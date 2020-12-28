В США разработали стекло, которое превращает солнечный свет в электричество

Новое и улучшенное термохромное окно может менять цвета за семь секунд, что дает возможность поглощать больше света (в окне первого поколения этот процесс занимал около трех минут).



Переход также происходит при более реалистичной температуре - изменение цвета при температуре от 35 до 46 градусов по Цельсию - в отличие от 65 и 80 градусов по Цельсию в предыдущей версии. Этот диапазон означает, что окно может легко генерировать энергию в жаркие дни. Ученые объяснили, что большинство улучшенных характеристик, включая цвета, были результатом использования новых материалов и химикатов в их недавних исследованиях.



Брайан Розалес, научный сотрудник NREL, говорит, что прототип термохромного окна, основанный на этой технологии, может быть разработан в течение года. Запланированы дополнительные исследования, чтобы понять долговечность окон и уровень их эффективности.