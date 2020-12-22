Спутник от Capella Space может видеть сквозь стены

Вопреки представлениям многих, технология не может быть использована для слежки за людьми в их домах - радар может проникнуть сквозь стены и увидеть структуры, но он не распознает внутреннее содержание объектов. "Технология использует радиоволны, которые способны проходить через стены (например, как сотовая связь и Wi-Fi). Но, как мы знаем, даже сигналы сотового телефона и Wi-Fi ослабевают по мере удаления от вышки сотовой связи или точки доступа Wi-Fi. Радиолокационные сигналы работают также: они могут проходить сквозь стены, но слишком слабы, чтобы что-то увидеть внутри помещения," - объясняют представители Capella Space.