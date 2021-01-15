FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3946 постов • 716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Замена водительских прав на QR-код: эксперимент скоро начнется

Замена водительских прав на QR-код: эксперимент скоро начнется (1 фото)

Автор:
15 января 2021 20:05
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Россия   авто   жить в россии   новости   технологии   
546
1
В некоторых регионах России совсем скоро начнется перевод водительских удостоверений в мобильное приложение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: qr-код   Россия   авто   жить в россии   новости   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Ligov 2 часа назад
Замена водительских прав на QR-код: эксперимент скоро начнется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мих 13 минут назад
Хорошая идея была у немцев в Освенциме - личный цифровой код. Даже телефон носить не нужно.
Сарказм, если что. Голову дома не забывают? А документы забывают, бедненькие. Пару раз штрафануть, сразу память улучшит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
888
Обратная сторона Луны Полчаса назад
Честно говоря, я вообще не понимаю всех этих нововведений, любой патрульный дпс может пробить через интернет наличие прав, тех паспорта.

Недавно забыл права, остановили, пробили, отпустили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир 59 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr Час назад
И с собой обязательно иметь копию кода, в нескольких экземплярах. Патамушта телефон может разрядится.

Да, и обычные права - обязательно, ведь у гайцов может не работать сканер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Денис dimitr 53 минуты назад
1. Да, если у вас почему-то "сел" телефон, и Вы не можете предъявить QR code, то да, это равноценно отсутствию прав, что вполне логично. Однако я очень давно не видел машин без зарядки для телефона... :) так что не могу себе представить как такая ситуация произойдёт.

2. Зачем возить с собой пластиковые права? Если у гаишников не работает сканер - они НЕ останавливают машины, ибо у них нет возможности ничего проверять. :)

Я в Польше живу, тут с прошлого года эта тема с цифровыми правами. И всё норм. Ни от кого знакомых никаких жалоб не слышал.
Сам тоже проблема не видел. Хотя меня за год ни разу не останавливали. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr Денис 50 минут назад
Польша - не Россия))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Денис dimitr 45 минут назад
К сожалению, пока да, не Россия :)))
Но я думаю, что принцип абсолютно одинаковый, так как это синхронизировано в рамках женевских и венских договоров, там же где говориться про унификацию ПДД, водительских прав и прочего.
Именно благодаря этому когда я переехал в Краков, я просто пошёл в местные ЕЦД, показал российские права и через полторы недели получил местные права. Вообще без экзаменов и прочей хрени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь Первый поезд, под управлением женщины-машиниста, запущен в московском метро Первый поезд, под управлением женщины-машиниста, запущен в московском метро Подъездная (и не только) романтика Подъездная (и не только) романтика Самые сумасшедшие события, о которых писали СМИ в январские праздники 2021 года Самые сумасшедшие события, о которых писали СМИ в январские праздники 2021 года Посетитель автомойки чуть не утонул в смотровой яме Посетитель автомойки чуть не утонул в смотровой яме
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13315



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели
5
187
"Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
2
173
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
0
22
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
Как Кейт Уинслет подверглась критике
0
3
Как Кейт Уинслет подверглась критике
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересное#подборка#автомобили#Россия#приколы#авто аварии#кино#кража
#фото#прикол#дтп#Разное#сша#абсурд#маразм#дизайн#комментарии#Исторические факты
#интересно#животные#история#аварии#природа#люди#шоу бизнес#картинки#автомир#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться