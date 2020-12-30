Япония собирается запустить в космос деревянный спутник

Японская компания Sumitomo Forestry и Университет Киото начали совместный проект по созданию первого в мире космического спутника из дерева. Предполагается, что такой спутник будет экологически безопасным, так как будет полностью сгорать при входе в атмосферу, не выделяя вредных частиц (в отличие от современных спутников, основным компонентом которых является алюминий).
Необычная инициатива японских ученых привлекла всеобщее внимание. По словам профессора Университета Киото и бывшего астронавта Такао Дои, при возвращении на Землю спутники оставляют в верхних слоях атмосферы крошечные частицы алюминия, и такого космического мусора с каждым годом становится все больше.
На сегодняшний день вокруг Земли вращается около 6 000 спутников, 60% из которых уже не работают и, фактически, являются космическим мусором. К 2028 году количество спутников может вырасти до 15 000. И что дальше?
Решением проблемы представляются деревянные спутники, которые будут сгорать при входе в атмосферу. Древесина не блокирует электромагнитные волны и магнитное поле Земли, поэтому все необходимые системы ориентации и передачи данных (антенны) можно разместить внутри, а не снаружи корпуса спутника.
Решением проблемы представляются деревянные спутники, которые будут сгорать при входе в атмосферу. Древесина не блокирует электромагнитные волны и магнитное поле Земли, поэтому все необходимые системы ориентации и передачи данных (антенны) можно разместить внутри, а не снаружи корпуса спутника.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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