыре. Все они были врачами: гастроэнтеролог, врач интенсивной терапии, эндокринолог и специалист в области гормональной регуляции. Запуск женского экипажа планировали на середину 1980-х. Командиром должна была стать Светлана Савицкая.
Светлана Савицкая на тренировке в невесомости. (с) Александр Моклецов/Sputnik
«Но девушкам не повезло. Случилась неприятность на орбитальной станции - заболел Владимир Васютин. И женский полет был как-то свернут, в течение трех-четырех последующих лет эта программа вообще была закрыта. А в начале 1990-х годов это желание и вовсе прошло», - говорит Анатолий Григорьев.
Напряженная кадровая ситуация
Тем не менее, даже в 2019 году отсутствие женщин в космосе некоторые космонавты объясняют физиологией. Хотя теперь подобные заявления вызывают только скандал, как было с высказыванием космонавта Сергея Рязанского в эфире программы «Просто о сложном». Тогда он заявил: «У мальчиков примитивная физиология, у нас стабильный уровень гормонов. Никто не собирается приспосабливать запуск ракеты, выход в открытый космос или чрезвычайную ситуацию к женскому циклу». Его осудили коллеги, обратив внимание на то, что это никак не мешает НАСА делать многочисленные запуски астронавтов-женщин. На это Рязанский предложил другое объяснение: российские женщины не хотят летать в космос из-за ориентированности на семью.
«Это мальчикам надо, задравши хвост, все время искать приключения, подвиги и так далее. Девочки более приземленные - семья, дети», - высказался Рязанский.
«С физиологической точки зрения для полетов женщин в космос препятствий нет, - повторяет космический врач и инициатор проекта “Марс-500” (эксперимент по имитации полета на Марс) Марк Белаковский. - Считаю, что есть два момента, которые мешают появлению россиянок в составе экипажа Международной космической станции: национальный менталитет и субъективная оценка».
Что касается национального менталитета, то речь идет скорее о сложившемся мнении, что космонавтика - для мужчин. Как поясняет космонавт Елена Серова, еще с советских времен сложилась негласная традиция, что есть определенные мужские профессии. «Пошло это со времен войны, после которой сильно сократилось население, и женщин не пускали в мужские профессии, чтобы сохранить здоровье женщин. Это предрассудки, которые, к сожалению, у нас укоренились», - считает она.
Кроме того, по мнению популяризатора космонавтики Виталия Егорова, есть и еще одно обстоятельство, по которому женщинам сложнее стать космонавтами и полететь в космос. «В российской космонавтике нет разделения стандартов на мужские и женские. Все спортивные соревнования, вплоть до Олимпиады, подразумевают такое разделение, но не в этом случае. Даже если женщина здорова, образована, ей будет сложнее соответствовать нормам, которые выставляются по мужским нормативам. У НАСА нормы для мужчин и женщин тоже одинаковые (по крайней мере, часть из них), но они выставлены по женскому уровню».
Причина тому – консерватизм российской космонавтики, считают эксперты. Поэтому какие бы заявления не делал глава Роскосмоса, по факту на более низовых уровнях «все хотят работать как они привыкли работать – с мужчинами».
Такая позиция привела лишь к одному - к «напряженной кадровой ситуации», по выражению самой приемной комиссии Роскосмоса. Эту ситуацию пытаются менять. Например, эксперимент «Луна-2015» по имитации пилотируемого полета на Луну, включал экипаж из шести женщин - они провели восемь дней в замкнутом пространстве. «Мы специально собрали такой экипаж, чтобы привлечь внимание к важности полетов женщин в космос. Участницы эксперимента прекрасно отработали, хорошо себя показали. Впоследствии некоторые из них приняли участие в эксперименте SIRIUS-17 [Scientific International Research In Unique Terrestrial Station], другие теперь помогают в проведении исследования по четырехмесячной изоляции», - говорил Марк Белаковский.
В 2019 году госкорпорация «Роскосмос» объявила о новом наборе в отряд космонавтов и открыто призвала к «более активному» участию женщин. «Мы бы хотели не проводить какие-то искусственные балансы, но рассчитываем, что молодые женщины России могут спокойно пройти те же жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который стал слишком мужским», - сказал тогдашний гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Однако и после этого с девушками не сложилось. Из 2,2 тысяч претендентов до очного этапа отбора добрались 64, девять из которых - женщины. Ни одна из них не смогла пройти физические испытания.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Теперь то ради чего?
Объективно чисто физически женщины слабее мужчин, психологически сложнее, имеют свои особенности строения. Пока полёты в космос не стали рутиной как в супермакет на авто - никто в здравом уме не будет отдавать приоритет женщинам. Что и видим.
А почему на буровых так мало женщин - бурильщиков?
А в шахтах - женщин-шахтёров?
А в небе - женщин - боевых лётчиков?
