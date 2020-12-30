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Психанул: за попытку расплатиться крупной купюрой кондуктор автобуса в Хабаровске избил пассажира

Психанул: за попытку расплатиться крупной купюрой кондуктор автобуса в Хабаровске избил пассажира (5 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 14:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   автобус   видео   драка   кондуктор   конфликт   общественный транспорт   пассажир   
1977
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Что делать, если ехать надо, а при себе только крупная купюра? В Хабаровске лучше вызвать такси, а не соваться в общественный транспорт. Во избежание.

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Метки: Россия   автобус   видео   драка   кондуктор   конфликт   общественный транспорт   пассажир   
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2k
Ivan 4 часа назад
Вот вообще не парят чувства кондуктора. По закону о правах потребителя сдача-проблема продавца.
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4k
prostoVetal22 2 минуты назад
Скорее всего этот муд.ак обменял мелочь на заправке и крупные поделил на "мое" и "план".А давать сдачу с 5000 влом.Заправка,где меняют выручку маршруты Ю.района,находится в начале маршрута.Хотя работают продавцы билетов в две смены,а в начале смены и в конце мелочи нет.Как вариант пассажир нагрубил реализатору талонов.
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19k
Mike Miller 19 минут назад
Вот без дураков.
Как есть. Я пользуюсь транспортом, только если не могу ехать на авто - бывает это очень редко.
Вот дней пять назад был такой случай.
Машинка замерзла и я не стал её мучить. А в кошельке 4 пятитысячных купюры. Лежат в нем с начала октября, как.. ну не знаю.. просто лежат. Все покупки по карте.
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5k
Александр Полчаса назад
у нас пассажиры могут рассчитаться карточкой
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4k
prostoVetal22 Александр 9 минут назад
В хабаре тоже.
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213
Brontozavr1 50 минут назад
Кондуктор явно превысил полномочия и теперь его накажут. Оно того стоило?
Совет всем кондукторам: позаботьтесь о сдаче заранее. И таких "ушлых любителей халявы" резко поубавится.
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−9
Племянник Путина 56 минут назад
у кондуктора работа конечно нервная, но это не повод себе срок поднимать.
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453
bad-bubble Час назад
Кондуктор урод.
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2k
americos 2 часа назад
Много лет работаю в такси И всегда в начале смены имею возможность дать сдачи с самой крупной купюры мелочью. Почти всегда (примерно 95 процентов) случаев когда начинаешь отсчитывать мелочь вдруг находится более мелкая купюра.
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7k
Кенвуд 2 часа назад
В Хабаровске в 1995 по дороге на Красную речку кондуктор хотела на всю сумму пассажирке билетов отвесить. Взбесило её, что без сдачи не подготовили. Прошло 25 лет, кондукторы не изменились
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51
Александр 2 часа назад
Почитал комменты... Это ж сколько терпил, не знающих своих прав. Сдача - это проблема кондуктора, как и любого продавца (в данном случае услуг проезда). Точка.
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260
Миша 2 часа назад
С таким подходом и в магазине могут морду набить, типа нет сдачи. Интересно как бы повернулось дело, если бы пассажир оказался быстрее, и набил на улице фейс кондуктору.
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18k
Abominog 2 часа назад
В Риге такая проблема решена проще. Билеты продаются в киосках, магазинах и автоматах и загоняются на карточку, которую потом подносишь к валидатору и билетик снимается… У водителя тоже можно купить, но практически в два раза дороже. И да, контролеров туева хуча, тормозят рейдами в каждую дверь по парочке да и не сбежишь потому, что ВСЕГДА вместе с муниципальной полицией.
Зато еще проще в Таллине. ОТ бесплатный.
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2k
Ermolai Abominog 2 часа назад
Бесплатный проезд только для жителей Таллина. Иногородним и туристам- гони монету.
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18k
Abominog Ermolai 2 часа назад
На ролике явно не заграничный турист, а просто хитрожопый лунь. И да, я конечно в курсе вроде как АйДишка есть с синенькими буковками да и фирмочка у меня была в Таллине...
