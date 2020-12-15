"Совсем оборзели!": как обманывают в "Пятерочке" и "Ленте", и почему важно изучать чек

В магазине - как на войне. Будь предельно собран, внимателен и читай информацию, написанную мелким шрифтом.
Обманывают в магазинах часто. Иногда лишь бдительность покупателя может вернуть деньги, который супермаркет решил прибрать к своим рукам.
Так покупательница "Пятерочки" на кассе обнаружила, что сумма за купленные конфеты как-то слишком велика. Таганроженка взвесила на контрольных весах сладости и обнаружилось, что ее подозрения были ненапрасны. Реальный вес конфет оказался почти вдвое меньше того, что был указан в чеке. Женщине пришлось звать управляющего. Ситуацию удалось разрулить мирно. А если бы не спохватилась? "Пятерочка" попыталась обмануть покупательницу на 660 рублей.
А эта история произошла в астраханском супермаркете "Лента". Журналист Ринат Мухтаров снял видео, на котором можно заметить, как за считанные минуты "похудела" тушка цыпленка. На упаковке вес пернатого был указан как 2.935 кг, при повторном взвешивании оказалось, что птичка заметно худее и весит 1.920 кг. Таким образом недовес составил больше килограмма!
"Вот так обманывают людей перед праздниками. Будьте внимательны! После этой курицы все побежали перевешивать свои", - сообщает Мухтаров.
А вы проверяете чеке после покупки?
А вы проверяете чеке после покупки?
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