Охранник-чеченец избил покупателя "Пятерочки" в Москве

В воскресенье в одном из сетевых магазинов "Пятерочка" в северо-восточной части Москвы охранник жестоко избил двух покупателей.

Из-за чего возник конфликт неизвестно, столичные СМИ этот инцидент, видимо, не заинтересовал. В сообществах "ВКонтакте" утверждается только, что охранник был чеченцем.

Тем не менее на записи с камер наблюдения видно, как сотрудник "Пятерочки" внезапно набрасывается на посетителя со спины, когда тот уже собирался выходить из магазина, несколькими ударами валит его на пол и разбивает лицо в кровь. Затем он набрасывается на второго покупателя, видимо, товарища избитого мужчины.