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213
Brontozavr1 Abominog 48 минут назад
Чудеса! Всем? Или детям, старикам, инвалидам, бедным, многодетным?
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9k
gnyS i Abominog 43 минуты назад
Да вот совсем не факт, я пользуюсь ОТ раз в пол года и не всегда получается найти 55 рублей на проезд (или сколько он сейчас стоит) таскать с собой мелочь из за 1 поездки что то совсем не горю желанием.
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14
Игорь Ковалев 2 часа назад
Я так раз у себя в городе проехал (Беларусь) дал сотку (проезд 60 копеек стоил), ну реально не было вообще мелочи. Кондуктор ехидно усмехнулась и, отвалила сдачу, дома взвесил 1,43кг железа)) ну а че, и я прав и она права...
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11k
Анатолий Соколов Игорь Ковалев 18 минут назад
аналогичная фигня была - проезд 35 рублей и мне с тысячи сдачу 965 рублей насыпали моентами по 5 и 10 рублей ...
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10k
Taximaxi 3 часа назад
В Дании,Швеции ,Финляндии и наверняка ещё и в других странах Европы,с 50€ купой в автобусе билет не продадут и в автобус даже не пустят. (Знакомый работает там автобусником ).
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4k
ayekaramba Taximaxi Час назад
В Дании, Швеции, Финляндии и других странах Европы давным-давно в автобус можно сесть, заплатив обычной карточкой, а в последнее время - через смартфон
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36k
Прораб 3 часа назад
Когда я был малолетним долбоё.бом (в 1980г.), то катался на общественном транспорте бесплатно. И возил с собой носок, в котором было 100 монет по 1 копейке (тяжёлый сцуко). Чтобы цинично заплатить контролёру штраф в 1 рубль.
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284
Дмитрий Прораб Час назад
Ты года не перепутал? В 1980 проезд стоил 3-5 копеек
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36k
Прораб Дмитрий Час назад
Ключевое слово - штраф. За проезд без билета. А штраф был именно 1 рубль
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4k
elllfa Дмитрий Час назад
Прочитай ещё раз
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
До конца праздников посидит в тишине, за решеткой.
А если это известный халявщик, то не грех носить собой пакет мелочи именно для него.
А вообще я в .ахуе 21ый век скоро закончится, а они содержат кондукторов в каждом автобусе. Посадите бабку в ларек, чтоб билеты продавала, если на валидаторы все деньги списдили.
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1k
Wolliger Mensch 3 часа назад
Судя по описанию, у избитого была тысяча. Сдача с тысячи 500, 200, 200 и мелочь с сотни. Разве три купюры 500, 200 и 200 это такая грандиозная проблема? В конце концов, можно было попросить разменять у пассажиров. Не очень понятно всё это.
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30k
Лесли 🥰 3 часа назад
Слушайте, я вот на стороне кондуктора! Этот мужик хитросделаный, я уверена на сто процентов, что он халявщик! Кондуктору надо было, дать ему сдачу с пятерки мелкотой! Ибо нех*уй. Мелочь тоже деньги))
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6
лаврушка Лесли 🥰 3 часа назад
так в чём ты тогда на стороне кондуктора?
да, надо было дать сдачу со все купюры
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11k
* Лесли 🥰 2 часа назад
Ну и дал бы, че в драку то лезть?
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213
Brontozavr1 Лесли 🥰 44 минуты назад
Чего это халявщик? 1000 р даёт. Дай сдачу в чём проблема? Нет сдачи, значит вещи бесплатно, твои проблемы. Кондуктор о*уел.
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10k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
> "Что делать, если ехать надо, а при себе только крупная купюра? В Хабаровске лучше вызвать такси" (С).

В такси за такие приколы вообще расчленить могут...
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1k
ddp ЕвгенийДончак 3 часа назад
Расчленить это в Питере.
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9
Верните аккаунт суки! ЕвгенийДончак Полчаса назад
Если у таксиста нет сдачи - проблема решается легко. Таксист по пути заезжает в ближайший магаз или заправку и меняет.
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901
Kruma 3 часа назад
1000р это крупная купюра???? Смешно
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2k
Voland 3 часа назад
Ну если чувак постоянно ездит так, то можно было решить проще: взять специально размен рублями или вообще 50 коп и вручить сдачу
Ну не откажется же человек от денег, которые в ходу?
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