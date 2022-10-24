Почему Россия отправляет в космос так мало женщин?

«Наши исследования за прошедшие полвека, уже даже больше, показывают, что принципиальных отличий между мужчинами и женщинами [в космосе] в этом смысле нет», - говорил еще в 2014 году научный руководитель Института медико-биологических проблем Анатолий Григорьев. И такой позиции придерживаются почти все страны с собственной космической программой.

Однако до паритета мужчин и женщин в космических полетах все еще далеко: на женщин во всем мире приходится всего 11% среди участников в орбитальных полетах. Подавляющее большинство среди них - женщина из США, их было 53. От России же в космос слетало всего шесть женщин за всю 61-летнюю историю пилотируемой космонавтики. Это мало. Особенно, если учесть, что до сих пор в активном отряде космонавтов России числится одна единственная женщина, Анна Кикина, которая была туда зачислена еще в 2012 году. Так почему сложилась такая ситуация?

Кого выбирали

Советский Союз был первой страной, отправившей в космос женщину. Ей стала 25-летняя Валентина Терешкова. В 1963 году она обогнула Землю 48 раз.