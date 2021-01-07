Дед Мороз нокаутировал нетрезвую женщину в Борисоглебске

Вчера, 6 января, в Борисоглебске, что в Воронежской области, у главной городской елки произошел конфликт между Дедом Морозом и пьяной женщиной, который окончился рукоприкладством.

Словесную перепалку, густо сдобренную нецензурной бранью, наблюдали как взрослые, так и дети. В записанном очевидцами ролике, понятно только что нетрезвая женщина требует от "волшебника" извиниться за какое-то слово, брошенное в ее адрес. Но Дед Мороз вместо извинений сначала толкает скандалистку, отчего та падает на землю, а после уже поднявшуюся на ноги, но не успокоившуюся женщину, бьет по лицу, отчего та снова валится на землю.