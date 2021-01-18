Охранник-чеченец избил покупателя "Пятерочки" в Москве

Сотрудник магазина со спины набросился на посетителя, который уже выходил из магазина.
В воскресенье в одном из сетевых магазинов "Пятерочка" в северо-восточной части Москвы охранник жестоко избил двух покупателей.
Из-за чего возник конфликт неизвестно, столичные СМИ этот инцидент, видимо, не заинтересовал. В сообществах "ВКонтакте" утверждается только, что охранник был чеченцем.
Тем не менее на записи с камер наблюдения видно, как сотрудник "Пятерочки" внезапно набрасывается на посетителя со спины, когда тот уже собирался выходить из магазина, несколькими ударами валит его на пол и разбивает лицо в кровь. Затем он набрасывается на второго покупателя, видимо, товарища избитого мужчины.
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Трудно представить, что могло так разозлить охранника, который не имеет никаких прав применять насилие. Неизвестно, обращались ли потерпевшие в полицию. Но хочется верить, что дикого охранника хотя бы уволили с "волчьим билетом".
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2) Охранник 100% не чех. Вы хоть раз видели работающего чеченца, не в Чечне? А тут охранник и в шестерочке, для них это чутка зашквар, даже больший, чем "зарабатывать" на улице, окучивая христианских людей в подворотне.
В общем нужно больше инфы, камера в магазине, явно не одна, так что там есть на что посмотреть.
Во-вторых какой смысл в акценте на его национальность?
Ну чеченец (может быть) и что?
А покупатель кто? Китаец? Удмурт? Армянин?
Что послужило причиной конфликта?
Я видел как охранник (русский) втащил покупателю (грузину), который быковал и как покупатель (русский (бухой в гавно)) втащил охраннику (русскому) и что? Сенсация мирового масштаба? Неадекватов хватает.
Во-вторых, русских за "втащил" садят,а чурок - нет.
Вот вам это сообщество где просто заголовок что это чеченец, но доказательств этому нет.