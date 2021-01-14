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Первое в России серийное производство турбин большой мощности

Первое в России серийное производство турбин большой мощности (3 фото)

Автор:
14 января 2021 21:30
Метки: производство   промыщленность   технологии   
653
3

А помните какие баталии были несколько лет назад по поводу турбин Siemens, которые пришлось поставить в Крым какими-то окольными путями, проведя их попутную модернизацию (возможно номинальную). И тогда многие ехидно, но вполне здраво говорили, что Siemens может удаленно чуть ли не выключить половину турбин в России, потому что они их и на их обслуживании.

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Метки: производство   промыщленность   технологии   
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28  комментариев
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5k
Михаил 3 часа назад
Высокое качество вырабатываемой энергии.......это как?
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77k
Александр 55 минут назад
Ну молодцы Сименс, просрали рынок, вылизывая анус пиндосскому хозяину.
Как польша выла, жря свои яблоки, и прочие гейропы давясь своими пармезанами, хамонами, и чего там еще.
Рабы фашингтона.
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1k
satra 2 часа назад
Набежали салоеды. Минусят и минусят. Как же у них горит!
Свою страну сами просрали, теперь вот в чужой такое же охота провернуть.
Не дождетесь!
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17k
иванов дмитрий 2 часа назад
На сегодня только готовят цеха и оборудование для производства.
и через 10 лет......
.
Я правильно понял ?
.
Но если честно я не уверен , что этот зам. министра, который что то обещает сделать , через 10 лет будет в России , а не с семьей где нибудь в Лондоне или Майами.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Чмори русофобские в комментах возбудились. Такие идиоты, что им и Крымский мост все ещё только мерещится.
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881
Обратная сторона Луны Горожанин Час назад
Какой слог, какие манеры....

про мост. Там вроде смета в 10 раз выросла, пока роттенберги резвились
а мост хорош, лучше уж мост, чем распилиада
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1k
satra 2 часа назад
Как тут у некоторых подгорает! Прям любо дорого почитать :)
По теме - "Силовые Машины" ещё со своими ГТЭ на 65 МВт и 170 МВт.
Эта аккурат по середине встаёт. Норм.
А вы там пишите ещё, очень люблю поржать над "всепропальщиками"
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603
Борис 2 часа назад
Разработка турбины ГТД-110 выполнена ГП НПКГ «Зоря» «Машпроект» (Украина) в середине 1990-х годов.
© Интернет
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satra Борис 2 часа назад
Почитайте внимательнее - эта 110М. За 30 лет многое что изменилось.
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603
Борис satra 2 часа назад
Что именно?
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1k
satra Борис 2 часа назад
Как минимум разрушились технологические цепочки и новая разработка делалась под конкретные производства и сырьё, системы АСУ, материалы.
Да много чего.
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28k
KiploksAKS Борис 37 минут назад
Например, разработчики турбины переехали в Россию.
Отгадайте, почему население Украины уменьшилось вдвое?
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881
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Первое в России серийное производство турбин большой мощности

Искусство заголовка во всей красе. Я прочитал, обрадовался, ура! Делаем турбины!

А когда дочитал до середины - дали кому то денег без процентов, будут сносить старые цеха.
Хочется надеяться, что производство будет, но зная реалии, или деньги разворуют, или цеха построят неправильно и попросят в 10 раз больше, или просто снесут старые, завод обанкротят и на его месте построят трц и пару жк.

Даже дочитывать расхотелось
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5k
Lucky 3 часа назад
Курочка в гнезде, яичко в п.зде, а автор уже сковородку на плиту поставил, чтобы яичницы покушать. Уже столько всего обещали построить, что уже со счета сбился. Лучше приведи список что обещали сделать и что из этого сделали. Уже достали эти посты о том, как скоро все будет зашибись.
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287
Юрий Lucky 3 часа назад
Это к Воронихину
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881
Обратная сторона Луны Юрий Час назад
Пропал воронихин
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1k
ALEX 3 часа назад
https://fontanka-ru.turbopages.org/fontanka.ru/s/2021/01/14/69697186/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Sdelavshij_privivku_Sputnikom_V_peterburgskij_deputat_Amosov_zabolel_koronavirusom--2deaac4decba77cd6802fe1c3df469dchttps://fontanka-ru.turbopages.org/fontanka.ru/s/2021/01/14/69697186/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Sdelavshij_privivku_Sputnikom_V_peterburgskij_deputat_Amosov_zabolel_koronavirusom--2deaac4decba77cd6802fe1c3df469dc

Первое в России серийное производство турбин большой мощности
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65k
Вит Вит ALEX 2 часа назад
Между строк читаешь????
Что предписано людям,которым сделали прививку в первые две недели???
Иди Достоевского почитай.....Идиот,есть такое у него произведение,много про себя узнаешь)))
«Первые два дня после прививки всё было как обычно никаких побочных эффектов, я был абсолютно здоров. К сожалению, потерял бдительность: совершил две большие прогулки, сходил в гости. Теперь понимаю, что нужно было сидеть дома в строгой самоизоляции», написал Амосов у себя на странице в Facebook.
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65k
Вит Вит ALEX 2 часа назад
Ты как эту новость услышал,наверное превое,что сделал-это кипятком пописал себе в штаны и дальше дочитывать не стал)
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1k
ALEX Alex 2 часа назад
Через плешто!
Царь твой плешивый поручил начать массовую вакцинацию всех россиян этой хренью!
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1k
ALEX Сергей 2 часа назад
Я в курсе!
Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян этой вакциной. Зачем? Если она не работает?
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3k
Олег Белов ALEX Час назад
Судя по тому как всякая либеральная шваль колется, то вакцина Спутник V очень хорошо работает. Эти профусетки гипофизом чуют где хороший гешефт.
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