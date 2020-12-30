Психанул: за попытку расплатиться крупной купюрой кондуктор автобуса в Хабаровске избил пассажира

Как рассказывают очевидцы, не терпящим возражения тоном он заявил, что с такими деньгами пассажир может выйти из автобуса самостоятельно, но мужчина не собирался подчиняться. Он имел полное право ехать, деньги на оплату проезда у него были. Тогда кондуктор решил поговорить на языке кулаков. Он выволок пассажира и устоил потасовку.