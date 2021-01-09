"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам

Владимир Шабаев не стал терпеть оскорбления и "уработал" пару агрессивно настроенных товарищей, цеплявшихся к покупателям в магазине.
Новогодние каникулы не у всех проходят гладко и благостно. Ошалев от избытка свободного времени, а может, от безнаказанности, некоторые личности ищут любой повод, чтобы избавиться от излишка адреналина. Для Владимира Шабаева поход в магазин закончился дракой. Ситуацию парень описал на своей странице в ВК.
У входа в магазин ему встретились два незнакомца, которые попросили сигареты и оскорбились отказом. Диалог между Владимиром и незнакомцами выглядел так:
"- Слышь пацан, дай сигу.
- Не курю, мужики.
- А ты кто по жизни?
- Чего?))"
"- Слышь пацан, дай сигу.
- Не курю, мужики.
- А ты кто по жизни?
- Чего?))"
Дальше, по словам Владимира, бородачи начинают "быковать", и тот, что покрупнее, пытается хватать его за куртку. Парень одним ударом вырубает пристающего к нему мужика. Его друг, видя, что конфликт идет не по привычному сценарию, отступает, пообещав зарезать обидчика, но тот за словом в карман не лезет и отвечает ему в том же духе.
После Владимир заходит в магазин, берет воду и подходит к кассе. В этот момент собрат поверженного с криками и упоминанием Аллаха двигается на него. "Немного накидал ему в будку", - описывает ситуацию Владимир.
Камеры наблюдения зафиксировали развитие конфликта и стали подспорьем для бородачей, оказавшихся чрезвычайно обидчивыми. На следующий день, как сообщил Владимир, они "сняли побои" и написали заявление в полицию. У обоих из них зафиксированы побои средней и легкой тяжести, у Шабаева повреждений нет. Поскольку камеры наблюдения были установлены только в магазине, получается, что парень избил обидчиков "на пустом месте". Несмотря на то, что первый бородач задирал покупателей, когда заходил в магазин до появления Владимира, и бил ногами холодильник. Однако, по закону выходит, что агрессор - Шабаев.
"Следак нормальный попался, сказал поможет мне и штраф только заплачу, сидеть, 30 дней из-за двух оленей, такое себе," - резюмирует свой рассказ Владимир.
Эта история получила огласку и после общественного резонанса Шабаев написал, что ситуация, кажется, может разрешиться миром.
Эта история получила огласку и после общественного резонанса Шабаев написал, что ситуация, кажется, может разрешиться миром.
Впрочем, подписчики Владимира предупредили, что так просто эта история может не закончиться и нужно быть внимательным и осторожным, ибо подобные "герои" известны своей мстительностью.
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Отвечаю Вам- если боксер уберет быка на камеру, то получит статью дополнительную- использование профессиональных навыков. За это сегодня сажают. Вот если в подворотне и без записи, то можно бородатого ушатать. А так- неа....
https://m.mr-7.ru/articles/52312/https://m.mr-7.ru/articles/52312/
2. И? Предложения есть ситуацию изменить в лучшую сторону?
В остатке: "очкарик" отсидел,так ещё и денег должен ослоёбу.