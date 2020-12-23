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О чём говорят плоскоземельщики

О чём говорят плоскоземельщики (19 фото)

Автор:
23 декабря 2020 08:53
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: идиотизм   комментарии   плоская земля   плоскоземельщики   подборка   прикол   
1005
19

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Метки: идиотизм   комментарии   плоская земля   плоскоземельщики   подборка   прикол   
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12  комментариев
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40k
Andrey 36 минут назад
О чём говорят плоскоземельщики
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7k
Кенвуд 11 секунд назад
Есть люди, которые не хотят развиваться, застряли на уровне неандертальца, им мозги особо не нужны, их и плоская Земля вполне устраивет. Тупым что-то доказывать - только время напрасно тратить.
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4k
Станислав 6 минут назад
Вот такие люди и сжигали ученых в средние века и были в почете у таких же невежд. Очень жаль, что спустя сотни лет, интеллекта у их потомков не прибавилось. А этот факт в свою очередь наводит на мысль, что теория эволюции не верна! А значит все мы были завезены сюда в виде головастиков с далекой планеты Джи-Какамбета! ... в общем я думаю можно создать такую группу и мутить на рекламе благодаря всяким тупезням.
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13k
Габит Калыков 13 минут назад
Можно у плоскоземельщиков спросить:
- "Почему, когда в восточном полушарии день, в западном будет ночь? Ведь при плоской Земле везде будет одинаковое время дня?!"
- "Почему бывают полярные дни и ночи?!"
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1k
ых 22 минуты назад
Тоже заходил в ВК в одну из таких групп. Почитал, испугался и сбежал.
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15k
Lynx Полчаса назад
-Петров, докажи, что Земля круглая.
-А я этого и не утверждал!
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2k
Voland Полчаса назад
Да доказать-то можно на изи, но это вряд ли поможет;)

Например маятник Фуко прекрасно демонстрирует шарообразность Земли: на полюсах картинка одинакова, а на экваторе он не работает. Будь Земля плоской, то ситуация была бы другой: на одном из полюсов маятник бы не работал, на экваторе - работал и по мере удаления к противоположному полюсу картинка была бы еще сильнее выражена, чем на экваторе, но этого - не наблюдается.
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16k
nobody® Voland 13 минут назад
Скажем так, если доказывать, то более развёрнуто. Тут никакой связи нет с шарообразностью. Просто, на краю Земли ситуация меняется.
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2k
Voland nobody® 6 минут назад
как раз - есть. Маятник доказывает вращение Земли (и обратите внимание, что он ведет себя одинаково на разных полюсах, что при плоской Земле было бы невозможно) и, таким образом, он доказывает ее шарообразность. Или может быть вы готовы привести модель плоской Земли, где маятник будет вести себя так, как видёт?
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11k
* nobody® 6 минут назад
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1M
Беспощадный критик 37 минут назад
Кому-то не лень было собирать этот бред.
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29k
Головасыр коричнештанник Беспощадный критик 10 минут назад
да пусть будет! лучше, чем про шугалея, блогеров и прочую нечисть )))
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