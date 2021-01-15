"Мужчин - казнить!" Феминистку из Саратова хотят привлечь за разжигание ненависти

Борец (или правильно боречка?) с патриархатом долгое время оставляла гневные комментарии в соцсетях в адрес мужчин. И дооставлялась. Сейчас мужчины в погонах решают, заслуживает ли "революционерка"
порки уголовной статьи.
Радикальная феминистка из Саратова Марина Преснякова может стать фигуранткой уголовного дела за разжигание ненависти и вражды из-за гневных комментариев в адрес мужчин.
Как стало известно, Марина большая любительница Яндекс.Дзена, и именно там она развернула свою борьбу с проклятыми
абьюзерами, насильниками и убийцами мужчинами.
И все было прекрасно до недавнего момента, пока девушка не перешла тонкую грань, написав в одном из комментариев призыв к казни всех мужчин.
Лингвистическую экспертизу этой фразы уже провели. И для феминистки результат неутешительный - комментарий признали призывом к убийству мужчин.
Сейчас, как сообщает Baza, следователи подшивают папки с материалами для будущего уголовного дела. И тут напрашивается вопрос, стоит ли возбуждать уголовные, а не административные дела, за подобные комментарии? Некоторые пользователи Сети предлагают отправить феминистку в "дурку" и назначить крупный штраф. Скорее всего, так и будет, но без "дурки"... Вряд ли за подобный проступок посадят женщину, ведь в России судебная система по отношению к "слабому полу" традиционно более гуманна, как, впрочем, и во многих других странах.
Источник:
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Правильно решили ее изолировать.
Взбесившейся самке человека место в клетке
Рельсы на морозе - это не про феминизм. Феминизм - это про равные гражданские права. Только гражданские! Право работать, право иметь свои собственные деньги, право голосовать на выборах власти, право быть избранным во власть. И т.д.
Всё это в РФ уже сотню лет как имееется. Поэтому никакого феминизма у нас нет и быть не может.
А кто должен рельсы на морозе таскаь - это путь охрана труда регулирует, вот.
Девку эту выпороть крапивой и в сдать дурдом, нервы лечить.
Да, но предложи сейчас всему коллективу в котором в том числе есть женщины, пойти разгружать рельсы, все женщины возмутятся и скажут "вы что, я же женщина! я не могу, это мужская работа!"
Кошка обрюхатилась.