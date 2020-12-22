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Спутник от Capella Space может видеть сквозь стены

Спутник от Capella Space может видеть сквозь стены (9 фото)

Автор:
22 декабря 2020 08:30
Сообщество : Космос
Метки: в мире   космос   наука   новости   планеты   спутник   технологии   фото   
932
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Спутник Capella-2, созданный американским стартапом Capella Space и запущенный в августе, может создавать изображения с высоким разрешением практически любого места на нашей планете. Как оказалось, новый спутник может видеть не только сквозь облака, но и сквозь стены зданий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   космос   наука   новости   планеты   спутник   технологии   фото   
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14  комментариев
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Какие технологии! Ничего не укроется от «взгляда» спутников! Кроме конечно малазийского боинга. Но это другое,это понимать надо.
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−58
tj77 2 минуты назад
Ну вот уже Маньку чпокнуть без глаз нельзя)
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−124
im240 13 минут назад
ну может наконец таки рассмотрят и заснимут войска МОРФ на украине
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2
pashka 21 минуту назад
да фэйк.... В зоне рентгеновских лучей все бы пташки в полете подохли... Да и самолеты бы садились уже с прожаренными пассажирами и экипажем...
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500
дед Фишка Полчаса назад
Теща у меня такая же, всё видит, да же чего я не делал...)
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2
pashka дед Фишка 20 минут назад
а у бабок на лавочке вообще есть машина времени.. они будущее и прошлое на раз два рассказывают )))
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6k
Alexandr Barhudarov 48 минут назад
Ещё в 70-80 наши делали подобные снимки .
Собственно на лекции по радиолокации проф показывал .
Так что все новое ......
Это как с электретными/ионными двигателями .
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8k
Павел Час назад
Спутник от Capella Space может видеть сквозь стены
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2
pashka Павел 23 минуты назад
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3k
fin4all 2 часа назад
А что за разрешение 50х50 см? Или имеется ввиду, что это минимальный размер объекта, который он может различить?
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556
Злодей 2 часа назад
Выведем наш нуклон, он все бункеры подземные америкосовские просветит, ему эти стены как стеклянная теплица.
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2k
Агасфер Злодей 2 часа назад
Такого размера спутники не запускают - космос маловат будет :-)
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556
Злодей Агасфер 57 минут назад
Какого размера спутники не запускают?
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