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Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала совместного проживания

Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала совместного проживания (16 фото)

Автор:
23 декабря 2020 13:20
Сообщество : Юмор
Метки: девушка   женщина   мужчина   отношения   прикол   семья   юмор   
1520
16
Женщины - это настолько загадочные натуры, что изучать их можно целую вечность. Хотя, есть один более быстрый вариант - съехаться. Перед вами открытия, которые сделали для себя мужчины, спустя короткий промежуток совместного существования с представительницами прекрасной половины человечества.
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Метки: девушка   женщина   мужчина   отношения   прикол   семья   юмор   
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21k
dna72 15 минут назад
14 фото. Ну привыкла она в своём ауле в ручье посуду мыть.
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19k
Ратибор 7 минут назад
Кстати, всю жизнь бьюсь и не могу разгадать загадку - что женщины делают в туалете с бумагой? По моим наблюдениям, рулона им хватает максимум на 2 дня из расчёта на 1 человека. На задницу это явно многовато. Едят они её, что ли?
Кстати, всю жизнь бьюсь и не могу разгадать загадку - что женщины делают в туалете с бумагой? По моим наблюдениям, рулона им хватает максимум на 2 дня из расчёта на 1 человека. На задницу это явно многовато. Едят они её, что ли?
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454
Александр Долматов 14 минут назад
Не за пять секунд понял, что это и зачем, но это действительно заслуживает премии, учитывая, сколько сил экономит это устройство и от скольки травм предохранит.

Не за пять секунд понял, что это и зачем, но это действительно заслуживает премии, учитывая, сколько сил экономит это устройство и от скольки травм предохранит.
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