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"Совсем оборзели!": как обманывают в "Пятерочке" и "Ленте", и почему важно изучать чек

"Совсем оборзели!": как обманывают в "Пятерочке" и "Ленте", и почему важно изучать чек (2 фото + 2 видео)

Автор:
15 декабря 2020 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   лента   магазин   обман   покупатели   пятерочка   чек   
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В магазине - как на войне. Будь предельно собран, внимателен и читай информацию, написанную мелким шрифтом.

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Метки: видео   лента   магазин   обман   покупатели   пятерочка   чек   
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18k
BillyBonzz 18 минут назад
Подтверждаю, вчера тарился в Ленте, потом долго разбирался с ними, почему стоимость товаров в чеке совсем другая чем на ценниках. Обща сумма переплаты и возврата составил 522 рубля. Читайте чеки на выходе.
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18k
BillyBonzz Минуту назад
В магазинах "Мяснов" тоже с весами постоянное налюбилово, регулярно ловлю их на перевесе. После того как она мне взвесит чего либо,наклеит бирку с весом и ценой, я достаю свой телефон, зная, что он весит 194 грамма (даже округляю до 200), кладу на весы, а там телефон весит 250-300 грамм. Это как? говорю ей, наверное телефон потяжелел от контактов в записной книжке?
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3k
DNK 3 минуты назад
В Ашане нам в длинный список продуктов пробили гладильную доску на 2500, которую мы и в глаза не видели. Обнаружили уже дома - вернулись, деньги без проблем вернули на карту и подарили коробку конфет за бдительность. Но осадочек остался - не на потоке ли все это происходит... С тех пор проверяем чеки "не отходя от кассы".
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6k
Михаил Филиппов 19 минут назад
Автор.. бирка эта наклеенная не на оборудовании 5ки а на производстве. Причем тут магазин?
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621k
Result Автор поста Михаил Филиппов 14 минут назад
Притом, что "365 дней" - это собственный бренд "Ленты", и курица была именно этой марки. Ну да, все совпадения случайны.
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