Инженеры сконструировали настоящий меч джедая

Фанаты "Звездных войн", настал ваш день! Компания Hacksmith Industries создала первую действующую модель меча джедая! Его лезвие не только светится, но и обладает ужасающей мощью, способной разрезать стальную дверь как масло. И Сила тут ни при чем!
Инженеры компании Hacksmith Industries исполнили мечту нескольких поколений фанатов "Звездных войн", сконструировав настоящий, работающий световой меч. По словам специалистов компании, работать над ним они пробовали с 2015 года, но существовавшие в то время технологии не позволяли достигнуть успеха. Но теперь, благодаря технологическому прогрессу, инженеры сумели создать меч джедая, который легко режет сталь и способен раскроить любую дверь с одного удара.
Меч создан на основе сварочного аппарата, электрод которого раскаляется до 2200 градусов. Потребляемое электричество мощностью 20 киловатт подается с батареи, которая располагается в прилагаемой сумке. Рукоятка в стилистике "Звездных войн" разработана специалистами компании.
Как рассказывают сами разработчики, их меч все же не совсем соответствует фильму. "В "Звездных войнах" мечи работают на чистой энергии, но такого потока энергии не достать существующими средствами в обычных условиях. Это мог бы быть лазерный луч, но мы не умеем разогревать лазер до столь высоких температур, - говорит представитель компании. - А плазму, газ сверхвысокой температуры, невозможно держать при себе, и опять-таки, для ее разогрева нужен мощнейший поток энергии, недостижимый в бытовых условиях".
А вот так проходили испытания светового меча
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Hacksmith Industries ynews звездные войны изобретения новости сбылась мечта световой меч технологии
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