Жизнь по понятиям: АУЕшники против "стукачей"

Схлестнулись сторонники жизни по законам и по понятиям.
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Согласно ч. 3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ, за стоянку на тротуаре водитель вынужден будет заплатить от 1 до 3 тысяч рублей, а если авто эвакуировали, то и оплатить сопутствующие расходы. В случае, если водитель ехал по тротуару или пешеходной дорожке, вне
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