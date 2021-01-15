Замена водительских прав на QR-код: эксперимент скоро начнется

Данное нововведение позволит чувствовать себя несколько спокойнее, потому что телефон люди забывают дома намного реже, чем документы. Цифровые дубликаты документов планируют запустить уже в 2021 году. Опыт цифровых пропусков во время периода самоизоляции доказал, что не обязательно иметь при себе бумажные идентификаторы личности или иные документы и что их отлично заменяют QR-коды.



Глава Минцифры РФ также заявил, что необходимо обеспечить жителей России электронной подписью. У россиян должно быть право совершать больше юридически важных действий онлайн.