Житель Новосибирской области украл из магазина 125 "Киндер-сюрпризов"

Ты - не ты, когда ищешь хорошую игрушку, или предновогодние приключения в одном российском супермаркете.
Необычного воришку запечатлела камера наблюдения в одном из супермаркетов по улице Северная в рабочем поселке Краснообск. Мужчина спешно распихивает по карманам куртки шоколадные яйца. Оглядывается, но продолжает свое дело.
Сотрудники магазина подсчитали сумму ущерба - она составила около 10 тысяч рублей. Сейчас воришка -сладкоежка разыскивается полицией - его приметы с фото опубликованы в местных СМИ. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
А в соцсетях гадают: что он будет делать с таким количеством шоколадных яиц? Раздарит детям? Продаст? А еще удивляются конструкции пуховика, который вместил такое количество сладостей. Ну и сожалеют о выборе яиц. Игрушки, говорят опытные родители, там уже не те, что раньше. Прогадал.
Так и есть, лучше яйцо чупа-чупс. Там всегда игрушка из коллекции указаной на упаковке. Но ещё лучше, свитбокс, там лучшая игрушка ) кто я как отец троих детей ... 😏— Футбольный Фанат (@futbol_fanat) December 28, 2020
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