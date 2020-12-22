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Инженеры сконструировали настоящий меч джедая

Инженеры сконструировали настоящий меч джедая (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 13:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Hacksmith Industries   ynews   звездные войны   изобретения   новости   сбылась мечта   световой меч   технологии   
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Фанаты "Звездных войн", настал ваш день! Компания Hacksmith Industries создала первую действующую модель меча джедая! Его лезвие не только светится, но и обладает ужасающей мощью, способной разрезать стальную дверь как масло. И Сила тут ни при чем!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Hacksmith Industries   ynews   звездные войны   изобретения   новости   сбылась мечта   световой меч   технологии   
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6  комментариев
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9k
ss Час назад
Одно слово - πиздаболы. "Изобрели" автоген. Приварили к горелке пару железяк и оформили баллоны с ацетиленом и кислородом в стиле стимпанк.
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15k
Lynx Час назад
термитный карандаш
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30k
Опаньки Час назад
газовую горелку сделал , молодец
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622
фхранцуз 2 часа назад
ху.ета какая то, как и фильм "звездные войны"
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36k
Вепс 2 часа назад
Какое нафиг электричество? Я один вижу переработанную газовую горелку? У чувака в ранце два баллона, один с горючим газом, другой с кислородом, к рукоятке меча подведено 2 шланга. =))) Электроды там у них ха. У нас кулибины в гаражах такие вояют из говна и палок.
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
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