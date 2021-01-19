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12 самых удивительных фактов о чае

12 самых удивительных фактов о чае (6 фото)

Автор:
19 января 2021 11:25
Сообщество : Факты
Метки: интересно   напиток   познавательно   факты   фото   чай   
179
6
Как всем известно, чайные листья обладают такими неоспоримыми преимуществами, как нормализация уровня сахара в организме, удержание выработки гормонов стресса и депрессии, улучшение сна и многое другое.
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Метки: интересно   напиток   познавательно   факты   фото   чай   
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2  комментария
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3k
Hugo_RnD 11 минут назад
№12 не знал... надо будет ассам или пуэр купить - попробовать на даче землю под картошку удобрить....
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7k
Вася 48 минут назад
чай не пил, откуда сила ? чай попил.. совсем ослаб)
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