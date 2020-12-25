Патриарх Кирилл призвал храмы отказаться от покупки "левых" свечей

Долг священников приобретать товары только на предприятии РПЦ "Софрино", заявил Гундяев.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) призвал духовенство отказаться от приобретения "левых" свечей и приобретать их только в художественно-производственном предприятии РПЦ "Софрино". Такое заявления патриарх сделал на ежегодном собрании Московской епархии, трансляция которой велась на официальном канале РПЦ в YouTube.
"Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения «левых» свечей. Не вся номенклатура свечей, которые продаются в приходах, покрывается производством «Софрино». Если особые свечи вы хотите реализовывать через приходы, это возможно, если «Софрино» не производит таких. Но если оно производит, ваш долг — приобретать свечи «Софрино»." - заявил патриарх Кирилл.
Патриарх подчеркнул, что "Софрино" - один из важнейших источников пополнения бюджета РПЦ, и что отказ от поддержки предприятия - "это отказ от поддержки многих важных программ, которые централизовано осуществляет сегодня Московская патриархия".
Кирилл также заявил, что знает, почему многие храмы отказываются от приобретения продукции "Софрино" - все дело в ненадлежащем качестве. Сейчас, по его словам, "ведется большая работа по повышению качества продукции "Софрино" вообще, и свечей в частности".
Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", в 2019 году "Софрино" получило рекордный за 5 лет убыток в размере 99 миллионов рублей. Отчет за 2020 год еще не публиковался, однако можно предположить, что в условиях пандемии убытки РПЦ будут не меньшими по сравнению с 2019 годом.
Смертные грехи православной церкви:— L30b1d v0.4 (@plasticlife_) December 25, 2020
1. Не давать деньги патриарху
ага, особенно когда маржинальность у этих свечек в несколько сотен процентов— Radik McPhilimy (@RMcphilimy) December 25, 2020
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. ибо нехрена делать торгашам в храме. Вы растоптали все заповеди божьи, продажные твари наживающиеся на вере, противнее вас нет ничего. Вам уготован один путь. и это совсем не рай.
" В Германии церковный налог взимается одновременно со взиманием подоходного налога. Администрированием процесса занимается Финансовая служба (нем. Finanzamt) соответствующей федеральной земли. Принадлежность (или отсутствие таковой) к той или иной религиозной общине добровольно регистрируется в паспортном столе по месту жительства. Размер налога составляет около 2 3 % от налогооблагаемого дохода гражданина."
Но это не гарантирует немцам бесплатные свечи.
Отстаньте от церкви,занимайтесь своей бытовухой...
Кирилл ты че такой жадный?.. это же не по христиански