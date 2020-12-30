Психанул: за попытку расплатиться крупной купюрой кондуктор автобуса в Хабаровске избил пассажира

Что делать, если ехать надо, а при себе только крупная купюра? В Хабаровске лучше вызвать такси, а не соваться в общественный транспорт. Во избежание.
Видимо, в концу года у многих сдают нервы, и не стоящие внимания вещи становятся почвой для конфликта.
Кондуктор автобуса № 25 в Хабаровске вспылил, когда пассажир заявил, что для оплаты проезда у него есть две купюры: 5000 рублей и 1000 рублей.
Как рассказывают очевидцы, не терпящим возражения тоном он заявил, что с такими деньгами пассажир может выйти из автобуса самостоятельно, но мужчина не собирался подчиняться. Он имел полное право ехать, деньги на оплату проезда у него были. Тогда кондуктор решил поговорить на языке кулаков. Он выволок пассажира и устоил потасовку.
После этого автобус продолжил свое движение.
Среди обсудивших этот инцидент нашлись пользователи, которые были возмущены кондуктором, проявившим "синдром вахтера". Впрочем, нашлись и те, кто ему посочувствовал, рассказав, что в городах полным-полно таких безбилетников, которые специально не возят с собой мелких купюр, зная, что у кондукторов нет сдачи.
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Как есть. Я пользуюсь транспортом, только если не могу ехать на авто - бывает это очень редко.
Вот дней пять назад был такой случай.
Машинка замерзла и я не стал её мучить. А в кошельке 4 пятитысячных купюры. Лежат в нем с начала октября, как.. ну не знаю.. просто лежат. Все покупки по карте.
Совет всем кондукторам: позаботьтесь о сдаче заранее. И таких "ушлых любителей халявы" резко поубавится.
Зато еще проще в Таллине. ОТ бесплатный.
А если это известный халявщик, то не грех носить собой пакет мелочи именно для него.
А вообще я в .ахуе 21ый век скоро закончится, а они содержат кондукторов в каждом автобусе. Посадите бабку в ларек, чтоб билеты продавала, если на валидаторы все деньги списдили.
да, надо было дать сдачу со все купюры
В такси за такие приколы вообще расчленить могут...