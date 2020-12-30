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Япония собирается запустить в космос деревянный спутник

Япония собирается запустить в космос деревянный спутник (3 фото)

Автор:
30 декабря 2020 12:42
Сообщество : Наука
Метки: Спутник Земли   будущее   новации   разработка   технологии   экология   японцы молодцы   японцыжгут   
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Японская компания Sumitomo Forestry и Университет Киото начали совместный проект по созданию первого в мире космического спутника из дерева. Предполагается, что такой спутник будет экологически безопасным, так как будет полностью сгорать при входе в атмосферу, не выделяя вредных частиц (в отличие от современных спутников, основным компонентом которых является алюминий).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спутник Земли   будущее   новации   разработка   технологии   экология   японцы молодцы   японцыжгут   
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2  комментария
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Агент Безопасной Национальности 16 минут назад
А начинка спутника тоже будет из дерева? Или она несгораемая?
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Corvus Corax 15 минут назад
Железнёвые болиды сгорают, а люминёвые спутники нет... И прям окромя люминя ничо больше в спутниках вреднаго нету...
А чо, в деревянном-та солнечные батареи мож тожа унутрь? Радиация и всякие излучения ж пройдут...
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