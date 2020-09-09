Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история

Большинство девушек уверены, что мужикам поголовно нравятся дамы с молочными железами от третьего размера и больше. Шах и мат вам, все далеко не так. Данный пост - это доказательство обратного.

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