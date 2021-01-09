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"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам

"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам (5 фото + 3 видео)

Автор:
09 января 2021 15:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   добро должно быть с кулаками   драка   конфликт   магазин   новогодье   ставрополье   
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Владимир Шабаев не стал терпеть оскорбления и "уработал" пару агрессивно настроенных товарищей, цеплявшихся к покупателям в магазине.

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Метки: видео   добро должно быть с кулаками   драка   конфликт   магазин   новогодье   ставрополье   
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42  комментария
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44k
noName 2 часа назад
-Нэкрасиво пастюпиль.Он когдэ сказал што сигарэт нэту,ми ему купить хотэли,а он дратся начэл
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465
Rabie Liz 3 минуты назад
Провокация и самооборона. Нет? Правильно всё сделал. Вообще, не верится, что следак нормальный, они все как змеи - там где вкусно и удобно.
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401
arcush 14 минут назад
У ослоебов должна гореть земля под ногами! Все эти вайнахи, нохчи и прочие едирасты вон из России!
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33k
parallax 17 минут назад
Ему повезло, что быдло было без оружия.
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535
Tigerclaw Ω 24 минуты назад
Нечестно...Их всего двое и они без ножей..
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−1
Hard Pragmatist 39 минут назад
xehjr d hfirt vj;yj gbpltnm!&lf yt ei nj !&yt e;tkb!!!njulf 'nj hfletn !!!gfhljy?nj;t hfcctzy))))
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1k
Мистер Фикс 48 минут назад
Вся суть быдлятины. Быковать на слабого, а вуть что - срут в штаны
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32k
Гёз Уленшпигель Час назад
"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачамПосмотреть
"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам
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1k
Чучело Мяучело Час назад
Курить вредно
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18k
Matrosskin Час назад
"Да там ваущё всё один на один биль. Он один и ми с братухой один. "
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160
andrey Час назад
всегда поражали такие дауны с вопросами " кто ты по жизни "? какая тебе накуй разница кто я ?
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11k
Вася Александрович andrey 56 минут назад
Быдло любит лезть не в свои дела.
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2k
leto2016 andrey 52 минуты назад
Еще со школы это бесит, кто я... Конь в пальто. Полностью с вами согласен. Для кого прохожий для кого сын или брат. Остальные живите своей жизнью.
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4k
кот базилий andrey 50 минут назад
Это они так себя к блатному миру причисляют к блатным, шалупонь петушная.
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34k
dima423 Час назад
ну если ты боксер че бы не уработать быка... жаль далеко не каждый может так сделать)
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2k
kca-opa dima423 37 минут назад
Занятия боксом или карате не означают победу в драке, у меня товарищ, никогда боевыми видами спорта не занимавшийся, был совладельцем летнего кафе, куда захаживали и члены сборной России по борьбе и боксу, и прочие быки, он их очень любил, нажрутся и давай щёки надувать, а драться-то не умеют, с одного шлепка в нокаут, правда и рука у товарища тяжёлая была, при встрече с легонца, в виде приветствия, в грудак ткнёт, так на метр точно отлетал, хотя я не хомячок был, 182см и 85 вес
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9k
Олегbl4 kca-opa Полчаса назад
его физика стороной обходила? Как Вы думаете, кто победит в схватке отличный "мухач" или плохой "супертяж"?
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15k
Александр Сучков dima423 Полчаса назад
"ну если ты боксер че бы не уработать быка"...
Отвечаю Вам- если боксер уберет быка на камеру, то получит статью дополнительную- использование профессиональных навыков. За это сегодня сажают. Вот если в подворотне и без записи, то можно бородатого ушатать. А так- неа....
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9k
Олегbl4 Александр Сучков 19 минут назад
Уверены?
https://m.mr-7.ru/articles/52312/https://m.mr-7.ru/articles/52312/
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2k
kca-opa Олегbl4 4 минуты назад
В армии в 92-93 году у меня был зампотех, старший прапорщик, однажды солдат его не заметил и честь не отдал,слегка получил кулаком в грудь, очнулся через 3 дня в больничке, но зампотех был реально большой, а вот другой прапор, из танкистов весом килограмм 60, во время конфликта не только отпинал командира разведроты, который был его выше на голову и тяжелее килограмм на 30, но ещё и отобрал у него пистолет, к счастью, зампотех тоже был в палатке, с ним никто спорить не стал, конфликт завершили. А насчёт схватки мухача и супертяжа скажу одно - мегасуперпупер тяж никогда не ждёт удара ногой по гениталиям, в боксе это запрещено, а на улице прям легко
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9k
KOSTELLO Час назад
Уж сколько раз твердили миру.....

Уж сколько раз твердили миру.....
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15k
Александр Сучков KOSTELLO Полчаса назад
это хороший вариант, но за использование в публичном месте (место скопления людей) тоже можно под небольшую статью пойти, даже если самооборона....
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9k
Олегbl4 Александр Сучков 19 минут назад
Под какую "небольшую" статью?
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9k
Олегbl4 Час назад
Если откровенно... Что говорили бы восхищающиеся Владимиром люди, если бы "бородач" начал бить оппонента, когда тот снимал куртку?
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9k
Олегbl4 Час назад
А помимо минусов возражения есть?
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2k
Евгений Час назад
Зверье бородатое
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7k
Bely Час назад
раньше на районах пацаны не позволяли никому себя так вести. собрались бы и наказали дебоширов. а тут ишь ты, заяву накатали!! сами быковали, а теперь в полицию побежали. парень просто объяснил им кто они по жизни.
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1k
Лёха Bely Час назад
Погугли тему :"очкарик Екатеринбург". Удивишься.
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7k
Bely Лёха 43 минуты назад
чем ты меня планировал удивить? я помню эту историю. что сказать то хотел своим сообщением?
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1k
Лёха Bely Полчаса назад
1. Думал,что не знал.
2. И? Предложения есть ситуацию изменить в лучшую сторону?
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32k
Антон Час назад
Обезяны всегда остаются обезянами, особенно когда по рыльцу получат. В зоопарке подобных держать надо и выгуливать только на цепи.
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1k
Лёха Антон Час назад
Попробуй.
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183
сергей 2 часа назад
Молодец парень. Так держать.
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1k
Лёха сергей 58 минут назад
А загугли :"Екатеринбург очкарик". Схожая ситуация. Чурки- толпой. "Ботаник" дал им в рыло.
В остатке: "очкарик" отсидел,так ещё и денег должен ослоёбу.
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912
Йожык 2 часа назад
Всем [мат]@сам, любящим распускать свои лапы, искренне желаю в наступившем новом году встретить своего Владимира, а Владимирам желаю, чтоб для них все закончилось благополучно. А вообще всем-всем-всем адекватным людям желаю чтобы не встречалось такое вот говно.
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Надо было ещё сало в ротешники натолкать этим сраным "аллахакбарцам".
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4k
кот базилий Yasen_Perec 46 минут назад
Они сало жрут , только за ушами трещит пока никто не видит.
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