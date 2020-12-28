В США разработали стекло, которое превращает солнечный свет в электричество

Термохромные материалы - те, что реагируют на изменение температуры. Например, линзы очков, которые темнеют при воздействии солнечного света, или кофейные кружки, на которых под воздействием температуры проявляется какой-то узор... Термохромные окна - известное решение, предназначенное для "умных домов". Недавно американские ученые разработали новую версию термоокна, которая генерирует энергию при охлаждении зданий.
Разработка принадлежит Национальной лаборатории по изучению возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики США (NREL).
Так же, как "термохромное фотоэлектрическое окно", созданное NREL в 2017 году, эта новая версия способна генерировать энергию, превращаясь при нагревании в солнечную панель. Более темный цвет сильнее препятствует проникновению солнца внутрь здания, и для охлаждения помещения с помощью кондиционера потребуется гораздо меньше энергии.
Итак, как это работает? Цвет начинает меняться, когда перовскит, кристаллическая структура с высокой солнечной эффективностью, оказывается в ловушке между двумя стеклянными листами и естественным образом перестраивается в ответ на инжектируемый пар. Разные цвета возникают в результате формирования новых форм, пока влажность не исчезнет и стекло снова не станет прозрачным.
Так же, как "термохромное фотоэлектрическое окно", созданное NREL в 2017 году, эта новая версия способна генерировать энергию, превращаясь при нагревании в солнечную панель. Более темный цвет сильнее препятствует проникновению солнца внутрь здания, и для охлаждения помещения с помощью кондиционера потребуется гораздо меньше энергии.
Итак, как это работает? Цвет начинает меняться, когда перовскит, кристаллическая структура с высокой солнечной эффективностью, оказывается в ловушке между двумя стеклянными листами и естественным образом перестраивается в ответ на инжектируемый пар. Разные цвета возникают в результате формирования новых форм, пока влажность не исчезнет и стекло снова не станет прозрачным.
Новое и улучшенное термохромное окно может менять цвета за семь секунд, что дает возможность поглощать больше света (в окне первого поколения этот процесс занимал около трех минут).
Переход также происходит при более реалистичной температуре - изменение цвета при температуре от 35 до 46 градусов по Цельсию - в отличие от 65 и 80 градусов по Цельсию в предыдущей версии. Этот диапазон означает, что окно может легко генерировать энергию в жаркие дни. Ученые объяснили, что большинство улучшенных характеристик, включая цвета, были результатом использования новых материалов и химикатов в их недавних исследованиях.
Брайан Розалес, научный сотрудник NREL, говорит, что прототип термохромного окна, основанный на этой технологии, может быть разработан в течение года. Запланированы дополнительные исследования, чтобы понять долговечность окон и уровень их эффективности.
Переход также происходит при более реалистичной температуре - изменение цвета при температуре от 35 до 46 градусов по Цельсию - в отличие от 65 и 80 градусов по Цельсию в предыдущей версии. Этот диапазон означает, что окно может легко генерировать энергию в жаркие дни. Ученые объяснили, что большинство улучшенных характеристик, включая цвета, были результатом использования новых материалов и химикатов в их недавних исследованиях.
Брайан Розалес, научный сотрудник NREL, говорит, что прототип термохромного окна, основанный на этой технологии, может быть разработан в течение года. Запланированы дополнительные исследования, чтобы понять долговечность окон и уровень их эффективности.
Термохромное окно NREL может генерировать энергию при охлаждении зданий
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: наука разработки стекло технологии умный дом ученых
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Что-то я не очень понял. Ну затемняется стекло, здание меньше нагревается, а где "генерирование энергии"? То есть по аналогии зонтик генерирует прохладу?