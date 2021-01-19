12 самых удивительных фактов о чае

Как всем известно, чайные листья обладают такими неоспоримыми преимуществами, как нормализация уровня сахара в организме, удержание выработки гормонов стресса и депрессии, улучшение сна и многое другое.
В конце концов, он является главной причиной, почему китайская нация так славится своим долголетием. Причем в истории напитка можно найти огромное количество удивительных фактов о чае, а о наиболее интересных из них вы как раз и прочтете далее.
Факт о чае №1
Весьма любопытно, что рецепт приготовления чая был получен совершенно случайным образом. Считается, что еще за 2700 лет до нашей эры китайский император по имени Шень-Нун пожелал отдохнуть в тени одного из деревьев. Правитель захотел пить и указал подать горячую воду. Пока вода остывала, в нее упало несколько листочков с дерева. Император из любопытства решил попробовать получившийся настой, и он был очень доволен. Само это дерево было диким растением, которое сегодня известно как Камелия китайская.
Факт о чае №2
Интересно, что до сих пор в точности не установлено, где же находится родина чая. Так, многие современные исследователи считают, что впервые чайные кусты стали выращивать в Индии. Но существует целый ряд доказательств, которые противоречат данной теории. Другие специалисты все же приписывают чаю китайское происхождение, так как история местных чайных традиций превышает 3 тысячи лет.
Факт о чае №3
А как вы думаете, какое количество видов чая насчитывается сегодня? По самым скромным оценкам, это значение равняется около 1500 разновидностям напитка. И это только сорта и виды из чайных листьев. Кроме них, есть еще и огромное количество травяных настоев, которые тоже часто причисляют к чаю.
Весьма любопытно, что рецепт приготовления чая был получен совершенно случайным образом. Считается, что еще за 2700 лет до нашей эры китайский император по имени Шень-Нун пожелал отдохнуть в тени одного из деревьев. Правитель захотел пить и указал подать горячую воду. Пока вода остывала, в нее упало несколько листочков с дерева. Император из любопытства решил попробовать получившийся настой, и он был очень доволен. Само это дерево было диким растением, которое сегодня известно как Камелия китайская.
Факт о чае №2
Интересно, что до сих пор в точности не установлено, где же находится родина чая. Так, многие современные исследователи считают, что впервые чайные кусты стали выращивать в Индии. Но существует целый ряд доказательств, которые противоречат данной теории. Другие специалисты все же приписывают чаю китайское происхождение, так как история местных чайных традиций превышает 3 тысячи лет.
Факт о чае №3
А как вы думаете, какое количество видов чая насчитывается сегодня? По самым скромным оценкам, это значение равняется около 1500 разновидностям напитка. И это только сорта и виды из чайных листьев. Кроме них, есть еще и огромное количество травяных настоев, которые тоже часто причисляют к чаю.
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Факт о чае №4
Как вы понимаете, столь огромное разнообразие среди всех сортов напитка объясняется, прежде всего, именно вкусом настоя. Ведь даже такие факторы, как качество воды, время заварки и температура, оказывают значительное влияние на итоговый вкус чая. Стоит упомянуть, что сами китайцы для заварки традиционно стараются брать чистую питьевую воду из пресных рек и озер. Правда, в последнее время в связи с экологией эта тенденция несколько утратила свою актуальность. Но тут факты про чай лишь начинаются.
Факт о чае №5
Все мы знаем, что человек не может прожить без воды и одной недели. Должно быть, это единственная причина, почему по своей популярности чай опережает только питьевая вода, так как именно настой из чайных листьев является самым востребованным напитком на всей планете. Даже бодрящий кофе уступает в своей популярности чаю. К тому же многие приверженцы здорового образа жизни считают чай полезнее настоя из кофейных зерен и отдают свое предпочтение первому варианту.
Факт о чае №6
Известно ли вам, что в чайной промышленности особым почетом пользуется профессия тестера? Такой специалист должен обладать отменным зрением, осязанием, вкусом и обонянием. Это необходимо для определения изъянов чайных листочков, подбора ароматных композиций и сортировки по качеству. Во многом именно от таких людей зависит то, к какому сорту и виду отнесут определенные листья чая.
Как вы понимаете, столь огромное разнообразие среди всех сортов напитка объясняется, прежде всего, именно вкусом настоя. Ведь даже такие факторы, как качество воды, время заварки и температура, оказывают значительное влияние на итоговый вкус чая. Стоит упомянуть, что сами китайцы для заварки традиционно стараются брать чистую питьевую воду из пресных рек и озер. Правда, в последнее время в связи с экологией эта тенденция несколько утратила свою актуальность. Но тут факты про чай лишь начинаются.
Факт о чае №5
Все мы знаем, что человек не может прожить без воды и одной недели. Должно быть, это единственная причина, почему по своей популярности чай опережает только питьевая вода, так как именно настой из чайных листьев является самым востребованным напитком на всей планете. Даже бодрящий кофе уступает в своей популярности чаю. К тому же многие приверженцы здорового образа жизни считают чай полезнее настоя из кофейных зерен и отдают свое предпочтение первому варианту.
