Спутник от Capella Space может видеть сквозь стены

Спутник Capella-2, созданный американским стартапом Capella Space и запущенный в августе, может создавать изображения с высоким разрешением практически любого места на нашей планете. Как оказалось, новый спутник может видеть не только сквозь облака, но и сквозь стены зданий.
Американский стартап Capella Space опубликовал высокоточные снимки со своего спутника Capella-2, запущенного в августе этого года. Спутнику удалось сделать фотографии с разрешением 50×50 см, и это - благодаря радару с синтезированной апертурой (SAR). Радар может просматривать все уголки планеты независимо от видимости, облачности или времени суток, и как оказалось, ему под силу увидеть даже структуры объектов и зданий - то есть "смотреть сквозь стены".
Небоскребы вТокио
Вопреки представлениям многих, технология не может быть использована для слежки за людьми в их домах - радар может проникнуть сквозь стены и увидеть структуры, но он не распознает внутреннее содержание объектов. "Технология использует радиоволны, которые способны проходить через стены (например, как сотовая связь и Wi-Fi). Но, как мы знаем, даже сигналы сотового телефона и Wi-Fi ослабевают по мере удаления от вышки сотовой связи или точки доступа Wi-Fi. Радиолокационные сигналы работают также: они могут проходить сквозь стены, но слишком слабы, чтобы что-то увидеть внутри помещения," - объясняют представители Capella Space.
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Спутник Capella-2 способен получать изображения с разрешением 50х50 см благодаря обновлению Spotlight mode, которое позволяет осуществлять длительную экспозицию до 60 секунд над интересующей областью, от чего и получаются такие детальные снимки. В рамках данного эксперимента спутник сделал снимки центра Токио, завода ExxonMobil в Сингапуре, нефтеперерабатывающего завода на Тайване, китайской солнечной электростанции, китайского космодрома Цзюцюань и аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке.
Солнечная электростанция на озере Tiangang, Китай
Сейчас Capella Space работает над созданием группы из 36 спутников, которые смогут отслеживать "любую точку мира каждый час". На данный момент фирма предлагает правительствам или частным компаниям запрашивать изображения чего-либо со всего мира. "Наши высокоточные снимки 50х50 см - это снимки SAR самого высокого разрешения на коммерческом рынке, разрешенные американскими правилами. Все эти инновации и вехи в конечном счете помогут правительству США, коммерческим и международным клиентам принимать критические, высокоэффективные и потенциально важные решения," - продолжает Capella Space.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Собственно на лекции по радиолокации проф показывал .
Так что все новое ......
Это как с электретными/ионными двигателями .