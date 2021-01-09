"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам

Камеры наблюдения зафиксировали развитие конфликта и стали подспорьем для бородачей, оказавшихся чрезвычайно обидчивыми. На следующий день, как сообщил Владимир, они "сняли побои" и написали заявление в полицию. У обоих из них зафиксированы побои средней и легкой тяжести, у Шабаева повреждений нет. Поскольку камеры наблюдения были установлены только в магазине, получается, что парень избил обидчиков "на пустом месте". Несмотря на то, что первый бородач задирал покупателей, когда заходил в магазин до появления Владимира, и бил ногами холодильник. Однако, по закону выходит, что агрессор - Шабаев.