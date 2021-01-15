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"Мужчин - казнить!" Феминистку из Саратова хотят привлечь за разжигание ненависти

"Мужчин - казнить!" Феминистку из Саратова хотят привлечь за разжигание ненависти (6 фото)

Автор:
15 января 2021 17:09
Сообщество : Криминал
Метки: борьба   комментарии   мужчины   призывы к убиству   следствие   уголовная статья   феминистка   
1589
6

Борец (или правильно боречка?) с патриархатом долгое время оставляла гневные комментарии в соцсетях в адрес мужчин. И дооставлялась. Сейчас мужчины в погонах решают, заслуживает ли "революционерка" порки уголовной статьи.

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Метки: борьба   комментарии   мужчины   призывы к убиству   следствие   уголовная статья   феминистка   
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29  комментариев
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26k
Acu900 2 часа назад
Если всех мужчин казнить, кто же ее тогда трахать будет?
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9k
кира 16 минут назад
Что одна крайность - женоненавистничество, что другая - мужененавистничество, и то и другое просто расстройство психики и неудачный опыт личной жизни. Обиды, невысказанные претензии, разбитое сердце, незалеченные раны. Посадить то ее можно, но лучше лечить. А еще лучше отправить на работу в труднодоступный район, чтобы уставала до потери пульса. Там ей некогда будет думать о гадах-мужиках.
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2
Елена Иванова 24 минуты назад
Ну, по поводу казнить - это, конечно, перебор. Я вот только по поводу равноправия не пойму. И феминистки его требуют. И мужики говорят, что бабы платить за себя должны наравне, и работать в семье на равных. Эти мужики феминисты? Ничего не понятно, картинка мира совсем не складывается. К сожалению, ассоциации возникают с последней стадией проекта "Вселенная 25"
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3k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Чем больше всякие япрнцы понапридумывали секс игрушек для баб-тем больше феминисток:
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12k
MrForstd Полчаса назад
Всё таки хорошая затрещина - вместо тысячи слов, психиатра и возбуждения дела помогла бы. Синяки бы зажили, но понимание, что можно. а что нельзя осталось бы. Хотя признаю, есть такие люди, их жизнь ничему не учит.
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2k
Ivan 51 минуту назад
Эх, где же ты, старая, добрая советская карательная психиатрия?
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44k
Albert GER 59 минут назад
От недоепа все это.
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12
Dabudidabudai Час назад
Свежее мясо подтянулось)))
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8k
Сергей Час назад
Мне как то повезло в жизни: подобные персонажи мне встречаются лишь в интернете.
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33k
figny Час назад
жаль её фото нет, поди страшная "как Первая мировая"!
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40k
Митрий Час назад
Есть мнение, что нужно вернуть карательную психиатрию.
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19k
BillyBonzz Час назад
Оо, я обожаю феминизм! Если бы он был узаконен, была бы шикарная возможность отправить бабу разгружать рельсы на морозе, заставить бабу работать до изнеможения в шахте, дать бабе в бубен за ее косяки, невыход на работу из-за месячных - штраф и лишение премии, родила?- на следующий же день на работу с.у.к.а, ребенка государство воспитает, в государственном интернате.
Оо, я обожаю феминизм! Если бы он был узаконен, была бы шикарная возможность отправить бабу разгружать рельсы на морозе, заставить бабу работать до изнеможения в шахте, дать бабе в бубен за ее косяки, невыход на работу из-за месячных - штраф и лишение премии, родила?- на следующий же день на работу с.у.к.а, ребенка государство воспитает, в государственном интернате.
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62
Бухтей BillyBonzz 57 минут назад
Не-не-не! У меня дочки и я такие перспективы вертел сам понимаешь на чём.
Рельсы на морозе - это не про феминизм. Феминизм - это про равные гражданские права. Только гражданские! Право работать, право иметь свои собственные деньги, право голосовать на выборах власти, право быть избранным во власть. И т.д.
Всё это в РФ уже сотню лет как имееется. Поэтому никакого феминизма у нас нет и быть не может.
А кто должен рельсы на морозе таскаь - это путь охрана труда регулирует, вот.
Девку эту выпороть крапивой и в сдать дурдом, нервы лечить.
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19k
BillyBonzz Бухтей 37 минут назад
"Рельсы на морозе - это не про феминизм. Феминизм - это про равные гражданские права." (с)
Да, но предложи сейчас всему коллективу в котором в том числе есть женщины, пойти разгружать рельсы, все женщины возмутятся и скажут "вы что, я же женщина! я не могу, это мужская работа!"
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11k
info-kozirev Час назад
Да какие проблемы то,во всех странах даже был обычай,Суд поединком,дать ей в руки холодное оружие,и пусть бросает вызов за возовом,все решится очень быстро и справедливо.Первый же кому она таким образом бросит вызов,снесет ее тупую башку.
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14k
Граммар-наци Час назад
Принесите ей в дом 32 котика - пусть успокоится.
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7k
Волк русский - Президент США Граммар-наци Час назад
Я могу подкинуть ещё 4-6.
Кошка обрюхатилась.
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2k
Станислав Час назад
Психических отклонений у неё нет, просто дура. Так зачем же её в психушку сажать? Пару-тройку лет на зону и всех делов. И потом, с чего бы это ей снисхождения, как женщине? Им же (феминисткам) равноправие подавай, ну вот пусть и на общих основаниях и хлебает баланду. От таких главный вред, что они ещё ж и за собой тянут нормальных людей и всё пытаются свою ересь распространить а массы.
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3k
Мих Станислав 57 минут назад
А что, призыв к убийству мужчин не является уголовно наказуемым? Это экстремизм. Если умственно больная - лечить, если в своем уме - террористка, значит, судить и сажать.
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12k
Toxictofa 2 часа назад
Отправьте ее на зону. Тамошние сиделицы покажут ей какие женщины добрые и пушистые.
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213
Serega 2 часа назад
Это новый уровень, "ультра радикально-гендерный экстремизм"
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89
Олег 2 часа назад
Да чёрт с этими фиминистками. Тупые курицы естественным путём повымирают. Эти неадекватные бабищи просто сами по себе нежеланны, вот и бесятся что мужика нет(ну вы поняли думаю)
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