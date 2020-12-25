Патриарх Кирилл призвал храмы отказаться от покупки "левых" свечей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) призвал духовенство отказаться от приобретения "левых" свечей и приобретать их только в художественно-производственном предприятии РПЦ "Софрино". Такое заявления патриарх сделал на ежегодном собрании Московской епархии, трансляция которой велась на официальном канале РПЦ в YouTube.





"Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения «левых» свечей. Не вся номенклатура свечей, которые продаются в приходах, покрывается производством «Софрино». Если особые свечи вы хотите реализовывать через приходы, это возможно, если «Софрино» не производит таких. Но если оно производит, ваш долг — приобретать свечи «Софрино»." - заявил патриарх Кирилл.



