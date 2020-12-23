Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала совместного проживания

Женщины - это настолько загадочные натуры, что изучать их можно целую вечность. Хотя, есть один более быстрый вариант - съехаться. Перед вами открытия, которые сделали для себя мужчины, спустя короткий промежуток совместного существования с представительницами прекрасной половины человечества.

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1. Начнем с того, что женщины многое от нас скрывают 0 Источник:

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2. Классика в постели выглядит именно так 0 Источник:

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4. Когда ты любишь жестко, но не настолько 0 Источник:

5. В некоторых случаях, если мужчина переезжает к женщине, для него могут открыться и приятные бонусы 0 Источник:

6. Когда ее уровень гениальности просто зашкаливает 0 Источник:

7. У мужиков как-то все проще 0 Источник:

8. Ох уж эта сфера IT 0 Источник:

9. Когда проходит конфетно-букетный период, то начинается бытовуха 0 Источник:

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12. Попасть им под горячую руку - эта пара пустяков 0 Источник:

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14. Каждая женщина по-своему индивидуальна 0 Источник: