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Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история

Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история (17 фото)

Автор:
09 сентября 2020 13:34
Сообщество : Юмор
Метки: Маленькая грудь   грудь   девушки   комментарии   мужчины   позиция   прикол   
4547
17
Большинство девушек уверены, что мужикам поголовно нравятся дамы с молочными железами от третьего размера и больше. Шах и мат вам, все далеко не так. Данный пост - это доказательство обратного.

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Метки: Маленькая грудь   грудь   девушки   комментарии   мужчины   позиция   прикол   
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25  комментариев
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7k
Serg2001 Час назад
Сиськи разные нужны. Сиськи разные важны! (с)
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716
The mask Минуту назад
Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история
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1k
Kons 21 минуту назад
Большие сиськи - для впечатлительных школьников!


В мои 40+ считаю стройную талию самой сексуальной частью женского тела
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1k
Запускайте Берлагу! 22 минуты назад
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29k
Опаньки 24 минуты назад
Груди у женщины -
Странный предмет:
В лифчике есть,
А без лифчика - нет
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29k
Опаньки Полчаса назад
ни о какой феминизации и гендерном равноправии не может быть,

пока у женщин грудь растет с увеличением веса,

а у мужчин тоже растет... все кроме того, что должно действительно расти
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141
Slava Gvaberidze Полчаса назад
Тема сисек не раскрыта
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9k
zlopisec 36 минут назад
Да хрен на эти сиськи, главное чтобы мозги не ипла, и интересы совпадали, и готовить умела... ну если при всём этом ты утром не заикаешься, увидев её, то вобще норм...
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9
Евгений Цымбалюк 45 минут назад
По мне, 2 размер оптимальный, всё что больше обычно повисает и смотрится только в белье, если это не силикон. Мне кажется форма не менее важна, не большая грудь красивой формы вызывает больше эстетического удовольствия чем "дойки" 3 размера)
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29k
Опаньки Евгений Цымбалюк Полчаса назад
в большой груди очень важна форма.
хуже, что с годами форма пропадет
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6k
Саша Смирнов 54 минуты назад
Какая разница, большие или маленькие? Как говаривала когда-то давно бывшая жена, работавшая в торговле, на каждый товар всегда найдётся покупатель. Именно в контексте размера груди.
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−9
Sweetie 55 минут назад
Никогда не рассматривал девушек с маленькой грудью в качестве спутника жизни. Да и вообще к таким совсем не тянет даже
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Дура! Рожу себе сделай, а сиськи и так идеальные!
Дура! Рожу себе сделай, а сиськи и так идеальные!
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1k
Запускайте Берлагу! Свирепый Бамбр 22 минуты назад
Тоже отметил
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16k
kamanch Час назад
(.)(.)
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40k
zloykoyot Час назад
Максимум 3 размер, 2 - самое то. А главное чтобы в глазах отражался интеллект, а не трусы просвечивали.
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29k
Опаньки zloykoyot Полчаса назад
нужен некий компромисс ...
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40k
zloykoyot Опаньки 23 минуты назад
Это кому как. Тупые мне например с любым размером никогда не нравились. А если тупая, да ещё с 5 размером - это уже корова.
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4k
Валерий Опаньки 12 минут назад
Решил один мужик жениться. Только не знал какую из трех дам выбрать.
Тогда дал он каждой энное количество денег, дабы посмостреть
как каждая ими распорядится.
Первая на все деньги купила себе дорогие одежды, сходила в салон,
сделала прическу, пришла к мужику и сказала: "Смотри дорогой,
я хочу чтобы у тебя была самая красивая жена и ты мог мною гордиться!"
Вторая на все деньги понакупала мужику дорогих одежд, обставила
весь дом, пришла к мужику и сказала: "Я хочу, чтобы ты был самый
красивый у меня и все видели какая я хорошая хозяйка".
Третья все деньги вложила в дело, через месяц получила в два раза
больше и отнесла их мужику, мол смотри как я забочусь о твоем капитале.
Думал, думал мужик кого ему выбрать, да и выбрал ту, у которой
грудь больше :-)
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4k
Станислав Час назад
Пялится буду всегда, не важно какой размер, просто реакция разная. По крайней мере у меня так. На большую "Вот это сиськи! Ухх", на среднюю: "Классные сиськи, помять бы", на маленькую: "Какая аккуратная грудь, ништяк". Не нравятся только прямо ну совсем маленькие, одни соски, будто ... не буду писать свои ассоциации.
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3k
Mike Snow Станислав 36 минут назад
Аналогично. Была одна дама с одними сосками вместо сисек, во время ласок слегка подшофе не мог нащупать где гладить, даже немного не по себе стало...
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1k
SSD Час назад
Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история
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32k
dima423 Час назад
хз я больше люблю маленькие сиськи...тк большие редко форму держат) А вообще смотрю на фигуру в целом, люблю стройных, худощавых, и чтоб была хорошая фигура и большие сиськи (свои) это вообще редкость)
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Stan from Russia

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