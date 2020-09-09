Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история

Большинство девушек уверены, что мужикам поголовно нравятся дамы с молочными железами от третьего размера и больше. Шах и мат вам, все далеко не так. Данный пост - это доказательство обратного.
6. Вы только посмотрите, сколько красивых девушек готово лечь под нож хирурга. И все ради каких-то предрассудков
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В мои 40+ считаю стройную талию самой сексуальной частью женского тела
Странный предмет:
В лифчике есть,
А без лифчика - нет
пока у женщин грудь растет с увеличением веса,
а у мужчин тоже растет... все кроме того, что должно действительно расти
хуже, что с годами форма пропадет
Тогда дал он каждой энное количество денег, дабы посмостреть
как каждая ими распорядится.
Первая на все деньги купила себе дорогие одежды, сходила в салон,
сделала прическу, пришла к мужику и сказала: "Смотри дорогой,
я хочу чтобы у тебя была самая красивая жена и ты мог мною гордиться!"
Вторая на все деньги понакупала мужику дорогих одежд, обставила
весь дом, пришла к мужику и сказала: "Я хочу, чтобы ты был самый
красивый у меня и все видели какая я хорошая хозяйка".
Третья все деньги вложила в дело, через месяц получила в два раза
больше и отнесла их мужику, мол смотри как я забочусь о твоем капитале.
Думал, думал мужик кого ему выбрать, да и выбрал ту, у которой
грудь больше :-)