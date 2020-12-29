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Житель Новосибирской области украл из магазина 125 "Киндер-сюрпризов"

Житель Новосибирской области украл из магазина 125 "Киндер-сюрпризов" (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 09:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   видео   киндер-сюрприз   супермаркет   украл   шоколад   
795
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Ты - не ты, когда ищешь хорошую игрушку, или предновогодние приключения в одном российском супермаркете.

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Метки: Новосибирск   видео   киндер-сюрприз   супермаркет   украл   шоколад   
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9  комментариев
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Прям лотками высыпает пуховик подготовленный однако
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4k
Leo Sun 36 минут назад
А что "Киндер-сюрприз" делает среди овощей, фруктов и орехов?
Странное место для сладостей...
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20k
Батончик с маком 49 минут назад
чуркабесам пох.уй что воровать. странно что эта обезьяна на бананы не позарилась
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4
ilisonili Час назад
Он явно что то знает
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6k
Миха ilisonili 24 минуты назад
… ищет недостающих бегемотиков
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440
Алксандр Шевченко Час назад
В .опе не слипнется ?
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272
Alexander Час назад
Куда уходит детство? А впрочем никуда)
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11k
Serg2001 2 часа назад
Вот человек, который реально любит сюрпризы... ))
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19k
hebpat Serg2001 4 минуты назад
придёт полицейский и скажет: Сюрприз
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