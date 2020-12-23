О чём говорят плоскоземельщики

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- "Почему, когда в восточном полушарии день, в западном будет ночь? Ведь при плоской Земле везде будет одинаковое время дня?!"
- "Почему бывают полярные дни и ночи?!"
-А я этого и не утверждал!
Например маятник Фуко прекрасно демонстрирует шарообразность Земли: на полюсах картинка одинакова, а на экваторе он не работает. Будь Земля плоской, то ситуация была бы другой: на одном из полюсов маятник бы не работал, на экваторе - работал и по мере удаления к противоположному полюсу картинка была бы еще сильнее выражена, чем на экваторе, но этого - не наблюдается.