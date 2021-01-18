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Охранник-чеченец избил покупателя "Пятерочки" в Москве

Охранник-чеченец избил покупателя "Пятерочки" в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 13:24
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   избиение   конфликт   охранник   пятерочка   супермаркет   
2809
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Сотрудник магазина со спины набросился на посетителя, который уже выходил из магазина.

Источник:

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Метки: Москва   видео   избиение   конфликт   охранник   пятерочка   супермаркет   
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52  комментария
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14k
Граммар-наци 2 часа назад
Не "волчий билет", а реальный срок.
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27k
lem02 11 минут назад
Да не набросился, а скорее подло подкрался сзади. Набрасывался это он на овец в своем ауле.
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285
Себастьян Перейра 15 минут назад
Этот удар называется: обезьянья радость.
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15k
Александр 16 минут назад
1) Нужна предыстория, хоть какая то информация- будь то воровство или просто поругались или что угодно еще.

2) Охранник 100% не чех. Вы хоть раз видели работающего чеченца, не в Чечне? А тут охранник и в шестерочке, для них это чутка зашквар, даже больший, чем "зарабатывать" на улице, окучивая христианских людей в подворотне.

В общем нужно больше инфы, камера в магазине, явно не одна, так что там есть на что посмотреть.
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5k
Sergey 17 минут назад
чуркой наверно обозвал или еще как то.... не думаю, что человек может так просто наброситься и начать избивать...во всем есть причины
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9k
Seledochnik Полчаса назад
Да там на ипала этих мужиков посмотрите, быдло очередное наверняка хамило на кассе как обычно, таких много, охранника и дёрнуло
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1k
Лёха Seledochnik 20 минут назад
Если охранника "дёргает", то место ему в зоопарке.
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Ничего нового, макака поступила как всегда, как крыса.
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26k
Fat Lynx 45 минут назад
Надеюсь, что все станут умнее...
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8k
ScorpionDS 58 минут назад
"столичные СМИ этот инцидент, видимо, не заинтересовал" - конечно, нужно было еще во всех странах об этом рассказать ...
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−33
Сергей Час назад
Главное указать национальност
Следом придут хомячки, порассуждать. Обязательно напишут ересь про менталитет, горы. Дадут экспертную оценку
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5k
кот базилий Час назад
Очередная выходка дикой обезьяны, не первая и не последняя.
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350
Миша Час назад
У охранника приказ, без нормы покупок никого не отпускать. Пятерочка
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791
ВазгенСемёнович Час назад
Эта братия живет по законам гор, а по законам гор кто спустился с гор главнее, потому что сильнее, но если слабее не беда, друзья помогут, а значит все равно сильнее, однако если и это не поможет, в полицию будет подано заявление об избиении, унижении, оскорблении, чтобы доказать что правее, потому что если правее значит сильнее, а если не прокатит и это, значит будет избит случайный прохожий славянской внешности. Еще они романтизируют, идеализируют родные горы, готовы драться доказывая что рай это там, но упорно оттуда бегут и обратно в родное средневековье не хотят.
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8k
harlamov Час назад
Во-первых вообще непонятно что там было.
Во-вторых какой смысл в акценте на его национальность?
Ну чеченец (может быть) и что?
А покупатель кто? Китаец? Удмурт? Армянин?
Что послужило причиной конфликта?
Я видел как охранник (русский) втащил покупателю (грузину), который быковал и как покупатель (русский (бухой в гавно)) втащил охраннику (русскому) и что? Сенсация мирового масштаба? Неадекватов хватает.
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26k
Fat Lynx harlamov 44 минуты назад
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1k
Лёха harlamov 16 минут назад
Во-первых, знаки препинания пропустил.
Во-вторых, русских за "втащил" садят,а чурок - нет.
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−11
Племянник Путина Час назад
писать заявление именно на пятёрочку, а не на этого зверька
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
Охранник-чеченец избил покупателя "Пятерочки" в Москве
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8k
Михалыч Час назад
Ну, подробностей не видно, обычно есть предыстория. Но нападать сзади, на уходящего - за это сажать надо.
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14k
ВОВЧЕГ Михалыч 17 минут назад
Ага, на бутылку.
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5k
Максус Час назад
как обычно,дикий, горный ублюдок напал со спины. А вот если б русский за русского горой стояли,такой х.уйни давно бы не было.
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31k
Опаньки Максус Час назад
может если не будут воровать, то и вопрос отпадет?
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5k
Максус Опаньки Час назад
вопрос отпадёт только в одном случае,когда будет ответный, жестокий отпор дикарям.
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31k
Опаньки Максус Час назад
так я и спрашиваю, может дикари - те кто воруют?
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618
Alexander Час назад
моя супруга говорила, когда в наглую воруют коньяк больше чем за тыщу иногда хочется так же вмазать, ибо платить в чью смену стырили совсем неохота, не миллионеры за кассами стоят, а таких уродов, кто тупо считает, что продавцы из своего кармана деньги в кассу не кладут оооооочень много в последнее время, страховки страховками а есть камеры и в чью смену засняли воровство те и плотят, правильно чеченец сделал, видимо культурно уже устал объяснять, минусуйте если хотите но таковы реалии.
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9k
Антон Семёныч Alexander 43 минуты назад
Т.е. платят, только те в чью смену засняли воровство? А если своровано так, что на видео не заснято? Какая смена платит?
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618
Alexander Антон Семёныч 40 минут назад
тогда в конце месяца какой то процент платят все, и кстати, у них охранника нет, хозяева экономят на всём, Магнит
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9k
Антон Семёныч Alexander Полчаса назад
Охранника нет, а человек который силит и круглосуточно таращится в камеры , изобличая воришек есть? Никто там там ничего ежедневно не высматривает. Раз в месяц проводят инвентаризацию. То что не уложилось в процент, заложенный на воровство и случайную порчу, раскидают на весь коллектив. А не по сменам. По сменам это вычислить нереально. Сам там работал. Знаю.
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6k
klop Час назад
// В сообществах "ВКонтакте" утверждается только, что охранник был чеченцем. //

Вот вам это сообщество где просто заголовок что это чеченец, но доказательств этому нет.
// В сообществах "ВКонтакте" утверждается только, что охранник был чеченцем. // Вот вам это сообщество где просто заголовок что это чеченец, но доказательств этому нет.
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11k
робт klop Час назад
слово "чеченец" это +100 к лайкосам и срачу в любой инфопомойке включая эту
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−13
монастырскЪий 2 часа назад
простить и взять на поруки
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