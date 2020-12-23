Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала совместного проживания

Женщины - это настолько загадочные натуры, что изучать их можно целую вечность. Хотя, есть один более быстрый вариант - съехаться. Перед вами открытия, которые сделали для себя мужчины, спустя короткий промежуток совместного существования с представительницами прекрасной половины человечества.
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5. В некоторых случаях, если мужчина переезжает к женщине, для него могут открыться и приятные бонусы
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