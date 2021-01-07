Дед Мороз нокаутировал нетрезвую женщину в Борисоглебске

"Добрый" волшебник и праздничная оплеуха.
Вчера, 6 января, в Борисоглебске, что в Воронежской области, у главной городской елки произошел конфликт между Дедом Морозом и пьяной женщиной, который окончился рукоприкладством.
Словесную перепалку, густо сдобренную нецензурной бранью, наблюдали как взрослые, так и дети. В записанном очевидцами ролике, понятно только что нетрезвая женщина требует от "волшебника" извиниться за какое-то слово, брошенное в ее адрес. Но Дед Мороз вместо извинений сначала толкает скандалистку, отчего та падает на землю, а после уже поднявшуюся на ноги, но не успокоившуюся женщину, бьет по лицу, отчего та снова валится на землю.
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После инцидента неравнодушные жители создали в городском паблике "Подслушано Борисоглебск" петицию с целью обратить внимание органов местного самоуправления, чтобы те организовали проверку деятельности распускавшего руки Деда Мороза и дали оценку его действиям. Также в петиции местные жители просят правоохранителей усилить патрулирование улиц в переиод новогодних каникул.
Видео без цензуры:
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Мерзко ты себя вела,
подарю тебе я только ,
От души в хлебало-ннааа!
И, кстати, нокаут не было, это нокдаун)