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Жизнь по понятиям: АУЕшники против "стукачей"

Жизнь по понятиям: АУЕшники против "стукачей" (15 фото)

Автор:
29 декабря 2020 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: ауешники   комментарии   парковка   подборка   прикол   соцсети   стукачи   
1875
15

Схлестнулись сторонники жизни по законам и по понятиям.

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Метки: ауешники   комментарии   парковка   подборка   прикол   соцсети   стукачи   
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7  комментариев
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29k
Alex Полчаса назад
Те пид*ры, которые стукачами всех обзывают, наверно привыкли жить в говне
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3k
aleksei Минуту назад
Если как-то нехороший человек садится пьяным за руль, надо сообщать, если несется в жилой зоне под 50 км/ч - надо сообщать, если пакрует свое корыто на детской площадке или газоне - надо сообщать
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1k
Мистер Фикс 10 минут назад
Где ауешники? Обыкновенное быдло
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8k
Kostick 14 минут назад
на тротуарах и газонах паркуются только элтоны джоны, которые потом по обочинам щимяццо.
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11k
Колька Валеркин сын 23 минуты назад
Жизнь по понятиям: АУЕшники против "стукачей"
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7k
Шурум-бурум Полчаса назад
пока пи@оры не научатся парковать свои корыта по правилам, на них будут писать жалобы нормальные люди) уровень интеллекта пи@оров за рулем не позволяет им понять, что их автомобиль не должен мешать и доставлять неудобства нормальным людям! если пи@оры не могут оплатить парковку, значит штраф для них - настоящая попаболь! поэтому у них так бомбит
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−33
MaxVargar 42 минуты назад
Ну собсна, какие граждане - такая и страна. Все закономерно
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