Инженеры сконструировали настоящий меч джедая

Как рассказывают сами разработчики, их меч все же не совсем соответствует фильму. "В "Звездных войнах" мечи работают на чистой энергии, но такого потока энергии не достать существующими средствами в обычных условиях. Это мог бы быть лазерный луч, но мы не умеем разогревать лазер до столь высоких температур, - говорит представитель компании. - А плазму, газ сверхвысокой температуры, невозможно держать при себе, и опять-таки, для ее разогрева нужен мощнейший поток энергии, недостижимый в бытовых условиях".