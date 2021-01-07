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Дед Мороз нокаутировал нетрезвую женщину в Борисоглебске

Дед Мороз нокаутировал нетрезвую женщину в Борисоглебске (3 фото + 2 видео)

Автор:
07 января 2021 16:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Борисоглебск   алкоголь   видео   дед мороз   конфликт   нокаут   
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"Добрый" волшебник и праздничная оплеуха.

Источник:

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Метки: Борисоглебск   алкоголь   видео   дед мороз   конфликт   нокаут   
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26  комментариев
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13k
Ligov Час назад
Подарки от Деда Мороза бывают разные...
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Vasiliy Pakazyava Минуту назад
Дед Мороз нокаутировал нетрезвую женщину в Борисоглебске
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41k
Цыц тут у меня 2 минуты назад
Простите, а интернет уже в клочьях?
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12k
Toxictofa 2 минуты назад
А можно написать петицию на "неравнодушных е.б.а.нутых" (защитников алкашей, наркоманов, быдло-баб, пид@расов и остального отребья), которые пишут петиции в пабликах?
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14k
Игорь Хомченко 3 минуты назад
Дед Мороз победил Бабу Ягу. Теперь все должны сплясать.
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243
EM 13 минут назад
Не стоило вступать в полемику. Видно же, что бухая.
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837
Карл Такойто 19 минут назад
Ну хрен знает,судя по поведению и состоянию женщины,ёлка,праздник, вокруг дети,там пацан какой то в конце видео крутиться, очевидно она изначально себя не очень прилично вела,мороз ей сделал замечание,и открылся фонтан мата и поноса..почему он все это должен молча слушать и проглатывать?Или что начать при детях крыть ее трехэтажным матом в ответ? Ну он ее и оттолкнул,потому что с таким поведением и состоянием это уже не женщина,это животное. Просто многим надо уяснить что наличие половых признаков не делают женщину женщиной,так же как не делают мужчину мужчиной,есть границы поведения перейдя которые перестают действовать правила. Правила допустимого кстати у всех разные,в мусульманской стране её бы просто камнями забили прямо там за то что она в таком виде и так себя ведёт.
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1k
Domax3000 21 минуту назад
Дед Мороз нокаутировал нетрезвую женщину в Борисоглебске
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36k
Прораб Полчаса назад
Гы! Тепло ли тебе девица, тепло ли синерожая?
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285
Александр Поляков Полчаса назад
надо было посохом ей [мат] чтоб обосралась
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1k
Domax3000 Полчаса назад
Дмитрий Николаевич...Это специально для Вас!!!
Дмитрий Николаевич...Это специально для Вас!!!
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26k
Fat Lynx Полчаса назад
Надо было посохом ее закодировать...
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3k
Bhaal 37 минут назад
Дед Мороз наказывает плохую "девочку"
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57k
Опиум для народа Bhaal Полчаса назад
Эти недоактеришки сами постоянно синие.)
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675
Пес Ди Цын 40 минут назад
оператору тоже нужно было вмазать за дибильную съемку
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650
Алексей 41 минуту назад
вот вам про ДедМороза... актуально
Ссылка www.youtube.com
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3k
Едондер пуп 43 минуты назад
Ненастоящий Морозко. Я в кино видел: настоящий мог бы в свинью ее превратить и в санки запрячь, а этот только уронил два раза))
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10k
Taximaxi 44 минуты назад
Ты стихов мне не прочла,
Мерзко ты себя вела,
подарю тебе я только ,
От души в хлебало-ннааа!
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284
Константин 45 минут назад
Петицию на Дед Мороза? А может нужна петиция на поведение пьяной дуры?
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7k
Шурум-бурум 47 минут назад
если баба пьет и ругается, как мужик, значит ей можно бить по е@алу, как мужику!
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30k
Опаньки 55 минут назад
волшебный пендаль ! новогодний, хо хо хо
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8k
Евгений Час назад
Не женщина, а бухой биомусор!!!
И, кстати, нокаут не было, это нокдаун)
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