Факт о чае №6
Известно ли вам, что в чайной промышленности особым почетом пользуется профессия тестера? Такой специалист должен обладать отменным зрением, осязанием, вкусом и обонянием. Это необходимо для определения изъянов чайных листочков, подбора ароматных композиций и сортировки по качеству. Во многом именно от таких людей зависит то, к какому сорту и виду отнесут определенные листья чая.
Факт о чае №7
Черный, зеленый, белый и многие другие виды чайного напитка в действительности изготавливаются из одного растения под названием Camellia Sinensis. Вся разница в последующей сортировке чайных листочков заключается лишь в способе ферментации и обработки чая. Правда, стоит отметить, что в отдельных климатических условиях растут особые виды чайного куста. К примеру, в гималайских предгорьях в ограниченных количествах выращивается Camelia Assamica, которая служит сырьем для изготовления элитного сорта черного чая под названием ассам.
Черный, зеленый, белый и многие другие виды чайного напитка в действительности изготавливаются из одного растения под названием Camellia Sinensis. Вся разница в последующей сортировке чайных листочков заключается лишь в способе ферментации и обработки чая. Правда, стоит отметить, что в отдельных климатических условиях растут особые виды чайного куста. К примеру, в гималайских предгорьях в ограниченных количествах выращивается Camelia Assamica, которая служит сырьем для изготовления элитного сорта черного чая под названием ассам.
Факт о чае №8
Кстати, весьма уместно упомянуть, что тот чай, который в большинстве стран мира называют черным, в Китае именуют красным. Примечательно, что такая разница в терминологии существует по той причине, что жители Поднебесной больше ориентируются на цвет готового настоя, который характеризуется светло-янтарными и насыщенными бордовыми оттенками. Однако обитатели западных стран называют такой сорт черным по цвету ферментированных чайных листьев. Хотите больше интересных фактов о чае?
Факт о чае №9
Всем мы знаем, что единственным народом, который может посоревноваться в силе любви к настою из чайных листьев с китайцами, являются, конечно же, жители Великобритании. Так, традиция чаепития плотно укоренилась среди англичан еще в 1700 году. Причем чаще всего чай добавляли в джин. Затем чайные листья использовались для приготовления грога, а лишь после чай оценили как изысканный и вполне «самостоятельный» напиток, что привело к появлению чайных магазинов.
Кстати, весьма уместно упомянуть, что тот чай, который в большинстве стран мира называют черным, в Китае именуют красным. Примечательно, что такая разница в терминологии существует по той причине, что жители Поднебесной больше ориентируются на цвет готового настоя, который характеризуется светло-янтарными и насыщенными бордовыми оттенками. Однако обитатели западных стран называют такой сорт черным по цвету ферментированных чайных листьев. Хотите больше интересных фактов о чае?
Факт о чае №9
Всем мы знаем, что единственным народом, который может посоревноваться в силе любви к настою из чайных листьев с китайцами, являются, конечно же, жители Великобритании. Так, традиция чаепития плотно укоренилась среди англичан еще в 1700 году. Причем чаще всего чай добавляли в джин. Затем чайные листья использовались для приготовления грога, а лишь после чай оценили как изысканный и вполне «самостоятельный» напиток, что привело к появлению чайных магазинов.
Факт о чае №10
Также англичане обнаружили любопытное свойство чайных листьев – если протереть кожу холодным чайным настоем, то эти нехитрые меры позволят вам эффективно отпугивать комаров. Об этом давно знали английские путешественники, что отправлялись на Восток. К примеру, подобные упоминания часто встречаются в дневниках британского натуралиста Джеральда Дарелла.
Факт о чае №11
Сами же обитатели Туманного Альбиона каждый день выпивают около 170 миллионов чашек чая. А если посчитать это в перспективе на один год, то получится внушительное число в 65 миллиардов кружек. Если учесть, что объем стандартной английской чашки для чаепития равен 284 куб. см, то получится, что ежегодно вся британская нация поглощает как минимум 18 миллиардов литров напитка.
Факт о чае №12
Всем мы привыкли использовать чайные листья в качестве сырья для приготовления напитка. Однако в действительности у листочков с чайного куста есть куда больше вариантов для применения. Например, чай также помогает заживлять легкие порезы, используется для теплых компрессов на определенные участки тела, убирает неприятные запахи, используется для мясного маринада и для удобрения почвы.
Также англичане обнаружили любопытное свойство чайных листьев – если протереть кожу холодным чайным настоем, то эти нехитрые меры позволят вам эффективно отпугивать комаров. Об этом давно знали английские путешественники, что отправлялись на Восток. К примеру, подобные упоминания часто встречаются в дневниках британского натуралиста Джеральда Дарелла.
Факт о чае №11
Сами же обитатели Туманного Альбиона каждый день выпивают около 170 миллионов чашек чая. А если посчитать это в перспективе на один год, то получится внушительное число в 65 миллиардов кружек. Если учесть, что объем стандартной английской чашки для чаепития равен 284 куб. см, то получится, что ежегодно вся британская нация поглощает как минимум 18 миллиардов литров напитка.
Факт о чае №12
Всем мы привыкли использовать чайные листья в качестве сырья для приготовления напитка. Однако в действительности у листочков с чайного куста есть куда больше вариантов для применения. Например, чай также помогает заживлять легкие порезы, используется для теплых компрессов на определенные участки тела, убирает неприятные запахи, используется для мясного маринада и для удобрения почвы.
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