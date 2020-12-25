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Патриарх Кирилл призвал храмы отказаться от покупки "левых" свечей

Патриарх Кирилл призвал храмы отказаться от покупки "левых" свечей (6 фото)

Автор:
25 декабря 2020 15:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Софрино   патриарх   производство   рпц   свечи   убытки   
669
6

Долг священников приобретать товары только на предприятии РПЦ "Софрино", заявил Гундяев.

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Метки: Софрино   патриарх   производство   рпц   свечи   убытки   
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33  комментария
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10k
Великий Кормчий 49 минут назад
Недавно был в великом Новгороде, решил зайти в Кремль, в храм, свечку поставить. Там самая дешёвая сотку стоит!!!! И этот попеныш говорит что софринская фабрика работает в убыток?!!!! Суки бородатые.
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469
Злодей 11 секунд назад
Каждый зарабатывает как может. Если это не идёт вразрез с кодексами РФ, то можно только порадоваться за тех,кто нашёл способ заработать больше.
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10k
Денис Трубочкин 53 секунды назад
Интересно, как предприятие, которое освобождено от налогов и накручивает на свою продукцию сотни процентов прибыли, может сработать в убыток???
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9k
r.a.t. Минуту назад
Гундяев:
Гундяев:
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54k
Почитатель стекломоя 8 минут назад
Владелец Mercedes Benz Pullmann Гундяев советует: не используйте левые свечи, берите только бошевские!
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20k
Седой Бегемот 11 минут назад
Я чувствую, у атеистов проблемы. Им не по карману покупать церковные свечки. Со своими везде ходят. А может, ребята атеисты, вы наконец перестанете ходить в церковь за свечками и лезть сюда со своими заморочками.
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19k
Влад 18 минут назад
так вот, слухай сюда морда ожиревшая, В храм приносят пожертвования от чистого сердца, и не тебе, твари продажной судить что может человек пожертвовать. Что смог то и принес. А ты мразь продажная изыди вон
. ибо нехрена делать торгашам в храме. Вы растоптали все заповеди божьи, продажные твари наживающиеся на вере, противнее вас нет ничего. Вам уготован один путь. и это совсем не рай.
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3k
ваня панкин 21 минуту назад
зао "рпц" опять мульку травит... алчность вас погубит...
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840
bigkoss 23 минуты назад
Надо маркировку ввести!
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12k
ЦСКА Полчаса назад
Патриарх Кирилл призвал храмы отказаться от покупки "левых" свечей
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
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2k
Vladimir Taranovich 36 минут назад
ОПГ е.баное
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18k
ПаганецЪ 36 минут назад
Не хватает Кирюхе на жисть.
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5k
SR 37 минут назад
Кто про что, а я опять про свечной заводик...

Кто про что, а я опять про свечной заводик...
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64k
Вит Вит 43 минуты назад
Со своей едой в ресторан не ходят,на заправку не приезжают со своим бензином.....
" В Германии церковный налог взимается одновременно со взиманием подоходного налога. Администрированием процесса занимается Финансовая служба (нем. Finanzamt) соответствующей федеральной земли. Принадлежность (или отсутствие таковой) к той или иной религиозной общине добровольно регистрируется в паспортном столе по месту жительства. Размер налога составляет около 2 3 % от налогооблагаемого дохода гражданина."
Но это не гарантирует немцам бесплатные свечи.

Отстаньте от церкви,занимайтесь своей бытовухой...
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2k
Vladimir Taranovich Вит Вит Полчаса назад
херассе дискурс))) демоны занимаются бизнесом по-всякому и не платят налоги. Именно бизнесом, а не "у нас нет источников финансирования" на "золотые купола". У них источников два вагона и еще два вагона. Бесплатная земля, без налоговая зона, торгуют всем на свете, колл центры попрошайничают пожертвования, пожертвования налом и недвижимостью, устраивают шоу-туры с мощами, сасой недвижимости п.и.з.дец сколько, хари как дирижабли, тачки-шмачки-пирожочки. Бедствуют они)) Их бы и не трогал никто, если б не были такими о.х.уевшими и наглыми мудаками.
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64k
Вит Вит Vladimir Taranovich 20 минут назад
Тебя это каким боком касается???В церковь ходишь,пожертвования делаешь?
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21
. . Вит Вит 16 минут назад
Мы то отстанем... она от нас никак не отстает... так и норовит пролезть в светскую жизнь и работу государства.
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64k
Вит Вит . . 14 минут назад
Может реклама идёт по ТВ???Каким боком она тебя касается?
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2k
Spanki Николай 4 минуты назад
Ключевое слово "добровольно". Далеко не все в Германии платят церковный налог, но многие это охотно делают и я в том числе, хотя верующим особо никогда не был. И это легко обьяснить, ты видишь как эти деньги работают, и приносят благо всем нуждающимся. На эти деньги в Германии церковь финансирует кучу социальных проектов, таких как "Каритас". Любому нуждающемуся там может быть оказана помощь, от юридической до медицинской. Причем помощь профессиональная, любой специалист будет рад работать в этой организации, так как оплата и куча льгот не оставляют желать лучшего. И да, архиепископы сдесь на Майбахах и яхтах не катаются, надеюсь понятно, почему...
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427
Алксандр Шевченко 45 минут назад
Множатся свечные заводики, на просторах России матушки.
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40k
Andrey 45 минут назад
Business first of all
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2k
The Royal aegis 49 минут назад
Напомнило шоколадную фабрику Вилли Вонки
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7k
ГородДомов 52 минуты назад
я призываю Кирилла не призывать..
Кирилл ты че такой жадный?.. это же не по христиански
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2k
Matambrito 55 минут назад
Патриарх Кирилл призвал храмы отказаться от покупки "левых" свечей
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9k
Алексей 56 минут назад
Пусть лесом идет!
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