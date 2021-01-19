12 самых удивительных фактов о чае

Факт о чае №4

Как вы понимаете, столь огромное разнообразие среди всех сортов напитка объясняется, прежде всего, именно вкусом настоя. Ведь даже такие факторы, как качество воды, время заварки и температура, оказывают значительное влияние на итоговый вкус чая. Стоит упомянуть, что сами китайцы для заварки традиционно стараются брать чистую питьевую воду из пресных рек и озер. Правда, в последнее время в связи с экологией эта тенденция несколько утратила свою актуальность. Но тут факты про чай лишь начинаются.





Факт о чае №5

Все мы знаем, что человек не может прожить без воды и одной недели. Должно быть, это единственная причина, почему по своей популярности чай опережает только питьевая вода, так как именно настой из чайных листьев является самым востребованным напитком на всей планете. Даже бодрящий кофе уступает в своей популярности чаю. К тому же многие приверженцы здорового образа жизни считают чай полезнее настоя из кофейных зерен и отдают свое предпочтение первому варианту.







Факт о чае №6

Известно ли вам, что в чайной промышленности особым почетом пользуется профессия тестера? Такой специалист должен обладать отменным зрением, осязанием, вкусом и обонянием. Это необходимо для определения изъянов чайных листочков, подбора ароматных композиций и сортировки по качеству. Во многом именно от таких людей зависит то, к какому сорту и виду отнесут определенные листья чая.