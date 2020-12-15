"Совсем оборзели!": как обманывают в "Пятерочке" и "Ленте", и почему важно изучать чек

Так покупательница "Пятерочки" на кассе обнаружила, что сумма за купленные конфеты как-то слишком велика. Таганроженка взвесила на контрольных весах сладости и обнаружилось, что ее подозрения были ненапрасны. Реальный вес конфет оказался почти вдвое меньше того, что был указан в чеке. Женщине пришлось звать управляющего. Ситуацию удалось разрулить мирно. А если бы не спохватилась? "Пятерочка" попыталась обмануть покупательницу на 660 рублей.