А почему СГА отправляют в космос так мало негров?
Потому, что негры тупые или потому, что дискриминация?
И т.д.
"ИЗ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ. "КАРАПЬ НЕ СЛУШАЕТСЯ"
Всем известно, что, несмотря на раздутое идеологическое значение полета Валентины Терешковой, полеты женщин в космос в СССР были прекращены. И причина этого, конечно же, совсем не в том, что частота сердечных сокращений В.Терешковой после старта значительно дольше возвращалась к норме, чем таковая же у космонавтов-мужчин. Дело в том, что она не выполнила, и не просто не выполнила, а с треском провалила исследовательские программы своего полета.
В марте 1962 года в Центре подготовки космонавтов прибыло: к мужской части будущих покорителей космоса добавились пять девушек. Это были Валентина Терешкова (на первом фото в центре), Жанна Ёркина (слева внизу), Татьяна Кузнецова (слева вверху), Ирина Соловьёва (справа внизу) и Валентина Пономарёва (справа вверху). На первый полет отобрали троих. Терешкову выбрали исключительно из-за происхождения - "из народа" и из-за идейности. Лучше подготовленная физически Пономарева была из семьи служащих, а сосредоточенная на работе усердная и не менее подготовленная Соловьева не проявляла себя на идеологическом фронте, не блистала на политинформациях и комсомольских собраниях. В итоге к стартовому столу на Байконуре отправилась идейная "ткачиха" Валентина (собственно ткачихой на самом деле она практически не работала, моментально став освобожденным секретарем комсомольской организации на своей ярославской фабрике).
Фраза, которую она произнесла перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!», была цитатой из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах». Не знаю, сама Валентина выбрала текст, или ей посоветовал замполит, но дело, собственно совершенно не в этом.
Вся предстартовая энергия Валентины Владимировны после выхода на орбиту на глазах испарилась, она стала апатична и инертна, просила оставить её в покое, сдвигала выполнение программы на более поздние сроки, блевала из открытого гермошлема в кабину и на перчатки скафандра. Значительное время своего 72-часового полета она не выходила на связь, видимо, из-за нарушенного сознания. Когда связь удавалось восстановить, она сообщала, что «карапь не управляется», "карапь не слушается". При этом в центре управления отчетливо слышали звук «П» в слове «корабль», что ясно указывало на отключение высших когнитивных функций, поскольку именно так Терешкова произносила это слово до того, как попала в Москву и обучилась нормативному, не деревенскому диалектному произношению. Герман Титов (космонавт 2) долго потом троллил Валентину: "Ну что, Валя, слушается карапь?"
Ни одна её попытка вручную сориентировать корабль не удалась. Когда почти всё «рабочее тело» – газ, необходимый для работы двигателей ориентации капсулы "Восток", – было израсходовано, С.П. Королёв вынужден был отказаться от дальнейших попыток сориентировать корабль вручную и решил посадить «Восток-6» досрочно, пока еще остается шанс его вернуть. Во время приземления и катапультирования (все "Востоки" грохались об землю без космонавта, заблаговременно выстрелив его на высоте вместе с креслом) по оплошности Терешковой металлический край шлема скафандра оцарапал её лицо.
Но самую большую досаду исследователей вызвало то, что Терешкова после приземления в поле сразу же основательно поела молока, яблок и хлеба в нарушение строжайшего запрета, приняв дары встретивших её восторженных колхозников. Тем самым она загубила всю программу медицинских исследований.
Королев после этого долго ругался и сказал: "Космос не для баб!" и добавил, что при его жизни ни одна женщина в космос не полетит. Не полетела и при жизни, и еще полтора десятилетия спустя. Женский отряд, правда. расформировали только в 1969-м, когда без умершего Королева провалилась советская лунная программа. Мечтам четырех прекрасных, умных, подготовленных девушек сбыться оказалось не суждено. Почти до конца правления Брежнева дорога женщинам в советскую космонавтику была закрыта.
Мы почему-то всегда озабочены приоритетом. Но на этом обычно всё и заканчивается. Делать что-то серьезное на постоянной основе мы часто оказываемся не в состоянии. Аврал и прорывы - иногда можем (правда часто по принципу - посчитали-прослезились), в повседневность - нет. А Терешкова, оказавшаяся профнепригодной и для науки, и для космонавтики, попала в идеологическую сферу (собственно так и задумывали в ЦК КПСС), возглавляя комитет советских женщин, участвуя в обсуждении и принятии брежневской конституции... Она и теперь занята привычным делом, благо думать и чем-то управлять в нем совсем не надо - главное говорить с трибуны то, что попросили. Главное, чтобы не про "карапь".
PS В настоящее время в космосе побывали 64 женщины. 50 из них - американки (причем некоторые летали по 4-5 раз). Россиянок - только четверо. Теперь вы понимаете почему.