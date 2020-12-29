Житель Новосибирской области украл из магазина 125 "Киндер-сюрпризов"

А в соцсетях гадают: что он будет делать с таким количеством шоколадных яиц? Раздарит детям? Продаст? А еще удивляются конструкции пуховика, который вместил такое количество сладостей. Ну и сожалеют о выборе яиц. Игрушки, говорят опытные родители, там уже не те, что раньше. Прогадал.