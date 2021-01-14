Первое в России серийное производство турбин большой мощности

А помните какие баталии были несколько лет назад по поводу турбин Siemens, которые пришлось поставить в Крым какими-то окольными путями, проведя их попутную модернизацию (возможно номинальную). И тогда многие ехидно, но вполне здраво говорили, что Siemens может удаленно чуть ли не выключить половину турбин в России, потому что они их и на их обслуживании.
А уж в Крым то из-за санкций они точно не позволят поставить свои турбины (или не допустят их запуска). Придется нам ставить туда китайские или иранские (сименсовские по лицензии). Ну, а уж если мы пойдем с Siemens на конфликт и каким-то образом установим их турбины в Крыму, то Siemens покинет рынок России и нам будет очень плохо.
Турбины Siemens работают в Крыму, Siemens рынок России не покинул, но выводы сделали.
Предприятие «ОДК-Сатурн» Госкорпорации Ростех получило заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 2 млрд рублей под 1% годовых на запуск первого в России отечественного серийного производства газотурбинных двигателей ГТД-110М мощностью 90–130 МВт в Рыбинске Ярославской области.
Новый проект, нацеленный на запуск Объединенной двигателестроительной корпорацией серийного производства турбин большой мощности, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности. На сегодняшний день ГТД-110М – это единственная отечественная разработка мощностью 90–130 МВт, а газовые турбины являются ключевым элементом парогазовых установок для выработки электричества.
Первая очередь реализации проекта предполагает техническое перевооружение действующих механообрабатывающих корпусов. Предприятие будет работать по принципу полного цикла и самостоятельно изготавливать такие наукоемкие и технологически сложные элементы турбины, как сопловые аппараты, рабочие лопатки горячей части и камеры сгорания, при полном соответствии критериям ПП РФ №719. Модернизация даст возможность выпускать с 2023 года по две единицы ГТД-110М в год.
В рамках второй очереди запланировано капитальное строительство нового механосборочного корпуса. Таким образом, к началу 2025 года предприятие сможет изготавливать по четыре единицы ГТД-110М в год. Потребность российского рынка до 2030 года компания оценивает в 30 единиц на сумму, превышающую 50 млрд рублей.
Заем ФРП в размере 2 млрд рублей под 1% годовых выдан по программе «Приоритетные проекты» сроком на семь лет.
«Партнерство с ФРП позволит запустить первое в стране серийное производство отечественных турбин большой мощности и обеспечить потребности как в рамках строительства новых ТЭЦ, так и программы обновления уже действующих. ГТД-110М представляет собой полностью отечественную разработку, по своим характеристикам не уступающую импортным аналогам. При этом стоимость ГТД-110М будет заметно ниже зарубежных образцов», – сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.
В настоящее время в России реализуется масштабная программа модернизации тепловых электростанций. До 2031 года планируется обновить более 40 ГВт энергомощностей – это примерно четверть всей тепловой генерации в Единой энергетической системе России. При этом программа изначально предполагает использование преимущественно российского оборудования.
«Реализация проекта обеспечит отечественный топливно-энергетический комплекс необходимым российским газотурбинным оборудованием в данном сегменте и поможет реализовать стратегический переход с паросилового цикла на парогазовый, в том числе при реализации программы Правительства Российской Федерации по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций», – прокомментировал сделку заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов.
Справка:
ГТД-110М не имеет отечественных аналогов в классе мощности 90-130 МВт, и по своим характеристикам не уступает газотурбинным двигателям импортного производства, таких как известных производителей, как Siemens, General Electric и др. Кстати, стоимость ГТД-110М будет заметно ниже зарубежных образцов.
«Наша турбина нисколько не уступает импортным. Допустим, КПД у нашей турбины 36%, даже чуть, наверное, побольше. У американцев – 33-34%, у немцев – 36,5% – практически так же, как у нас. Но по своим весовым, габаритным показателям она почти в полтора-два раза меньше. Это гораздо удобнее для транспортировки и гораздо удобнее для модернизации существующих станций», – прокомментировал «России 24» Сергей Чемезов.
В числе других преимуществ новой отечественной турбины – высокое качество вырабатываемой энергии, высокие показатели топливной эффективности, снижение себестоимости выработки электрической и тепловой энергии, а также возможность работы на различных видах топлива (газообразном или жидком).
ГТД-110М может применяться как при строительстве новых, так и при модернизации имеющихся объектов генерации, для выработки электрической и тепловой энергии в составе парогазовых установок мощностью 170, 325 и 495 МВт. Также ГТД-110М может использоваться как на объектах большой энергетики, так и в качестве привода на компрессорных станциях для подачи природного газа на заводы СПГ, что расширяет возможности ее применения.
Источник:
- Япония собирается запустить в космос деревянный спутник
- 6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью
- В России очередной раз предложили запретить детское шампанское
- В США разработали стекло, которое превращает солнечный свет в электричество
- Патриарх Кирилл призвал храмы отказаться от покупки "левых" свечей
Понравилось40
Как польша выла, жря свои яблоки, и прочие гейропы давясь своими пармезанами, хамонами, и чего там еще.
Рабы фашингтона.
Свою страну сами просрали, теперь вот в чужой такое же охота провернуть.
Не дождетесь!
и через 10 лет......
.
Я правильно понял ?
.
Но если честно я не уверен , что этот зам. министра, который что то обещает сделать , через 10 лет будет в России , а не с семьей где нибудь в Лондоне или Майами.
про мост. Там вроде смета в 10 раз выросла, пока роттенберги резвились а мост хорош, лучше уж мост, чем распилиада
По теме - "Силовые Машины" ещё со своими ГТЭ на 65 МВт и 170 МВт.
Эта аккурат по середине встаёт. Норм.
А вы там пишите ещё, очень люблю поржать над "всепропальщиками"
© Интернет
Да много чего.
Отгадайте, почему население Украины уменьшилось вдвое?
Искусство заголовка во всей красе. Я прочитал, обрадовался, ура! Делаем турбины!
А когда дочитал до середины - дали кому то денег без процентов, будут сносить старые цеха.
Хочется надеяться, что производство будет, но зная реалии, или деньги разворуют, или цеха построят неправильно и попросят в 10 раз больше, или просто снесут старые, завод обанкротят и на его месте построят трц и пару жк.
Даже дочитывать расхотелось
Что предписано людям,которым сделали прививку в первые две недели???
Иди Достоевского почитай.....Идиот,есть такое у него произведение,много про себя узнаешь)))
«Первые два дня после прививки всё было как обычно никаких побочных эффектов, я был абсолютно здоров. К сожалению, потерял бдительность: совершил две большие прогулки, сходил в гости. Теперь понимаю, что нужно было сидеть дома в строгой самоизоляции», написал Амосов у себя на странице в Facebook.
Царь твой плешивый поручил начать массовую вакцинацию всех россиян этой хренью!
Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян этой вакциной. Зачем? Если она не работает?