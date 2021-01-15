Замена водительских прав на QR-код: эксперимент скоро начнется

В некоторых регионах России совсем скоро начнется перевод водительских удостоверений в мобильное приложение.
Данное нововведение позволит чувствовать себя несколько спокойнее, потому что телефон люди забывают дома намного реже, чем документы. Цифровые дубликаты документов планируют запустить уже в 2021 году. Опыт цифровых пропусков во время периода самоизоляции доказал, что не обязательно иметь при себе бумажные идентификаторы личности или иные документы и что их отлично заменяют QR-коды.
Глава Минцифры РФ также заявил, что необходимо обеспечить жителей России электронной подписью. У россиян должно быть право совершать больше юридически важных действий онлайн.
Глава Минцифры РФ также заявил, что необходимо обеспечить жителей России электронной подписью. У россиян должно быть право совершать больше юридически важных действий онлайн.
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Метки: qr-код Россия авто жить в россии новости технологии
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Сарказм, если что. Голову дома не забывают? А документы забывают, бедненькие. Пару раз штрафануть, сразу память улучшит.
Недавно забыл права, остановили, пробили, отпустили
Да, и обычные права - обязательно, ведь у гайцов может не работать сканер.
2. Зачем возить с собой пластиковые права? Если у гаишников не работает сканер - они НЕ останавливают машины, ибо у них нет возможности ничего проверять. :)
Я в Польше живу, тут с прошлого года эта тема с цифровыми правами. И всё норм. Ни от кого знакомых никаких жалоб не слышал.
Сам тоже проблема не видел. Хотя меня за год ни разу не останавливали. :)
Но я думаю, что принцип абсолютно одинаковый, так как это синхронизировано в рамках женевских и венских договоров, там же где говориться про унификацию ПДД, водительских прав и прочего.
Именно благодаря этому когда я переехал в Краков, я просто пошёл в местные ЕЦД, показал российские права и через полторы недели получил местные права. Вообще без экзаменов и прочей хрени.