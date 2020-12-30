Япония собирается запустить в космос деревянный спутник

На сегодняшний день вокруг Земли вращается около 6 000 спутников, 60% из которых уже не работают и, фактически, являются космическим мусором. К 2028 году количество спутников может вырасти до 15 000. И что дальше?



Решением проблемы представляются деревянные спутники, которые будут сгорать при входе в атмосферу. Древесина не блокирует электромагнитные волны и магнитное поле Земли, поэтому все необходимые системы ориентации и передачи данных (антенны) можно разместить внутри, а не снаружи корпуса спутника.