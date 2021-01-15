"Мужчин - казнить!" Феминистку из Саратова хотят привлечь за разжигание ненависти

Сейчас, как сообщает Baza, следователи подшивают папки с материалами для будущего уголовного дела. И тут напрашивается вопрос, стоит ли возбуждать уголовные, а не административные дела, за подобные комментарии? Некоторые пользователи Сети предлагают отправить феминистку в "дурку" и назначить крупный штраф. Скорее всего, так и будет, но без "дурки"... Вряд ли за подобный проступок посадят женщину, ведь в России судебная система по отношению к "слабому полу" традиционно более гуманна, как, впрочем, и во многих других странах.



