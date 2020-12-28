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В США разработали стекло, которое превращает солнечный свет в электричество

В США разработали стекло, которое превращает солнечный свет в электричество (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 13:37
Сообщество : Наука
Метки: наука   разработки   стекло   технологии   умный дом   ученых   
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Термохромные материалы - те, что реагируют на изменение температуры. Например, линзы очков, которые темнеют при воздействии солнечного света, или кофейные кружки, на которых под воздействием температуры проявляется какой-то узор... Термохромные окна - известное решение, предназначенное для "умных домов". Недавно американские ученые разработали новую версию термоокна, которая генерирует энергию при охлаждении зданий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: наука   разработки   стекло   технологии   умный дом   ученых   
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7  комментариев
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2k
Агасфер 3 часа назад
Тушенкина, ты даты на газетах проверяй иногда. В Тель-Авиве уже пару лет стоит здание с подобными окнами
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2k
ALEX 2 часа назад
Что там в Сколково?
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444
Обратная сторона Луны 2 часа назад
может генерировать энергию при охлаждении зданий
....
Что-то я не очень понял. Ну затемняется стекло, здание меньше нагревается, а где "генерирование энергии"? То есть по аналогии зонтик генерирует прохладу?
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12k
Совранский 3 часа назад
Осталось уточнить: сколько энергии требуется для его производства и сможет ли это стекло, за время службы, вернуть(хотя бы) его)))
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1M
Беспощадный критик 3 часа назад
Куча научных и околонаучных терминов, чтобы создать видимость полезности, а суть не раскрыта: например, как это использовать в Мурманске?!
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2k
Outcast Беспощадный критик 3 часа назад
Элементарно. открываешь стартап выходишь на ipo собираешь бабки с инвесторов толкаешь что вот вот и каждое стекло в каждом доме будет генерировать энергию и наступит светлое энергонезависимое и экологичное будущее. Становишься миллиардером. А дальше как повезёт. Либо выпускаешь форточку по цене дирижабля и продолжаешь втюхивать светлое будущее либо разоряешься и вопишь что тебя уничтожило нефтяное лобби и дайте мне ещё денег что бы сделать будущее ещё светлее.
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444
Обратная сторона Луны Беспощадный критик 2 часа назад
А как использовать в Мурманске кондиционер?
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