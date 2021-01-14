Первое в России серийное производство турбин большой мощности

Предприятие «ОДК-Сатурн» Госкорпорации Ростех получило заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 2 млрд рублей под 1% годовых на запуск первого в России отечественного серийного производства газотурбинных двигателей ГТД-110М мощностью 90–130 МВт в Рыбинске Ярославской области.



Новый проект, нацеленный на запуск Объединенной двигателестроительной корпорацией серийного производства турбин большой мощности, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности. На сегодняшний день ГТД-110М – это единственная отечественная разработка мощностью 90–130 МВт, а газовые турбины являются ключевым элементом парогазовых установок для выработки электричества.



Первая очередь реализации проекта предполагает техническое перевооружение действующих механообрабатывающих корпусов. Предприятие будет работать по принципу полного цикла и самостоятельно изготавливать такие наукоемкие и технологически сложные элементы турбины, как сопловые аппараты, рабочие лопатки горячей части и камеры сгорания, при полном соответствии критериям ПП РФ №719. Модернизация даст возможность выпускать с 2023 года по две единицы ГТД-110М в год.



В рамках второй очереди запланировано капитальное строительство нового механосборочного корпуса. Таким образом, к началу 2025 года предприятие сможет изготавливать по четыре единицы ГТД-110М в год. Потребность российского рынка до 2030 года компания оценивает в 30 единиц на сумму, превышающую 50 млрд рублей.



Заем ФРП в размере 2 млрд рублей под 1% годовых выдан по программе «Приоритетные проекты» сроком на семь лет.



«Партнерство с ФРП позволит запустить первое в стране серийное производство отечественных турбин большой мощности и обеспечить потребности как в рамках строительства новых ТЭЦ, так и программы обновления уже действующих. ГТД-110М представляет собой полностью отечественную разработку, по своим характеристикам не уступающую импортным аналогам. При этом стоимость ГТД-110М будет заметно ниже зарубежных образцов», – сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.



В настоящее время в России реализуется масштабная программа модернизации тепловых электростанций. До 2031 года планируется обновить более 40 ГВт энергомощностей – это примерно четверть всей тепловой генерации в Единой энергетической системе России. При этом программа изначально предполагает использование преимущественно российского оборудования.



«Реализация проекта обеспечит отечественный топливно-энергетический комплекс необходимым российским газотурбинным оборудованием в данном сегменте и поможет реализовать стратегический переход с паросилового цикла на парогазовый, в том числе при реализации программы Правительства Российской Федерации по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций», – прокомментировал сделку заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов.